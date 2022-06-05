Путин угрожает новыми обстрелами Украины: "Будем наносить удары по объектам, которые пока не трогаем"

Российский диктатор Владимир Путин назвал "суетой" решения западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

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