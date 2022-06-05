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Получена новая информация о 28 погибших на оккупированных территориях Изюмского района Харьковской области, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Относительно 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"В перечень погибших добавлены обновленные данные. В отношении 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок", - сообщил Болвинов.

По его данным, за 4 июня зарегистрирована в целом информация о гибели 33 человек, в том числе – ребенка.

По состоянию на вечер 4 июня в области, по данным полиции, зарегистрирована гибель в результате агрессии РФ 791 человек, из них 39 – дети.

Получена новая информация о 28 погибших на оккупированных территориях Изюмского района Харьковской области, - Нацполиция 01

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Бабуся казала, ПолтавщИна, А не ПолтАвщина. Може, з Харковом теж так?
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05.06.2022 14:02 Ответить
ну всё,то край...теперь лыйтинант бакланов просто обязан супруге минимум молдавский паспорт.
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05.06.2022 14:07 Ответить
Эти ничтожества будут гореть в Огненном озере на развилке Истории. Это будет скорее, чем думают эксперты.
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05.06.2022 14:11 Ответить
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе! Думали мы тупые и не заметим
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05.06.2022 14:14 Ответить
типа бубу сб оун создавало..оно лично подбирало кровосись в свою партию.
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05.06.2022 14:22 Ответить
Партію ригів створив Порошенко, до того СДПУо (таж муйня тільки в профіль). Він же дав громадянство ******* новінському. Він же підірвав всі великі склади зброї в Україні (тепер війна, повно дрг, безпілотників, але ні один склад не підірваний). А стосовно того чи ти тупий - можеш собі сам відповісти.
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05.06.2022 20:35 Ответить
Успокойте нервы. Это необязательно так.
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05.06.2022 14:20 Ответить
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05.06.2022 22:22 Ответить
 
 