МИД ожидает от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье, - Николенко
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В МИД отреагировали на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" у президента Владимира Зеленского.
Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.
А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – отметил Николенко.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.
Пожалуйста, подождите...
Европа радушно приоткрыла нам двери, несмотря на злобный лай из-за поребрика. Но когда бешеная собака сорвалась с цепи и набросилась, испуганая Европа захлопнула двери перед самым нашим носом.
И теперь, когда свинособаки нас буквально рвут, мы должны, вежливо поскуливая скрестись к ним в двери?
Нет!
Именно молотить кулаками и ногами!
Европа должна отвечать за свои поступки!!!1
типа "дурак - сам дурак" как на базаре или в подворотне, не проходит, или, в тон Вам, не канает.
Мне казалось, как обыкновенному гражданину, что в МИД попадают по какому то элитному отбору, а не чьи то безработные родственники или соседи по клубу. Корпоративная верность?
Но отвечает то потом каждый за себя. Да и президенты иногда меняются.
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур.
Масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, уродженця Будапешту. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, родом із німецького міста Кассел.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
Неадекватнісь Зе багаторазово доведена самим Зе