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Россия регулярно "сбивает" самолеты ВСУ, столько их просто не было у Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Министерство обороны России 4 июня в очередной раз заявило об уничтожении украинского военно-транспортного самолета возле Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, это уже третье аналогичное заявление за последние полтора месяца. Предыдущие были 26 мая и 17 апреля.

Никаких доказательств подобных попаданий российское Минобороны не обнародует.

В общей сложности, подсчитало оборонное ведомство страны-агрессора, с начала войны РФ "уничтожила" уже 187 украинских самолетов.

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Следует заметить, что, по данным международного аналитического центра Global Firepower, по состоянию на 2021 год вооруженные силы Украины имели 172 самолета.

Минобороны России не указывает, какие именно украинские самолеты регулярно "сбивает" в Одесской области, кроме того, что они военно-транспортные.

"Мы это опровергаем и над этим смеемся. Это уже не первое такое их заявление, которое просто на голову не налезает. Они такими заявлениями пытаются для своей аудитории компенсировать успехи украинских Вооруженных сил именно в плане противодействия вражеской авиации. Это именно мы сбиваем их вертолеты, самолеты, уничтожаем российские ракеты в воздухе", - сказал ВВС News Украина представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Информацию об уничтожении самолета в Одесской области опровергли также в командовании Воздушных сил ВСУ.

Также читайте: 4 июня силами ПВО уничтожен самолет оккупантов Су-34, вертолет Ка-52 и 4 крылатые ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ

"Это фейк. Если верить их заявлениям, то они уже как минимум две украинские армии уничтожили", - сказал ВВС News Украина спикер командования Юрий Игнат.

Братчук также указывает на еще одно обстоятельство, опровергающее заявления России о сбитых украинских самолетах.

По его словам, в этом регионе РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели в небе над Одессой.
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Топ комментарии
+27
хрюсия: - Мы сбили 187 самолетов ВСУ!
Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
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05.06.2022 00:11
+17
- Сынок, я тебе положила в школу бутерброд и килограмм гвоздей...
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
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05.06.2022 00:19
+13
ми як потопили "мацкву" так про це знає весь Світ.... кацапи "збивають" наші літаки, ми про ці втрати даже не підозрюємо....
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05.06.2022 00:18
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хрюсия: - Мы сбили 187 самолетов ВСУ!
Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
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05.06.2022 00:11 Ответить
Волк, а почему у тебя такие большие глаза! 👀😲 Не мешай Красная Шапочка, я сру!
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05.06.2022 03:00 Ответить
eTOJ SLUHE DAGE BI W ROT NE NASAL !
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05.06.2022 03:25 Ответить
ми як потопили "мацкву" так про це знає весь Світ.... кацапи "збивають" наші літаки, ми про ці втрати даже не підозрюємо....
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05.06.2022 00:18 Ответить
- Сынок, я тебе положила в школу бутерброд и килограмм гвоздей...
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
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05.06.2022 00:19 Ответить
Кацапів послухати, то вони взагалі - втарая армія міра. А їх наші програмісти і комбайнери чавлять, як бліх.
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05.06.2022 00:20 Ответить
так сегодня там сам ***** таким же высером отличился - "их наши системы пво щелкают как орехи. уничтожены десятки". мну напомнило хрущёва, который тоже рассказывал, что штампуют ракеты, ну как сосиски. а как потом оказалось "сосисок" было всего аж 2 в реале )) теперь вот ещё второй сосисочник явно отсасывает.
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05.06.2022 00:25 Ответить
угу,але царь-бомбу він все таки їбанув,не на 100 мегатон як хотів,а так тільки на 50)))
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05.06.2022 00:35 Ответить
Скоро тоже полетят на солнце и стануть ЧМ по футболу.
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05.06.2022 00:31 Ответить
вот наглость кацапов не знает границ интересно-- каким боком Одесса и Россия по территориальности..нет я понимаю--- что кацапы, которые пока живые сидят как придурки в мышеловке на Острове Змеиный могут пердеть про то- что вокруг острова это территория **********.... и все же.. где именно у них ПВО..возле Одессы.... где вообще кацапы- а где Одесса..
я понимаю-- к сожалению что это говно кушает аж присмаккивает само Хло ну воно понятно с вавокй в бошке... и давно..... а что в ********** все также с вавкой мозга... глобуса нет, карты, Интернета, книг- чтобы посмотреть-- где Одесса, а где Россия ..хотя уже скулила одна маманя россиянка когда жаловалась мол пропал сыночек с крейсера "Москва"..... они же не воевали...... они просто шли на Одессу высаживать десант....... но это же не военные действия........ правда ей в бошку никак не достучится простой вопрос --- из частей---Одесса чей город, чья страна, как называется страна , где находится город Одесса и как там оказался, да еще с каким то десантом крейсер России- Москва??!!
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05.06.2022 00:34 Ответить
Кацапд детектед. Сегодня зарегистровался, чтобы высеры тут делать
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05.06.2022 01:55 Ответить
Вправе то вправе. Только Одесса худо-бедно прикрыта ПВО, истребители кацапов могут там летать, конечно, но недолго и в основном вниз. Кацапы весной и про то, что они надо Львовым летают басни рассказывали, но теперь даже им стыдно такое говорить, а где кацап, и где стыд.

