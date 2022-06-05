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аукцион (185) война (46875) вышиванка (116) Зеленский (16558) США (23197) Вашингтон (86)

Вышиванку Зеленского продали за $100 тыс. на презентации программы United 24 в Вашингтоне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,вишиванка,аукціон

Вышитая рубашка, которую президент Украины Владимир Зеленский надевал на День вышиванки, 19 мая, была продана на благотворительном аукционе в рамках презентации программы United 24.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, покупателем лота стала юридическая компания Asters USA.

Как объясняют организаторы события, состоявшегося 3 июня в Украинском доме в Вашингтоне, United 24 была создана для привлечения средств для помощи Украине. Денежные средства поступают на счета Национального банка и направляются профильными министерствами на нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи средств. Пожертвования не подлежат налогообложению.

"Соединенные Штаты – это первая страна в которой мы делаем официальную презентацию платформы United 24, – рассказала Голосу Америки, посол Украины в США Оксана Маркарова, и добавила. – Символично, что эта презентация проходит на 100-й день российской войны против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе

Во время благотворительного аукциона в Вашингтоне, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соперничали во время выигрышного матча украинской сборной против сборной Шотландии, 1 июня. Также, "с молотка" пошла известная керамическая кружка в форме петушка, аналогичная тому, который уцелел на шкафчике в обстрелянном россиянами жилом доме, в поселке Бородянка Киевской области.

Также были разыграны: флаг Украины с подписью президента Зеленского, уцелевшее вино в хранилищах, разрушенных российскими обстрелами, почтовые марки с цитатой украинских военных на о. Змеиный и другие лоты.

Напомним, 17 мая Зеленский подписал указ по созданию национального бренда United 24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
а його минулорічну косоворотку можна загнати на росії і за виручені кошти смалити орків
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05.06.2022 00:48
+29
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05.06.2022 01:07
+28
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05.06.2022 00:44
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05.06.2022 00:44 Ответить
Пропонуєте Безглузду з аукціону продати?Було б непогано,але хто за ОЦЕ гроші дасть?
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05.06.2022 00:49 Ответить
Ніхто не дасть, Ваша правда, бо її годувати буде потрібно безперервно, щоб жувала, та рота не розкривала... Ну або пиз*ити... А нащо купувати те, що постійно треба годувати або пиз*ити?
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05.06.2022 00:54 Ответить
ахаха
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05.06.2022 03:02 Ответить
а його минулорічну косоворотку можна загнати на росії і за виручені кошти смалити орків
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05.06.2022 00:48 Ответить
ахахахаха, ага, по лопухам в коворотці на день вишиванки. зашквар.
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05.06.2022 00:51 Ответить
а Ленка його може виставити свій кокошник - нехай дістає з шафи

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05.06.2022 00:57 Ответить
За його косоворотку лише по печінці або по морді можуть дати.
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05.06.2022 07:18 Ответить
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05.06.2022 00:52 Ответить
Пожар?
Потоп?
Сарана?
...... 🤕
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05.06.2022 04:08 Ответить
- спочатку був лохдаун, який забрав роботу у сотен тисяч громадян
- потім був короновірус, який забрав майже сто тисяч життів

