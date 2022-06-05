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Путин угрожает новыми обстрелами Украины: "Будем наносить удары по объектам, которые пока не трогаем"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин назвал "суетой" решения западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.
"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.
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+143 Oksana Kolesnykova
показать весь комментарий05.06.2022 12:00
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Потопили москву і кораблі перестали обстрілювати берег із артилерії. А тому за ракети треба карати тисячами вбитих росіян і тоді ніяких обстрілів більше не буде.
Наступне ***** буде таке саме, або гірше
Є такий вислів - Мертвий хватає живого.
Знов точно прицілишся та попадеш куди попало?
Мало попадав?
Попади жаба в Грозний, ***** у Воронеж.