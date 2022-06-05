Россия регулярно "сбивает" самолеты ВСУ, столько их просто не было у Украины, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны России 4 июня в очередной раз заявило об уничтожении украинского военно-транспортного самолета возле Одессы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, это уже третье аналогичное заявление за последние полтора месяца. Предыдущие были 26 мая и 17 апреля.
Никаких доказательств подобных попаданий российское Минобороны не обнародует.
В общей сложности, подсчитало оборонное ведомство страны-агрессора, с начала войны РФ "уничтожила" уже 187 украинских самолетов.
Следует заметить, что, по данным международного аналитического центра Global Firepower, по состоянию на 2021 год вооруженные силы Украины имели 172 самолета.
Минобороны России не указывает, какие именно украинские самолеты регулярно "сбивает" в Одесской области, кроме того, что они военно-транспортные.
"Мы это опровергаем и над этим смеемся. Это уже не первое такое их заявление, которое просто на голову не налезает. Они такими заявлениями пытаются для своей аудитории компенсировать успехи украинских Вооруженных сил именно в плане противодействия вражеской авиации. Это именно мы сбиваем их вертолеты, самолеты, уничтожаем российские ракеты в воздухе", - сказал ВВС News Украина представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Информацию об уничтожении самолета в Одесской области опровергли также в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Это фейк. Если верить их заявлениям, то они уже как минимум две украинские армии уничтожили", - сказал ВВС News Украина спикер командования Юрий Игнат.
Братчук также указывает на еще одно обстоятельство, опровергающее заявления России о сбитых украинских самолетах.
По его словам, в этом регионе РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели в небе над Одессой.
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Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
я понимаю-- к сожалению что это говно кушает аж присмаккивает само Хло ну воно понятно с вавокй в бошке... и давно..... а что в ********** все также с вавкой мозга... глобуса нет, карты, Интернета, книг- чтобы посмотреть-- где Одесса, а где Россия ..хотя уже скулила одна маманя россиянка когда жаловалась мол пропал сыночек с крейсера "Москва"..... они же не воевали...... они просто шли на Одессу высаживать десант....... но это же не военные действия........ правда ей в бошку никак не достучится простой вопрос --- из частей---Одесса чей город, чья страна, как называется страна , где находится город Одесса и как там оказался, да еще с каким то десантом крейсер России- Москва??!!
Страшно им там летать, только что и остается сказки рассказывать.
Зачем ее вообще слушать, это помои для собственного ЛОХТОРАТА (рабов москальской ымперии, у которых мозгов нет)!