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армия РФ (15385) война (46875) Луганщина (6246) Северодонецк (601) Лиман (288)

Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, однако украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.

В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ перегруппировались и принимают меры по возобновлению контроля над Северодонецком, - ВГА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Надо отправить в Северодонецк Марфу Безмозглую , тогда оркам точно не сдобровать
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05.06.2022 07:42
+5
Не забуваємо....завдяки кому наші ночі мирні...
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05.06.2022 08:46
+3
переконали Украiну вiдмовитись вiд ядерноi зброi,пiдписавшись за гарантiю ii безпеки.а зараз ведуть дослiдження,коли вiд безпеки незалишилось,навiть,назви...
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05.06.2022 07:27
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переконали Украiну вiдмовитись вiд ядерноi зброi,пiдписавшись за гарантiю ii безпеки.а зараз ведуть дослiдження,коли вiд безпеки незалишилось,навiть,назви...
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05.06.2022 07:27 Ответить
Ядерное оружие хотели не кацапы, а хотела Европа чтобы их не было. Никто в России в тот год особо не хотел его назад, его надо обслуживать и недешево. Армия без денег сидела. Это исключительно проект Европы. Не отдали бы бесплатно, то могли получить санкции, вот и все. На тот момент просто не могло быть иного политика, полная нищета и все готовы за любые деньги на все, ну и им немного дали на политическую деятельность. И за счет нее они потом стали миллиардерами и все у них хорошо, дети разумеется в Лондоне и сейчас отдыхают в клубах.

Намного важнее уничтожение ракет малой (вообще это выше 500км на самом деле) дальности при Ющенко. Ведь по итогу США вышла из этого договора. Россия тоже. Но раз США вышли из него, то пускай компенсируют эти уничтоженные ракеты. Томагавками наземного базирования, которые 35 лет назад были уничтожены и сейчас производятся новые. У нас конечно были такие же ракеты, как Хуссейн бил по Израилю и не мог попасть в полкилометра круг, но тем не менее их можно было модернизировать. И ударить по Москве. А что до нарушения Будапештского меморандума кацапами, то путин исходит из того, что раз произошла революция, то здесь образовалась новая страна и в ней нет никаких договоров. Договоры были только с януковичем. Обычное извращение фактов в свою пользу, но коррумпированным европейцам, кто писал этот договорняк за деньги, этого вполне хватило для оправданий.
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05.06.2022 07:46 Ответить
Переконати віддати зброю можуть тільки того, хто переконується і не потрібно тут звинувачувати якісь інститути. Не вони здавали ядерну зброю і ракети, а Україна. Не вони затверджували програму вивчення історії в школах, а Україна, а якби вчили історію, то бачили б, скільки горя принесла нам московія і що з ними нічого не можна підписувати. Але нас довго переконували, що московит брат і ми маємо такі результати. І навіть сьогодні космополіти, які сьогодні є владою, але мають паспорти інших держав і тут на заробітках намагаються нас переконати, що росіяни хороші, то пуйло поганий.
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05.06.2022 07:51 Ответить
счас можно обвинять кого угодно но по правде говоря в то время никто из украинцев и подумать не мог - что епнутая рашка будет бомбить города Украины - это просто не вкладывается ни в какие рамки ни в какой здравый смысл ..
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05.06.2022 08:35 Ответить
от прям. голодомор, значить, вони могли нам влаштувати, а бомбити міста від них годі було очікувати.
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05.06.2022 09:04 Ответить
Надо отправить в Северодонецк Марфу Безмозглую , тогда оркам точно не сдобровать
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05.06.2022 07:42 Ответить
Правильна назва міста - Сіверськодонецьк.
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05.06.2022 07:59 Ответить
Не забуваємо....завдяки кому наші ночі мирні...
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05.06.2022 08:46 Ответить
Дивна аналітика, якщо виснажені, то є резерви. Та Безугла там щось вивчає і контролює.
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05.06.2022 09:11 Ответить
 
 