За минувшие сутки спасатели Краматорского района Донецкой области трижды выезжали на разбор завалов и ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами, - ГСЧС
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За минувшие сутки огнеборцы Краматорского района Донецкой области трижды выезжали на ликвидацию пожаров и разбор завалов вследствие вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
В часности, из-за обстрела населенных пунктов Дружковской громады спасатели выезжали на разбор завалов в частном секторе. В ходе проведения аварийно-спасательных работ была обнаружена погибшая женщина и еще одна пострадавшая.
От Главного управления привлечены 13 спасателей личного состава и 2 единицы техники.
На территории города Краматорска в результате обстрела врага произошло два пожара. В места пожаров оперативно были направлены пожарные Краматорской громады. Во время тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело мужчины. В настоящее время аварийно-спасательные работы по разбору завалов продолжаются.
От Главного управления привлечены 27 спасателей личного состава и 4 единицы техники. От Краматорского городского совета был задействован автокран.
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