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обстрел (20216) Харьковщина (4133) Изюм (227) Синегубов (481)

Враг обстреливает Харьковщину из тяжелого оружия. Есть раненые. Наиболее горячо - в районе Изюма, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

На протяжении минувших суток враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. В г. Чугуеве ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское - 2 раненых. Еще 2 раненых в пгт Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", - говорится в сообщении.

Также Олег Синегубов отметил, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции украинских защитников и удержать ранее захваченные территории.

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"В районе Черкасских Тишек россияне применили фосфорные боеприпасы. В районе Изюма наиболее горячо. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое - Долина и Бражковка - Вернополье. Наши Вооруженные силы удерживают позиции и наносят врагу ощутимые потери", – добавил он.
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05.06.2022 11:45 Ответить
Как же так. Байден же говорил что не будет нам давать дальнобойные HIMARS и эскалации не будет. Как то односторонне идет политика Запада. Все равно что полицейские приехавшие на драку гопника и студента, вместо застрелить нападающего, уговаривают студента не сопротивлятсья а дать гопнику пырнуть его ножом чтобы небыло эскалации и сохранить лицо гопника перед дворовой босотой
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05.06.2022 11:48 Ответить
По делам их, а не по словам их, судите их... Байден говорил-говорил, а потом дал нам HIMARS и не только эти РСЗО, а еще кучу всяких "вкусняшек", чтобы москальню "угощать", на миллиарды долларов. А вот ЗЕленый предатель с его промоскальской шоблой, на словах первый "патриот", он из телека уже 3 месяца не вылазит, рассказывает всем, как он Родину "любит", да так "любит", что аж "не втік!!!" Все три года ЗЕленая шобла лила грязь на наших западных партнеров, рушила все те кропотливые дипломатические наработки "папередников", которые позволили нашей стране с 2014 по 2019 заручиться поддержкой и Штатов и Европы. Все последние 3 года ЗЕленая шобла рассказывала народу, что НАТО нам не надо, заводила уголовные дела, в том числе на Джо Байдена, искала "мир" в очке у ху..ла, рассказывала, что войны не будет, а будут шашлычки, уничтожала нашу оборонку, срывала один за другим гособоронзаказы.... А теперь, видите-ли ЗЕшобла заявляет что запад нам медленно поставляет оружие, запад опять не хороший, не такой, бла-бла-бла... А покаяться перед народом Украины ЗЕшобла не желает??? Ибо все, что мы получили 24.02.2022. все это результат планомерного развала страны в турборежиме по всем параметрам, начиная с 2019 года...
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05.06.2022 12:24 Ответить
Захід дав зброю тількі середньоі дальності, яка все рівно буде в зоні ураження точками у та іскандерами. Це боротьба на виживання.
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05.06.2022 13:09 Ответить
 
 