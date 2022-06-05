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За сутки 4 июня в Донецкой области войска РФ убили 6 и ранили 9 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В субботу в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 9 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище.

Еще 9 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко традиционно напомнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки 4 июня в Донецкой области войска РФ убили 6 и ранили 9 гражданских, - ОВА 01

Автор: Анастасія Потіха
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05.06.2022 09:51 Ответить
 
 