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Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российское командование поставило задачу для солдат РФ захватить Северодонецк или "Дорогу жизни".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк условно поделен пополам. Рашисты бросили все силы, чтобы выполнить задачу Дворникова (российский генерал. - Ред.) – до 10 июня или взять областной центр, или захватить "Дорогу жизни", - сказал глава ОВА.

По словам Гайдая, россияне не ожидали такого сопротивления украинских защитников.

Читайте также: Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай
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Топ комментарии
+9
Главное чтобы у наших патронов хватило и стволы не расплавились
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05.06.2022 11:57
+8
Кинута на допомогу москалям у взятті Северодонецька!
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05.06.2022 12:27
+7
Пєтров, бігом на срувєсну, там знову хтось домбіт бонбас...
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05.06.2022 12:19
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У Гайдая інформація з генштабу росії?
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05.06.2022 11:54 Ответить
Так розвідка Британії уже відмітила не актуальність його анонсів
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05.06.2022 11:58 Ответить
Нічьогісінько у московитів не вийде, як би вони того не хотіли. Бо з нами Бог, хто ж проти нас!
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05.06.2022 11:56 Ответить
Когда пишу слово МОСКАЛЬ, всегда удаляли коммент на Ютюбе. Теперь проверяю Цензор. Удалят?..
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05.06.2022 12:11 Ответить
Неправильно пишите москаль треба писати з дуже маленької літери. (жарт, перепрошую).
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05.06.2022 12:45 Ответить
на ютубі в мене не пропускає "касап". Але я знайшов вихід - пишу "kacanu" - і проходить
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05.06.2022 13:37 Ответить
дворнік йде по курсу кораблів нах
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05.06.2022 11:56 Ответить
😂 База база дай заказа!!!!!!!
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05.06.2022 12:34 Ответить
Главное чтобы у наших патронов хватило и стволы не расплавились
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05.06.2022 11:57 Ответить
Так вже ж ставили - до9 травня, потім - до1 червня. І рамзанка дирка відзвітувала, що вона усе виконала
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05.06.2022 11:58 Ответить
Как в Сталинграде. Между домов и сидя в подвалах. С фашистами только так и воюют. Не в чистом же поле ставить позиции под бурятские гаубицы.....
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05.06.2022 12:13 Ответить
Цікаво, а хто це "разрушит оба города"?! Чи не кацапи?!
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05.06.2022 12:16 Ответить
А если включить хоть частичку мозга и поискать причинно-следственные связи, то окажется, что до прихода русни ни один из домов и так не разрушался.
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05.06.2022 12:33 Ответить
Скільки кацапа не превиховуй,здаля немов людина.......
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05.06.2022 12:48 Ответить
ахахахаха, красная армия - это рекордсмен по окружениям - миллионы дидов в котлах.. куда они там отходили ?
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05.06.2022 12:53 Ответить
Пєтров, бігом на срувєсну, там знову хтось домбіт бонбас...
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05.06.2022 12:19 Ответить
К "празднику" (12 июня) нужно бросить кремлевскому УПЫРЮ на "алтарь победы" хоть что-нибудь (иначе на плахе придется кому-то сложить сою голову)!
Не в первой в кацапской истории за спешку к дате бросать больше пушечного мяса (а зачем их жалеть, они же ЛОХИ и ДУРАКИ - РАБЫ своих господ-БОЯР и москальского Царя)!
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05.06.2022 12:06 Ответить
Подивимося. Але вже сьогодні відомо, що рейтинги другої армії світу був роздутий, немає там не те що другої, а і десятої. Наші хлопці і дівчата тільки з АК і ПТРК четвертий місяць стримують орків, які мають танки, літаки, ракети, РСЗВ в неописуємій кількості, навіть привезли "піони",
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05.06.2022 12:08 Ответить
А что Безуглая? Какие задачи ставит? Что за план?
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05.06.2022 12:11 Ответить
Кинута на допомогу москалям у взятті Северодонецька!
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05.06.2022 12:27 Ответить
Мабуть, теж щось взяти
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05.06.2022 12:44 Ответить
Потом будет срок до 22 июня. Для кацапов, тоже праздник.
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05.06.2022 12:37 Ответить
Набіги орків на місто будуть до 10 числа, а потім на пару генералів стане менше в Московії.
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05.06.2022 14:09 Ответить
Ставлю задачу раиському командованию: выдать кадырову пистолет с одним патроном.
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05.06.2022 15:33 Ответить
Шо это они? Сам рамзанка дыров доложил: Северодонецк все. Вот станет он сцарем и посадит неверующее ему сруцькое стадо на бутылки, после обрезания и отшвабрения.
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05.06.2022 16:23 Ответить
 
 