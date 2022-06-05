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Франция ведет переговоры с ОАЭ по поводу замены закупок российской нефти, – Ле Мер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

франція,мінфін

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу замены поставок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета ЕС на российскую нефть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Есть дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", - заявил министр финансов Бруно Ле Мер.

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А потім до ОАЕ позвонить Макрон і буде просити не продавати...
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05.06.2022 12:59 Ответить
Треба лице ***** зберегти ж бо ...
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05.06.2022 13:27 Ответить
в еміратах немає смачних жаб.. а є нафта.. от макроша і розриваеться
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05.06.2022 13:14 Ответить
 
 