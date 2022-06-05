За сутки 4 июня в Донецкой области войска РФ убили 6 и ранили 9 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 9 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище.
Еще 9 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кириленко традиционно напомнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий05.06.2022 09:51 Ответить Мне нравится 1
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