Вышиванку Зеленского продали за $100 тыс. на презентации программы United 24 в Вашингтоне
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вышитая рубашка, которую президент Украины Владимир Зеленский надевал на День вышиванки, 19 мая, была продана на благотворительном аукционе в рамках презентации программы United 24.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, покупателем лота стала юридическая компания Asters USA.
Как объясняют организаторы события, состоявшегося 3 июня в Украинском доме в Вашингтоне, United 24 была создана для привлечения средств для помощи Украине. Денежные средства поступают на счета Национального банка и направляются профильными министерствами на нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи средств. Пожертвования не подлежат налогообложению.
"Соединенные Штаты – это первая страна в которой мы делаем официальную презентацию платформы United 24, – рассказала Голосу Америки, посол Украины в США Оксана Маркарова, и добавила. – Символично, что эта презентация проходит на 100-й день российской войны против Украины".
Во время благотворительного аукциона в Вашингтоне, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соперничали во время выигрышного матча украинской сборной против сборной Шотландии, 1 июня. Также, "с молотка" пошла известная керамическая кружка в форме петушка, аналогичная тому, который уцелел на шкафчике в обстрелянном россиянами жилом доме, в поселке Бородянка Киевской области.
Также были разыграны: флаг Украины с подписью президента Зеленского, уцелевшее вино в хранилищах, разрушенных российскими обстрелами, почтовые марки с цитатой украинских военных на о. Змеиный и другие лоты.
Напомним, 17 мая Зеленский подписал указ по созданию национального бренда United 24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.
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Потоп?
Сарана?
...... 🤕
- потім був короновірус, який забрав майже сто тисяч життів
- а зараз війна, яка забере понад 50 тис життів, мільйони людей залишаться без роботи і житла...
Zеленський - це презедент - смерть. І чим швидше його прибрати, тим швидше закінчаться біди для нашої держави.
Зеленский в любом обличии семьи в сравнении с канцерогеном-рф - ангел.
путлер даже в индивидуальный туалет ходит что бы его кака сжигали и не моггли выделить днк.
Зеля же смело продает сорочку - респект!!!
Эх, налетай, не зевай!
Але деякі речі були продані у Фонди Боротьби з Московію - і дороще
вітаю нас панове - із чудовою новиною.
Слава нашим воїнам!👇
Перебийпутінуніс
@VitoMers
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41 мин
Vano Nadiradze: "Мы отобрали Северодонецк !!!! Северодонецк полностью под контролем ЗСУ!!!!
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