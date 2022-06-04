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Глава Пентагона Остин проведет следующую встречу формата "Рамштайн" по вопросам обороны Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остин

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Поездка Остина начнется со вторника, 7 июня. В первую очередь он посетит Сингапур и Таиланд. "После этого я направляюсь в Брюссель для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате с личным присутствием. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ", - отметил Ллойд Остин.

Во время этого визита он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

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"Среди прочего, мы обсудим заявки на вступление Швеции и Финляндии и продолжим наш диалог о реагировании на вторжение России в Украину", - добавил он.

Глава Пентагона не уточнил дату встречи, но по более давним анонсам известно, что она запланирована на 15 июня.
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04.06.2022 22:58 Ответить
Думаю, уже пора начинать делить Парашу между странами-победительницами, пока Китай её всю не захапал.
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04.06.2022 23:00 Ответить
Сподіваюся, що Рамштайн не перетвориться в Будапешський меморандум.
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04.06.2022 23:14 Ответить
Склалося враження, що з кожним новим Рамштайном, країнам - союзникам, усе важче вдається надавати Україні озброєння. Мовчу вже за так званий ленд - ліз, який мав діяти з наступного дня, після підписання.
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05.06.2022 10:26 Ответить
если верить Википедии, то у одних лтшь США и Италии на хранении 800 штук M109 ... а нам бюргеры уже как 2 месяца не могут 12 САУ передать
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04.06.2022 23:21 Ответить
Не могут передать 7 САУ), "нет возможности"(с) Шольц.
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04.06.2022 23:24 Ответить
С немцами уже давно все ясно ... тут вот есть еще итальянцы, которые ничем не лучше
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05.06.2022 00:02 Ответить
Ze попросит еще 40 ярдов на карманные расходы братану коломойскому..
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04.06.2022 23:43 Ответить
Летний сезон закончился:ЛАКДАУН.. УКРАИНА (вернись к жизни)понад усе...
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05.06.2022 02:17 Ответить
 
 