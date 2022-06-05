Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 150 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1381 танк и 3392 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 июня потери личного состава противника составляют примерно 31150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1381 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 3392 (+13) ед.,
артиллерийских систем - 686 (+6) ед.,
РСЗО - 207 (+0) ед.,
средства ПВО - 95 (+0) ед.,
самолетов - 210 (+0) ед.,
вертолетов - 175 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
крылатые ракеты – 122 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед.,
специальной техники – 53 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
І нараховували по 1000 орків на добу.
А зараз, на етапі переважно позиційних боїв, припинили рахувати?
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24-26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
22тисячі - це, можливо - тільки з касапської армії, без вагнерівців і без м'яса з ордло? Тоді ще так сяк - співставимо...
Чи лише безповоротні?
Бо у військовій літературі терміну "загальні бойові втрати" немає. То не зовсім зрозуміло, про що у зведеннях ГШ йдеться.
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.