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Краматорск (2177) обстрел (20216) ракеты (2738)

Российские войска нанесли ракетный удар с самолета по Краматорску, повреждены предприятия, - мэр Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть повреждения на двух предприятиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Ночной авиаракетный удар по Краматорску.

"Освобождают" нас от промышленности.

По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", - отметил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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наверное, ракет 30, как минимум, выпустили сегодня по Украине
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05.06.2022 07:35 Ответить
Я думаю, що оце підприємство коштує більше ніж вартість 50 кімотрів побудованою Володькою дорогою. Якби за ці кошти побудували декілька дивізіонів, то літак тільки піднявся би в небо на рашці був би помічений і при перетині кордону - збитий. А так маємо дороги і атаки літаків міст, які знаходяться далеко від кордону.
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05.06.2022 07:43 Ответить
Сподіваюсь що його вивезли, разом з робітниками і кресленнями
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05.06.2022 09:02 Ответить
«Краматорский завод тяжелого станкостроения» . Стволы до Гвоздик. Если не эвакуировали то значит зрада зрадная и тупость зеленая
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05.06.2022 13:31 Ответить
Не кацапами считати скільки чого коштуе самі розберемся
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05.06.2022 07:56 Ответить
 
 