- а зараз війна, яка забере понад 50 тис життів, мільйони людей залишаться без роботи і житла...
Zеленський - це презедент - смерть. І чим швидше його прибрати, тим швидше закінчаться біди для нашої держави.
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05.06.2022 06:29 Ответить
Не дарма його називають бідоносцем
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05.06.2022 06:45 Ответить
і бідоносцем, і Ваш вирок, і Беняносцем... Гидкий, надкушений, гнусавий, штопаний гордон.
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05.06.2022 10:27 Ответить
а что вы ещё хотели когда нашей Украиной руководят придурковатые клоуны из 95 - квартала да ещё постоянно под коксом в наркотическом анабиозе .
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05.06.2022 10:30 Ответить
а цей все обноски продає,а шо так просто бабла дати слабо,чи це не піар?
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05.06.2022 00:53 Ответить
Фууууу.... я брезгую даже слушать это.. как бы сказать, чтоб опять не забанили...?... это ...бище.
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05.06.2022 00:54 Ответить
Якщо він таким же макаром продасть своє его, ми зможемо побудувати новий космічний флот і роз'їбашити орків з космосу.
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05.06.2022 00:59 Ответить
Зазвичай Боневтік Ботут вдягає кацаповаротку, вишиванка йому не кошерна. Чи я може щось проґавив???
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05.06.2022 00:59 Ответить
путлер одинокий бобыль. Детищ его как мыши по свету. Даже в рф запрещено информацию об его бастардах. Семейные ценности путлера - нуль без нуля.
Зеленский в любом обличии семьи в сравнении с канцерогеном-рф - ангел.
путлер даже в индивидуальный туалет ходит что бы его кака сжигали и не моггли выделить днк.
Зеля же смело продает сорочку - респект!!!
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05.06.2022 01:03 Ответить
В Зелі на Кіпрі на сто мільйонів таких сорочок. Це наші податки, на які можна було будувати нептуни й вільхи, але Зеля будував дороги для окупантів.
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05.06.2022 09:55 Ответить
какую? ту шо косоворотка?! ню ню
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05.06.2022 01:05 Ответить
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05.06.2022 01:07 Ответить
А його обісрані труси? Бонусом?
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05.06.2022 06:23 Ответить
Есть ещё чепчик Наполеона и 4-е повестки (клоунский нос - как бонус)..
Эх, налетай, не зевай!
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05.06.2022 01:15 Ответить
Ну це є файно ...
Але деякі речі були продані у Фонди Боротьби з Московію - і дороще
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05.06.2022 01:41 Ответить

вітаю нас панове - із чудовою новиною.
Слава нашим воїнам!👇

Перебийпутінуніс

@VitoMers

·
41 мин

Vano Nadiradze: "Мы отобрали Северодонецк !!!! Северодонецк полностью под контролем ЗСУ!!!!
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05.06.2022 01:16 Ответить
Так может Зеленский и другие можновладці пусть продают вышиванки и вернут деньги которые были потрачены с бюджета на дороги и драконовские % по гос. займам .
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05.06.2022 01:41 Ответить
З косовороткою все ясно. А балалайка за скільки пішла?
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05.06.2022 01:45 Ответить
Ну що, попробуємо по приколу?
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05.06.2022 07:22 Ответить
ЗеКоманда ликвидаторов Украины
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05.06.2022 03:04 Ответить
Хто би мав сумніви?) Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі Дмитра Антипова
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05.06.2022 03:06 Ответить
Вышиванка с ногами. На фото четко видно.
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05.06.2022 03:15 Ответить
Аха, точно
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05.06.2022 06:47 Ответить
Це ж треба її ще якось відіпрати після 🤡🤢🤮, бо інакше бе-е-ееее...
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05.06.2022 04:45 Ответить
Хай ще свій обосраний памперс продасть, в якому він 24.02 записував відеозвернення
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05.06.2022 06:32 Ответить
Лучше бы были новости-продали почку зеленского, левый глаз....на вырученные деньги запустили ракету по черноморскому флоту
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05.06.2022 06:48 Ответить
А що він продав у Катарі?
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05.06.2022 07:04 Ответить
Україну він продав
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05.06.2022 08:05 Ответить
Краще Боневтіха продайте з кварталом і усіма зеленими дятлами.
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05.06.2022 07:15 Ответить
Хто його купить?
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05.06.2022 07:23 Ответить
Nu chjo skazatj ......zvizda , on koneshno zvizda ...a dalshe toka necenzurka .
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05.06.2022 07:24 Ответить
Гуманитарными грузами в Украину заведует братан Зели коломойский ...но он не вор... уголовные дела в USA против Игорь Валерьевича...то фейк Генпрокуратуры США...
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05.06.2022 09:59 Ответить
Хоть такая польза.
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05.06.2022 13:03 Ответить
Зелені і купили за крадені гроші, щоб потішити лоха.

https://www.worldservicesgroup.com/member/law-firm/asters/10606
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05.06.2022 19:49 Ответить
 
 