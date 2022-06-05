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Вражеские ДРГ активизировались в Киеве и области, но результаты их работы сводятся к нулю, - Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрг

В последнее время отмечается усиление диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области, по поводу задержания диверсантов проводится огромная оперативная работа.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле ситуация такова, что в последнее время россияне действительно усилили диверсионную работу. Они набирают людей, преимущественно с оккупированных территорий, это Донецкая (и Луганская. - Ред.) области, это люди, которые как минимум понимают, а иногда даже могут говорить на украинском языке, для того чтобы потом их перебрасывать в другие регионы Украины и совершать здесь те или иные теракты", - укажи он.

Денисенко добавил, что был период, когда ДРГ несколько затихли, однако они вновь активизировались, их задерживают "относительно регулярно".

Советник министра отметил, что по поводу задержания диверсантов проводится огромная оперативная работа.

"И сейчас, на самом деле, результаты работы ДРГ абсолютно минимальны, а то и сводятся к нулю", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, главные цели ДРГ – сеять панику и делать жизнь на территориях вдали от фронта максимально напряженной. Поэтому советник министра призвал граждан "не расслабляться, потому что война продолжается", быть бдительными и при необходимости обращаться в полицию.

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Топ комментарии
+10
для такой категории на период военного положения ввести высшую меру - расстрел.
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05.06.2022 11:15
+4
Srazu glotku rezat6 ! ******* ordynskim !
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05.06.2022 11:15
+4
Та ви що, ми ж найгуманніша країна в світі! Яке розстрілять! Помашем пальчиком, скажем ай-яй-яй, і відпустимо. Або ще гірше, будемо 5-10 років годувати, одягати, доглядати за наші з вами гроші в тюрмі...
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05.06.2022 11:17
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для такой категории на период военного положения ввести высшую меру - расстрел.
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05.06.2022 11:15 Ответить
Та ви що, ми ж найгуманніша країна в світі! Яке розстрілять! Помашем пальчиком, скажем ай-яй-яй, і відпустимо. Або ще гірше, будемо 5-10 років годувати, одягати, доглядати за наші з вами гроші в тюрмі...
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05.06.2022 11:17 Ответить
Чем там Баканов занимается ?
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05.06.2022 11:18 Ответить
А ты, порохобот, чем?
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05.06.2022 11:28 Ответить
"Дорого - да мило, дёшево - да гнило"
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05.06.2022 11:36 Ответить
на місці... й прикопувати, щоб менше писанини було.
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05.06.2022 12:00 Ответить
Srazu glotku rezat6 ! ******* ordynskim !
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05.06.2022 11:15 Ответить
Надо проверять банковские оплаты - кацапы платят колоборантам на украинские карты
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05.06.2022 11:17 Ответить
Цікаво, як орки можуть таке робити в умовах відключення від свіфта? Впевнений що там виключно готівка.
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05.06.2022 11:18 Ответить
Есть способы переводить деньги в обход санкций. Тем более маленькими не приметными трансакциями
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05.06.2022 11:26 Ответить
Будьте пильними!
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05.06.2022 11:22 Ответить
А комендатські години вже не існують?Вже кінець війни?
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05.06.2022 11:43 Ответить
Так у нас безвиз з РФ, вот и едут кто хочет.
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05.06.2022 12:14 Ответить
это граждане Украины донецкая падаль такое делает, а не "едут кто хочет".
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05.06.2022 14:43 Ответить
завжди е "ліки" - отих хто на землі...- під стіну , і іменем України -Військовий Трибунал - і по всіх каналах....- багато хто передумае чи служити кацапні....- а так граемся у гребаний лібералізм - сьогодні маем весь результат
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05.06.2022 12:58 Ответить
А где лужица крови возле каждого? А? Так дело не сделается! У нас война!
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05.06.2022 12:59 Ответить
посилити покарання,
замах на масове вбивство,
хіба немає якогось жорсткого юр визначення

інакше це не припиниться ще довго
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05.06.2022 14:59 Ответить
 
 