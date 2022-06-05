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Вследствие агрессии РФ в Украине погибли 262 ребенка, более 467 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 262 ребенка погибли и более 467 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

В часности, 3 июня вследствие попадания вражеского снаряда в дом в Горском Северодонецкого района Луганской области получил ранения, несовместимые с жизнью, 13-летний парень.

В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.

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05.06.2022 10:42 Ответить
А до чого це?
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05.06.2022 19:37 Ответить
"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь"
эти строчки, нацарапанные детским почерком, запомнились многим украинцам и иностранцам. Именно Егор (на фото) стал их автором, сообщив, сам того не зная, на весь мир шокирующую правду войны.
Малыш, получивший осколочное ранение) наконец-то смог выбраться вместе с семьей (тоже раненные мама и сестра) из российской оккупации. Отныне мальчик вместе с ближайшими родственниками пребывает в Запорожье, куда ему помогли добраться волонтеры. При этом ребенка и его родных вывозили тайком, рискуя. Отец малыша умер в Мариуполе, истек кровью из-за невозможности оказать ему квалифицированную медпомощь.

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05.06.2022 11:32 Ответить
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05.06.2022 12:19 Ответить
Росія за усе заплатить!
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05.06.2022 15:30 Ответить
Нас одного хАрошего русскАга стало більше))))
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05.06.2022 19:36 Ответить
Орки в пекло - Світанок для Дітей України!
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
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05.06.2022 20:00 Ответить
 
 