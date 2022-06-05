Вышиванку Зеленского продали за $100 тыс. на презентации программы United 24 в Вашингтоне

Вышитая рубашка, которую президент Украины Владимир Зеленский надевал на День вышиванки, 19 мая, была продана на благотворительном аукционе в рамках презентации программы United 24.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, покупателем лота стала юридическая компания Asters USA.

Как объясняют организаторы события, состоявшегося 3 июня в Украинском доме в Вашингтоне, United 24 была создана для привлечения средств для помощи Украине. Денежные средства поступают на счета Национального банка и направляются профильными министерствами на нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи средств. Пожертвования не подлежат налогообложению.

"Соединенные Штаты – это первая страна в которой мы делаем официальную презентацию платформы United 24, – рассказала Голосу Америки, посол Украины в США Оксана Маркарова, и добавила. – Символично, что эта презентация проходит на 100-й день российской войны против Украины".

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Во время благотворительного аукциона в Вашингтоне, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соперничали во время выигрышного матча украинской сборной против сборной Шотландии, 1 июня. Также, "с молотка" пошла известная керамическая кружка в форме петушка, аналогичная тому, который уцелел на шкафчике в обстрелянном россиянами жилом доме, в поселке Бородянка Киевской области.

Также были разыграны: флаг Украины с подписью президента Зеленского, уцелевшее вино в хранилищах, разрушенных российскими обстрелами, почтовые марки с цитатой украинских военных на о. Змеиный и другие лоты.

Напомним, 17 мая Зеленский подписал указ по созданию национального бренда United 24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.