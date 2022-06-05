Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны
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Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, однако украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.
В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.
Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.
Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.
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Намного важнее уничтожение ракет малой (вообще это выше 500км на самом деле) дальности при Ющенко. Ведь по итогу США вышла из этого договора. Россия тоже. Но раз США вышли из него, то пускай компенсируют эти уничтоженные ракеты. Томагавками наземного базирования, которые 35 лет назад были уничтожены и сейчас производятся новые. У нас конечно были такие же ракеты, как Хуссейн бил по Израилю и не мог попасть в полкилометра круг, но тем не менее их можно было модернизировать. И ударить по Москве. А что до нарушения Будапештского меморандума кацапами, то путин исходит из того, что раз произошла революция, то здесь образовалась новая страна и в ней нет никаких договоров. Договоры были только с януковичем. Обычное извращение фактов в свою пользу, но коррумпированным европейцам, кто писал этот договорняк за деньги, этого вполне хватило для оправданий.