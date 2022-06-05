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Путин угрожает новыми обстрелами Украины: "Будем наносить удары по объектам, которые пока не трогаем"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Российский диктатор Владимир Путин назвал "суетой" решения западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин. 

Также читайте: Путин предлагает Украине вывозить зерно, среди прочего, через оккупированные Мариуполь и Бердянск, а самым простым путем считает Беларусь
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Топ комментарии
+143
Щоб ти здох швидше
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05.06.2022 12:00
+99
Там у кацапов запасных хутиных , як в Бразилии обезьян 🤣🤣🤣
Надо уничтожать гнездо в целом
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05.06.2022 12:05
+96
Какой страшный)) Можно подумать, шо до этого он не стрелял по чему мог.
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05.06.2022 12:04
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Украине нужно много ПВО и ПРО, чтобы сбивать все ракеты! Больше нужно систем Пэтриот.
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05.06.2022 22:28 Ответить
Ні. Українцям треба максимально сильно бити у відповідь чи навіть наносити превентивні удари. І тоді ніяке пво та про не знадобиться так як обісраний ворог не ризикне атакувати боячись атомних бабахів на складах, пускових чи навіть аес. Росія обстрілює лиш тому що відчуває себе безкарною.

Потопили москву і кораблі перестали обстрілювати берег із артилерії. А тому за ракети треба карати тисячами вбитих росіян і тоді ніяких обстрілів більше не буде.
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06.06.2022 10:17 Ответить
українці, а давайте всі разом зберемо гроші на гонорар кіллеру, який відправить путлера на той світ...
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05.06.2022 22:30 Ответить
І чим то допоможе?
Наступне ***** буде таке саме, або гірше
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06.06.2022 09:17 Ответить
а разве призывы эти не являются статьей уголовного кодекса о терроризме?
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05.06.2022 23:17 Ответить
для початку потрібно цього терориста доставити в Гаагу в кайданках
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06.06.2022 10:43 Ответить
Господи, да когда же это исчадие ада сдохнет!
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05.06.2022 23:53 Ответить
***** бункерний. Все.
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05.06.2022 23:56 Ответить
Тупо больное животное!
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06.06.2022 00:01 Ответить
Страшно, аш жуть. Новой эсэсэсэре все равно не суждено возродиться. А расия недосверхдержава сдохнет
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06.06.2022 01:04 Ответить
паРаша - імперія, що помирає в агонії.
Є такий вислів - Мертвий хватає живого.
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06.06.2022 08:57 Ответить
Киев Москву крестил,Киев Москву и отпоёт!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!
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06.06.2022 03:25 Ответить
Как же хочется придушить эту паскуду, только бы дотянуться!
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06.06.2022 09:09 Ответить
Потрібно будувати свої ракети середньої дальності до 2500 км. Застосовувати свої технології і запозичити в наших союзників. Орки повинні знати, що на приліт з території паРаші ракети у відповідь прилетить 5-10 наших. Причому високоточних.
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06.06.2022 09:10 Ответить
Не з цією владою.Але все буде Україна.Борімося і переможемо.
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06.06.2022 09:33 Ответить
та пышов ти найух
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06.06.2022 09:18 Ответить
Путлер думает что мы решим, что бери нас только не стреляй. Фашистские мерзавцы.
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06.06.2022 10:08 Ответить
Ну тоді у відповідь українці будуть вимушені завдати удари по об'єктах які теж поки ще не чіпали. Інтересно буде весело росіянам вмирати від атомних вибухів та радіаційного забруднення чи не дуже.
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06.06.2022 10:14 Ответить
Курва!
Знов точно прицілишся та попадеш куди попало?
Мало попадав?
Попади жаба в Грозний, ***** у Воронеж.
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06.06.2022 13:12 Ответить
удавись чорнотою падло і соси *** моль пітєрська
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06.06.2022 13:32 Ответить
Зеленский хватит клянчить ЗРК ти можешь купить, Франция за деньгт продаст и Южная Корея и Япония в кредит, в Киеве заводи бомбят ти нихе.а не делаешь, ти кто?????
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06.06.2022 13:40 Ответить
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