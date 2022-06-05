Спикер парламента Венгрии Кевер о Зеленском: Обычно нуждающийся в помощи просит об этом вежливо, а не требует или угрожает
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Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.
"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.
Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.
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