Франция ведет переговоры с ОАЭ по поводу замены закупок российской нефти, – Ле Мер

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу замены поставок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета ЕС на российскую нефть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Есть дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", - заявил министр финансов Бруно Ле Мер.

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