Страшно им там летать, только что и остается сказки рассказывать.
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05.06.2022 02:19 Ответить
Э,нет. Для Украины война. А для кацапской срани-"спецоперация".
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05.06.2022 05:30 Ответить
Це так само, як ми намагалися "напасти" на них, тому вони перші на нас напали... А нам навіть захищатися, як треба, було нічим... Зате пшениці -- на півсвіту... Такі вже з нас "нападуни" куйові...
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05.06.2022 00:51 Ответить
Чому радіємо кріпаки, фейкам про літаки? кацапи знищили купу міст і сіл під нуль, і далі нищать. І це вже не фейк. Вони нам влаштовують чорнобаївки кожен день, по всій території України, херачать ракетами із за свого кордону по сумщині, чернігівщені, київщині, і не отримують відповіді. Бо зелений поц сказав ніззя. Так що наші втрати неспідставні, з тою каплею що ми нанесли москалопітекам.
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05.06.2022 02:03 Ответить
І що нам тепер робити, ну так, нищать міста та села, і що? Як уміємо і можемо воювати, так і воюємо. Ти взагалі знаєш, скільки ресурсів, насамперед ***********, потрібно, щоб відповідати на кожен постріл кацапів? А вони у нас є?
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05.06.2022 02:25 Ответить
А еще они Киев за три дня, Украину за неделю и всю Европу за месяц... И где кацапы такую забористую наркоту находят ?
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05.06.2022 03:02 Ответить
KON4ENNIE UBLUDKI ))))
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05.06.2022 03:24 Ответить
Ну "збили" так "збили"...армії "немає"... а ППО то взагалі-на другий день було "знищене"...і воюють вони з НАТО...-от що ще пиз...ти, щоб свою вату потішити?
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05.06.2022 04:55 Ответить
А 24-го березня, кацапська потвора Канашенкав, чи як його там, на весь світ прокукарікав про те, що "украінскіє ВВС пєрєсталі сущєствовать", що ж вони до сих пір "збивають " тоді, у своїй уяві?
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05.06.2022 06:03 Ответить
Скоро кацапам прийдеться постачати нам свої літаки.Бо не буде шо збивати.
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05.06.2022 06:43 Ответить
А летающие тарелки чего не сбиваете у нас тоже есть, аниматори нарисуйте и запустите в сеть, пусть сбивают)
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05.06.2022 07:31 Ответить
Комментировать БРЕХНЮ - себя не уважать!
Зачем ее вообще слушать, это помои для собственного ЛОХТОРАТА (рабов москальской ымперии, у которых мозгов нет)!
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05.06.2022 09:21 Ответить
 
 