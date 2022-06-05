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Венгрия (1544) Зеленский (16558)

Спикер парламента Венгрии Кевер о Зеленском: Обычно нуждающийся в помощи просит об этом вежливо, а не требует или угрожает

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кевер

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Также читайте: Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
Немає НЯКОЇ "Батьківщини" Угорців на території України!!!
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05.06.2022 00:42
+68
Те, що в України є проблеми через Зеленського, не відміняє того факту, що в Угорщини є і будуть проблеми через Орбана, тебе та інших сасатєлєй кацапських брудних грошей. Я вже казав - угорці грають у надзвичайно небезпечну для них гру, яка, у разі іх поразки, може обернутися величезними проблемами, порівняно з якими розпад Австро-угорської імперії може здатися невеличким непорозумінням.
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05.06.2022 00:47
+55
пашол нах. підорбанний під..уйловнику, тебе щось простити? себе принижувати ніхто не стане.
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05.06.2022 00:40
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"Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни"

Он верит в нашу победу?
Или нет?
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05.06.2022 14:26 Ответить
Венгр - манкурт, работающий за русские деньги, и вообще мадьяры - чуждый для Европы народ. Наверное, финнов оскорбляет родство в этими ублюдками. Но венгр прав в том, что Зеля дипломат хреновый. Никто никому ни чем не обязан и вся помощь Украине добровольная. Каждое государство и каждый народ сам решает ради чего оказывать эту помощь - то ли братские чувства, то ли моральные принципы, то ли ненависть к рашке, то ли страх.
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05.06.2022 15:25 Ответить
Цей вусатий довбень, звик глибоко та дуже ввічливо просити язиком, про поблажки від *****. Йому не звикати.
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05.06.2022 16:09 Ответить
Про Зеленського та його манери угорець правий повністю. Коли людина з нікого стає всім, ми знаємо чим це закінчується. А угорців з України ніхто не виганяє і не притісняє.
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05.06.2022 21:34 Ответить
******---одні з основних попрошайок в ЄС. Але, коли діло доходить до якихось зобов'язань, то тут вони перші на відказ.
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06.06.2022 02:03 Ответить
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