4 июня силами ПВО уничтожен самолет оккупантов Су-34, вертолет Ка-52 и 4 крылатые ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей оккупантов: один самолет (предварительно Су-34), один вертолет (Ка-52), три БПЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), четыре крылатых ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке командования Воздушных Сил ВСУ.
4 июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БпЛА "Форпост".
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".
По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подлодок рашистов.
Пожалуйста, подождите...
Думаю ЗСУ скоро ее таки решат.
Видно по сбитым целям. Раньше было не густо.
В любом случае это как пинг-понг - дрони ЗСУ <-> рэб рф <-> подвление рэб <->атака ЗСУ...
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇
Свободу Горловке!
@FreeGorlovka
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32 мин
В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
У Донецьку загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення в результаті вечірнього обстрілу міста з боку російських окупантів. Під час обстрілу пошкоджено дві школи, ліцей, гімназію та ясла-садок.
"Судячи по соцмережах, місцеві розуміють, що їх обстрілюють російські гармати. Називають і місце, звідки стріляють, Макіївка. Називають і мету провокації, мотивувати людей поповнити ряди окупаційної армії", - пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Росзмі напередодні розповсюджували інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".
Мине ще рік, і в України буде така ППО, що деякі партньори у ЄС по-доброму позаздрять
Німеччина у цьому може відіграти не останню роль.