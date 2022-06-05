Вследствие агрессии РФ в Украине погибли 262 ребенка, более 467 - ранены, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 262 ребенка погибли и более 467 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.
В часности, 3 июня вследствие попадания вражеского снаряда в дом в Горском Северодонецкого района Луганской области получил ранения, несовместимые с жизнью, 13-летний парень.
В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.
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эти строчки, нацарапанные детским почерком, запомнились многим украинцам и иностранцам. Именно Егор (на фото) стал их автором, сообщив, сам того не зная, на весь мир шокирующую правду войны.
Малыш, получивший осколочное ранение) наконец-то смог выбраться вместе с семьей (тоже раненные мама и сестра) из российской оккупации. Отныне мальчик вместе с ближайшими родственниками пребывает в Запорожье, куда ему помогли добраться волонтеры. При этом ребенка и его родных вывозили тайком, рискуя. Отец малыша умер в Мариуполе, истек кровью из-за невозможности оказать ему квалифицированную медпомощь.
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk