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Испания готова поставить в Украину танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы, – El Pais

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк

Испания готова передать Украине тяжелые вооружения, а именно зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Leopard".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

"Согласно источникам в правительстве, Испания готова совершить качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы), то сейчас готовится поставка тяжелого вооружения", - говорится в статье.

По данным издания, Минобороны Испании уже завершает поставки в Киев батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой. Отгрузка системы, производимых европейской ракетной компанией MBDA, ожидает завершения переговоров через группу в Штутгарте, отвечающую за координацию военной помощи Украине.

Также читайте: "В приоритете заказ Украины": Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе. Эти танки являются частью партии из 108 подержанных единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании. По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но предупреждают, что для этого необходима определенная работа по модернизации со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводить эти работы в то время, когда идет общий рост военных расходов в Европе.

Кроме того, Испания предложила Украине научить военных обращаться с этими боевыми танками. Сначала учения будут проходить в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО. На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже на территории Испании, добавляют источники.
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Топ комментарии
+34
Дякуємо!
Іспанія одна з небагатьох, хто мало каже і багато робить.
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05.06.2022 09:53
+26
Кожна країна вносить свій внесок в Перемогу України. Цінуйте це і бережіть добрі наміри і відносини. Як кажуть гуртом і путіна можна бить
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05.06.2022 09:56
+13
И как обычно один из производителей этой техники запретит поставки!
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05.06.2022 09:55
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Дякуємо!
Іспанія одна з небагатьох, хто мало каже і багато робить.
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05.06.2022 09:53 Ответить
Кожна країна вносить свій внесок в Перемогу України. Цінуйте це і бережіть добрі наміри і відносини. Як кажуть гуртом і путіна можна бить
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05.06.2022 09:56 Ответить
И как обычно один из производителей этой техники запретит поставки!
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05.06.2022 09:55 Ответить
Саме так. Однi балачки
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05.06.2022 09:58 Ответить
Не факт.
Не сси рюзькагаварящій Україна Переможе!
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06.06.2022 02:19 Ответить
Готова? То чого чекаємо?
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05.06.2022 10:01 Ответить
razrishenie Sholca na ********....
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05.06.2022 10:14 Ответить
І сіяйрта на подстраховку, хоча він використає вето
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05.06.2022 10:23 Ответить
Під шум війни ЄСовці один поперед одного оновлюють свій військовий парк за рахунок списування хламу до України.Та ще й поки дочекаєшся їх секонд хенд,то й війна скінчиться.
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05.06.2022 10:04 Ответить
Той "секонд хенд" у рази краще рашисского АналоГовнета.
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06.06.2022 02:21 Ответить
круто,
одні німці якісь засранці
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05.06.2022 10:05 Ответить
Да еще какие...
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05.06.2022 10:22 Ответить
Вообще, испанцы удивляют в последнее время (видимо, личная позиция Марио Драги, уважение ему за его принципиальность, ксати жена у него из легендарной семьи Медичи)!
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05.06.2022 10:06 Ответить
Взагалі-то Маріо Драга - італієць
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05.06.2022 10:09 Ответить
Наталі,мова йде про дружину маріо драги!
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05.06.2022 10:33 Ответить
не звертайте уваги,це пише один з адептів партії "Зе. какая разница".так що для них що італія,що румунія-все болгарія.
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05.06.2022 10:19 Ответить
так на всяк випадок-Драгі італієць,і до іспанії має такий стосунок,як я до китаю,а так все нормально.
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05.06.2022 10:15 Ответить
Так може Маріо Драгі таємна дружина іспанського короля?
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05.06.2022 10:26 Ответить
ну, ошибся! бывает! хватит стебатьсЯ!
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05.06.2022 10:30 Ответить
в любом случаеи и испанцы удивляют и Драго тоже хорош (не дружок *****, как Берлускони)!
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05.06.2022 10:33 Ответить
Готовы передать, но танки неисправны и когда получится отремонтировать никто не знает.
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05.06.2022 10:08 Ответить
Тоді прийдеться воювати їм.
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05.06.2022 10:30 Ответить
вот когда они эти танки будут в Украине и ВСУ их получит тогда и подавайте такие новости ... а то как всегда наобещают а затем продинамят под любым предлогом ..а вам бы лишь что то вбросить в ленту новостей .
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05.06.2022 10:14 Ответить
Іспанія, на відміну від Франції і Німеччини, реально нам допомагає. Єдина країна Західної Європи, яку яб хотів бачити в оновленому ЄС, без французів і німців!

