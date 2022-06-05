Получена новая информация о 28 погибших на оккупированных территориях Изюмского района Харьковской области, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
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Относительно 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.
"В перечень погибших добавлены обновленные данные. В отношении 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок", - сообщил Болвинов.
По его данным, за 4 июня зарегистрирована в целом информация о гибели 33 человек, в том числе – ребенка.
По состоянию на вечер 4 июня в области, по данным полиции, зарегистрирована гибель в результате агрессии РФ 791 человек, из них 39 – дети.
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