Испания готова поставить в Украину танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы, – El Pais

Испания готова передать Украине тяжелые вооружения, а именно зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Leopard".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

"Согласно источникам в правительстве, Испания готова совершить качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы), то сейчас готовится поставка тяжелого вооружения", - говорится в статье.

По данным издания, Минобороны Испании уже завершает поставки в Киев батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой. Отгрузка системы, производимых европейской ракетной компанией MBDA, ожидает завершения переговоров через группу в Штутгарте, отвечающую за координацию военной помощи Украине.

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Правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе. Эти танки являются частью партии из 108 подержанных единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании. По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но предупреждают, что для этого необходима определенная работа по модернизации со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводить эти работы в то время, когда идет общий рост военных расходов в Европе.

Кроме того, Испания предложила Украине научить военных обращаться с этими боевыми танками. Сначала учения будут проходить в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО. На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже на территории Испании, добавляют источники.