Viva España
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05.06.2022 10:18 Ответить
Але є проблема - саме Німеччина і Франція утворюють економічний каркас ЄС, на якому все тримається.
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05.06.2022 10:45 Ответить
Спасибо испанцам за реальную помощь. Главное, что-бы немцы не пересрали, Леопарды - их детище.
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05.06.2022 10:20 Ответить
Лео 2А4 - норм таилла, надо брать!
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05.06.2022 10:26 Ответить
Главное теперь Шольца поймать и где то на время припрятать, у него могут срочно найти повод для запрета передать Лео Украине в ввиде затворов для пулемета который делает Швейцария а она не велит )))
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05.06.2022 10:32 Ответить
Давайте шапки будемо закидать коли поставлять! А то в газеті написали шо Іспанія "готова"-і понеслось: viva! Слава! А потім як завжди хтось не дозволить хтось передумає. І почались проклинання.
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05.06.2022 10:40 Ответить
Вже навіть Іспанія готова передати Леопарди, а срана Німеччина тільки соплі жує.
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05.06.2022 10:41 Ответить
Одна проблемка, вес танка Леопард. Много мостов под такой вес не рассчитаны.
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05.06.2022 10:53 Ответить
Все мосты при отходе кацапы взорвут,тормозить как наши зеленожопые не будут.так что сколько бы он ни весил лишним не будет
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05.06.2022 14:17 Ответить
Ахренеть какие радостные новости о том, что кто-то чего-то готов поставить когда-то пока *********** мрази нас убивают. Как бы интересней звучало - те то и те то поставили то то и даже столько то, в связи с чем ********* столько орков что ********* воевать не кем! А то млять вызвались гейропу от орков спсать, а гейропа по факту об этом не прсила и не просит. ***** ******* за 2 года оборону страны по оманам и буковелям и все ***** возвеличивают. Скоро как перед ****** на колени начнете ставать, как ************* свинособаки!
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05.06.2022 11:07 Ответить
Испании, как и Германии, придётся спрашивать у Швейцарии, а они пока разрешили передать только "разоружённые" леопарды. Или я неправильно помню последнии новости здесь на эту тему?
Так что, "готов передать" в такой ситуации - это ни о чём.
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05.06.2022 11:32 Ответить
"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це повідомляє сайт ВР.
"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - відзначив він"

Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати."
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05.06.2022 11:41 Ответить
на очереди лазерное оружие,плазматические винтовки и антипротонная пушка.
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05.06.2022 15:22 Ответить
Готовності вже замало, треба нарешті постачати.
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05.06.2022 11:43 Ответить
Впевнений, великий друг України, пан шольц, дозволе їх передати
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05.06.2022 12:00 Ответить
Готова, але знайдеться країна яка виготовила якийсь болтик на цій зброї і заблокує поставки. І так по колу вони один одного вигорожують.
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05.06.2022 12:03 Ответить
Обучаться можно и в Украине. Инструктора оценят наш рельеф, качество топлива, ремонтную базу. Глубину модернизации можно определить на месте.
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05.06.2022 12:17 Ответить
завжди треба читати ТЕ що після "АЛЕ".. але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3346014
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05.06.2022 12:59 Ответить
Штук 5 наверно, и к августу--- абаждем под дождем.
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05.06.2022 13:02 Ответить
# "Ми ж не німці"
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05.06.2022 16:13 Ответить
 
 