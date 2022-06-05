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Новости Война в Украине
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армия РФ (15385) война (46875) Генштаб ВС (4296) Россия (91288) техника (1544) потери (3862)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 150 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1381 танк и 3392 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 июня потери личного состава противника составляют примерно 31150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1381 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 3392 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 686 (+6) ед.,

РСЗО - 207 (+0) ед.,

средства ПВО - 95 (+0) ед.,

самолетов - 210 (+0) ед.,

вертолетов - 175 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатые ракеты – 122 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед.,

специальной техники – 53 (+1).

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Захисники України знищили ворожий танк Т-72. Пряме влучання спричинило детонацію боєкомплекту. ВIДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 150 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1381 танк и 3392 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+3
в саму жару на луганщині +100 орків.

мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
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05.06.2022 10:20
+3
По посадках и лесах мавзолейное быдло не считают...сгоревших заживо от Джавелинов и Стингеров тоже...Вагнеры пригожина тоже по сводкам не проходят...был Иван..и нет его...
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05.06.2022 10:31
+1
Надеюсь после смерти они все вернутся в раисю где их опять подарят. День сурка, *****!
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05.06.2022 10:53
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Чому кількість цапольотів не змінилися?
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05.06.2022 10:12 Ответить
Так и К-52 вроде вчера на Донбассе завалили ?
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05.06.2022 10:14 Ответить
в саму жару на луганщині +100 орків.

мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
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05.06.2022 10:20 Ответить
По посадках и лесах мавзолейное быдло не считают...сгоревших заживо от Джавелинов и Стингеров тоже...Вагнеры пригожина тоже по сводкам не проходят...был Иван..и нет его...
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05.06.2022 10:31 Ответить
Пояснення так собі: 24, 25, 26, 27 лютого, коли орки перли на всіх напрямках, а наши відступали по декілька десятків кілометрів на день, втрати орків якось встигали рахувати.
І нараховували по 1000 орків на добу.
А зараз, на етапі переважно позиційних боїв, припинили рахувати?
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05.06.2022 23:10 Ответить
Це з сайту МО:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24-26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
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05.06.2022 23:21 Ответить
Надеюсь после смерти они все вернутся в раисю где их опять подарят. День сурка, *****!
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05.06.2022 10:53 Ответить
31 тысяч - завышенная цифра. Лично у меня инфа(собранная по сусекам рунета) о 22 тысячах(в среднем) двухсотых орков. Но всё равно эта цифра для ВС РФ просто катастрофична. Для сравнения: за 9 лет Афганской войны погибло 15 тысяч, в Первую чеченскую - 4500, во Вторую чеченскую - 2000. А тут всего за три с лишним месяца такие потери.
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05.06.2022 11:54 Ответить
думаю эта цифра с мобиками и наемниками
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05.06.2022 13:07 Ответить
Аваков має кінці в генштабі орків і доповідав днів тиждень тому, що вже було знищено 42,5тисячі їхніх.
22тисячі - це, можливо - тільки з касапської армії, без вагнерівців і без м'яса з ордло? Тоді ще так сяк - співставимо...
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05.06.2022 13:26 Ответить
Загальні бойові втрати - це безповоротні і санітарні разом?
Чи лише безповоротні?
Бо у військовій літературі терміну "загальні бойові втрати" немає. То не зовсім зрозуміло, про що у зведеннях ГШ йдеться.
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05.06.2022 22:55 Ответить
А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
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06.06.2022 01:48 Ответить
 
 