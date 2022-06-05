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война (46875) крылатые ракеты (726) ПВО (1486) самолет (3340)

4 июня силами ПВО уничтожен самолет оккупантов Су-34, вертолет Ка-52 и 4 крылатые ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

За сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей оккупантов: один самолет (предварительно Су-34), один вертолет (Ка-52), три БПЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), четыре крылатых ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке командования Воздушных Сил ВСУ.

4 июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БпЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подлодок рашистов.

Также читайте: По Одесчине нанесен ракетный удар, поражена территория сельскохозяйственного предприятия, двое пострадавших, - ОК "Юг"
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Топ комментарии
+21
вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



Свободу Горловке!

@FreeGorlovka

·
32 мин

В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
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04.06.2022 23:50
+20
Неплохой улов.
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04.06.2022 23:43
+17
Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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04.06.2022 23:44
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Неплохой улов.
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04.06.2022 23:43 Ответить
РЭБ рф - большая проблема.
Думаю ЗСУ скоро ее таки решат.
Видно по сбитым целям. Раньше было не густо.
В любом случае это как пинг-понг - дрони ЗСУ <-> рэб рф <-> подвление рэб <->атака ЗСУ...
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05.06.2022 00:14 Ответить
Непоганий. Тому й рашисстка Овсяннікава приперлася в Україну на розвідку де ППО. Питання хто її впустив?
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05.06.2022 00:39 Ответить
Тут и без Овсяниковой есть кому сливать где ПВО - Ермак, Татаров, Подоляк, Арахамия....
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05.06.2022 08:39 Ответить
геращенко знов уж таки.
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05.06.2022 09:22 Ответить
Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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04.06.2022 23:44 Ответить
Обнести колючим дротом і спалити. Класика.
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04.06.2022 23:48 Ответить
вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



Свободу Горловке!

@FreeGorlovka

·
32 мин

В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
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04.06.2022 23:50 Ответить
Чим меньше вати, тим краще.
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04.06.2022 23:57 Ответить
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05.06.2022 00:12 Ответить
Даунбасянє стільки років завивали про "нас бамбят" і ось нарешті дочекались.
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05.06.2022 00:24 Ответить
Теж дещо знайшов:

У Донецьку загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення в результаті вечірнього обстрілу міста з боку російських окупантів. Під час обстрілу пошкоджено дві школи, ліцей, гімназію та ясла-садок.
"Судячи по соцмережах, місцеві розуміють, що їх обстрілюють російські гармати. Називають і місце, звідки стріляють, Макіївка. Називають і мету провокації, мотивувати людей поповнити ряди окупаційної армії", - пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Росзмі напередодні розповсюджували інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".
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05.06.2022 00:50 Ответить
Good job...
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04.06.2022 23:53 Ответить
Другий день поспіль збивають усі ракети! Випадковість? Не думаю..
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04.06.2022 23:55 Ответить
Ні, не випадковість.

Мине ще рік, і в України буде така ППО, що деякі партньори у ЄС по-доброму позаздрять

Німеччина у цьому може відіграти не останню роль.
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05.06.2022 01:48 Ответить
Повітряним Силам ЗСУ , РЕСПЕКТ 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2022 00:38 Ответить
А чим знищiли?
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05.06.2022 01:27 Ответить
Из винтовки Мосина обр.1892г., все остальное "уничтожено" 3 месяца назад.
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05.06.2022 02:33 Ответить
 
 