Франция ведет переговоры с ОАЭ по поводу замены закупок российской нефти, – Ле Мер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу замены поставок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета ЕС на российскую нефть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Есть дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", - заявил министр финансов Бруно Ле Мер.
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Mykola Trofimenko
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Роман Єжов
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Alex Sav 8157c114
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