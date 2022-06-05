Российские войска нанесли ракетный удар с самолета по Краматорску, повреждены предприятия, - мэр Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть повреждения на двух предприятиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Ночной авиаракетный удар по Краматорску.
"Освобождают" нас от промышленности.
По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", - отметил он.
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