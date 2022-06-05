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Венгрия (1544) война (46875) МИД (6654) Никоненко Олег (143)

МИД ожидает от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кевер

В МИД отреагировали на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" у президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – отметил Николенко.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.

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Топ комментарии
+45
Щось подібне вже бачили на стадіоні... Від самої зелені також довідку потрібно, хоча результат там ясний і так.
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05.06.2022 13:31
+39
Хамство во внешней политике во всеуслышание не приемлемо ни в одной цивилизованной стране. Клован постоянно хамит европейским партнерам, пытаясь поднять свой рейтинг в Украине и одновременно заглядывает в шоколадный глазик путлера. Спасибо 73% гражданам Украины, которые устали от войны. Теперь полегче стало? Второе дыхание открылось?
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05.06.2022 13:45
+38
При всій моїй зневазі до мад'ярського керівництва, не можу не погодитися з тим, що донедавна манера бикування була притаманна, виключно, кацапам.
І ось зараз найвеличніВшивий лідер всесвіту і його пліснява паства, в манері ******** прихвостнів, робить все для того, щоб Україна втратила підтримку Заходу, і можливість членства в ЄС та НАТО.
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05.06.2022 13:38
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Вот напрасно он так. Счас мадьяры пришлют предвыборные ролики зеленского, где он явно под воздействием, его стиль разговора с разбойниками, пробежки в фонтанах и т.д. Это будет почище любой справки, а главное, уже ведь не докажешь обратное. Зеленский - тип с явновыраженными поведенческими расстройствами. А неспособность связно высказывать свои мысли выдает в нем человека не шибко разумного: то ли высказываться не умеет, то ли мыслей не на бумажке нет(что более вероятно). Все это компенсируется безграничным хамством, мстительностью, исключительной мелочностью и позерством. Так каких вам справочек еще не хватает?
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05.06.2022 14:37 Ответить
Мадяры - это такая недонация посреди Европы , что вокруг себя их полностью либо недолюбливают либо непереваривают
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05.06.2022 14:54 Ответить
Jobiki jobikami , no na narcisizm i na nekatorije naklonnasti ZE mozhna zapadozritj , tut treba atnestis s astarozhnostju
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05.06.2022 14:54 Ответить
Такою і має бути дипломатія! А то позвикали або соплі імпотентні брехливі жувати!
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05.06.2022 14:55 Ответить
Ну те що мадяри-ублюдки, то це не дивно, всю історію такими були.
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05.06.2022 14:56 Ответить
Каждый хочет хорошо кушать. В случае Венгерского правительства, хорошо кушать-- значит лизать очко путлеру.
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05.06.2022 15:01 Ответить
Мадьяры не довольны, что путьку остановили. А ведь ждали, что он захватит всю Украину и на радостях отдаст им Закарпатье. А тут облом случился, вот уральские фины и бесятся, суки.
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05.06.2022 16:05 Ответить
Ага. Конешно.
Европа радушно приоткрыла нам двери, несмотря на злобный лай из-за поребрика. Но когда бешеная собака сорвалась с цепи и набросилась, испуганая Европа захлопнула двери перед самым нашим носом.
И теперь, когда свинособаки нас буквально рвут, мы должны, вежливо поскуливая скрестись к ним в двери?
Нет!
Именно молотить кулаками и ногами!
Европа должна отвечать за свои поступки!!!1
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05.06.2022 16:22 Ответить
Ти ще накакуняй під двері, москворотий. Тобі Європа щось винна? Може Європа тобі, розумнику, обирала то комуняк, то зеків, то клоунів, вбоге?
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05.06.2022 18:07 Ответить
+5
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05.06.2022 22:19 Ответить
Гражданин Николенко, Вы не от себя лично выступаете, а от Державы. И поэтому перепалка
типа "дурак - сам дурак" как на базаре или в подворотне, не проходит, или, в тон Вам, не канает.
Мне казалось, как обыкновенному гражданину, что в МИД попадают по какому то элитному отбору, а не чьи то безработные родственники или соседи по клубу. Корпоративная верность?
Но отвечает то потом каждый за себя. Да и президенты иногда меняются.
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05.06.2022 17:16 Ответить
что он не так сказал, придуро*ная???!
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05.06.2022 22:49 Ответить
А в чому в даному випадку Кевер не правий? МЗС щось КОНКРЕТНЕ по факту може заперечити? ЗЕля часто поводиться як останнє хамло з підворотні на міжнародному рівні - хіба не так? Всі йому щось винні, один він "нікаму нічаво нє должєн" і він "в 42 годіка нє лох". Згадати хоча б Штайнмаєра (я вже мовчу про висловлювання "великого дипломата" Мельника і "ліверну ковбасу") - відразу Німеччина "трошки" скоротила список озброєнб. А хто б не скоротив після такого відвертого хамства?
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05.06.2022 18:05 Ответить
Ага, дипломатія, коли та срана Німеччина і вашим, і нашим. Щаз!
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05.06.2022 18:43 Ответить
вы там совсем мозгами поехали?
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05.06.2022 22:50 Ответить
ещо про "Zелену дипломатію".

З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.

Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
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05.06.2022 19:22 Ответить
Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур.
Масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, уродженця Будапешту. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, родом із німецького міста Кассел.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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05.06.2022 19:41 Ответить
он же не идиот как ему врач в справе написал
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05.06.2022 19:54 Ответить
Бачили очі, за що голосували...
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05.06.2022 21:56 Ответить
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)

Неадекватнісь Зе багаторазово доведена самим Зе
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05.06.2022 23:29 Ответить
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06.06.2022 00:10 Ответить
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