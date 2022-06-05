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Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское командование поставило задачу для солдат РФ захватить Северодонецк или "Дорогу жизни".
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк условно поделен пополам. Рашисты бросили все силы, чтобы выполнить задачу Дворникова (российский генерал. - Ред.) – до 10 июня или взять областной центр, или захватить "Дорогу жизни", - сказал глава ОВА.
По словам Гайдая, россияне не ожидали такого сопротивления украинских защитников.
Топ комментарии
+9 Valter Valter
показать весь комментарий05.06.2022 11:57
+8 Игорь Наумчук
показать весь комментарий05.06.2022 12:27
+7 ПП Уксусов
показать весь комментарий05.06.2022 12:19
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Не в первой в кацапской истории за спешку к дате бросать больше пушечного мяса (а зачем их жалеть, они же ЛОХИ и ДУРАКИ - РАБЫ своих господ-БОЯР и москальского Царя)!