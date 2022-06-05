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Венгрия (1544) война (46875) Стефанчук Руслан (578)

Венгрия настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию, - Стефанчук о заявлении Кевера

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

Спикер ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию".

В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена ​​достаточно быстро", – говорится в сообщении.

Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных оскорблений и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня.

"А это - оружие, которым они могут защитить свои дома от российской орды. И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь. Такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору", - добавил спикер ВР.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.

В МИД ожидают от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье.

Читайте также: МИД ожидает от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье, - Николенко
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Топ комментарии
+24
Стефанчука, можливо, це здивувало би, але увесь демократичний світ за заявами президента зеленського також спостерігає зі здивуванням і нерозумінням
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05.06.2022 14:19
+21
Пора мадьярам немножко прикрутить *дружбу*. Тем более в Украине война и мы не можем за нее отвечать как и защитить в виду отсутствия у нас соответствующего оружие, благодаря тем же мадьярам.
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05.06.2022 14:19
+21
Мадяри генетичні брати мокшан.Одне гниле сім'я.
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05.06.2022 14:24
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Пора мадьярам немножко прикрутить *дружбу*. Тем более в Украине война и мы не можем за нее отвечать как и защитить в виду отсутствия у нас соответствующего оружие, благодаря тем же мадьярам.
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05.06.2022 14:19 Ответить
Стефанчука, можливо, це здивувало би, але увесь демократичний світ за заявами президента зеленського також спостерігає зі здивуванням і нерозумінням
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05.06.2022 14:19 Ответить
Справді ? А що він таке каже ?
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05.06.2022 14:22 Ответить
Всі знають що він мудак.
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05.06.2022 14:23 Ответить
Чий Крим
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05.06.2022 14:30 Ответить
Спитай у Зєлєеського, який на Чонгарі будував сортіри замість дотів
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05.06.2022 15:17 Ответить
Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
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05.06.2022 14:40 Ответить
КРАЩЕ Б ВТIК
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05.06.2022 14:43 Ответить
Тебе спитали: чий Крим?
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05.06.2022 15:17 Ответить
А по-суті? Хто більший ворог України, той мадяр, чи той що не втік?
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05.06.2022 16:36 Ответить
Чом,закривати очі на наміри угрів долучитися до окупації України
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05.06.2022 14:22 Ответить
Hello kremlin bot.
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05.06.2022 14:38 Ответить
Так навпаки, на Заході із нього ідола будують, що у нашому випадку ще не найгірше
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05.06.2022 15:59 Ответить
Подавайте на репарації за другу світову там є за що .
Досить з ******** возитися Сумму десь в 100 млрд.долларів їм направити для початку.Поляки мають підтримати.
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05.06.2022 14:20 Ответить
И Польша,и Литва,и Венгрия - католические страны,но,судя по всему,гены имеют значение..
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05.06.2022 14:22 Ответить
З угрів такі католіки,, як з маскалів православні
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05.06.2022 14:24 Ответить
Мадяри генетичні брати мокшан.Одне гниле сім'я.
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05.06.2022 14:24 Ответить
Финны и эстонцы тоже "гнилое семя"? Они ведь, как и венгры, относятся к финно-угорским народам.
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05.06.2022 15:27 Ответить
є люди і є виродки. Не переплутай в оцінюванні чогось колись.
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05.06.2022 15:52 Ответить
То угро-фіни у вас виродки. А євреї?
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05.06.2022 16:20 Ответить
Литва та Польща ніколи не були зауральською частиною орди...
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05.06.2022 14:26 Ответить
Все що сказав Кавер, правда і нічого його поливати брудом.
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05.06.2022 14:23 Ответить
Те що Орбан,всеріято і кевер -прорашистську холуї, теж правда і ніяким брудом , її не замазати, бо цей бруд чіпляється до рук тих,хто замазує ,але ніколи не вчепиться до правди про угорських холуїв окупанта України.
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05.06.2022 14:42 Ответить
Після заяв цих ******* влада України має організувати масові вручення повісток в армію на території де проживає більшість мадяр в Україні.
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05.06.2022 14:23 Ответить
Вимоги Стефанчуком підводних човнів від Германії "обливає брудом Україну" не менше ніж заяви угорських придурків!
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05.06.2022 14:23 Ответить
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05.06.2022 14:28 Ответить
имперские *******-тоббики стремятся к расейской сиське.....

какая там территория у мадяр?...... может венгров пересилить в лугандон если они так хотят в русский мир........
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05.06.2022 14:23 Ответить
****** повинні існувати за Уралом. Потрібна деокупація Європи
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05.06.2022 14:26 Ответить
detsky sad kakoi ta..... ne politiki. pazorishe
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05.06.2022 14:24 Ответить
пусть вашего президента назовут психбольным а мы посмотрим как вы сглонете. Позорище
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05.06.2022 23:06 Ответить
Безмозгу забери з фронта, під руку мужикам лізе, носа свого хпле куди не треба. Це наказ слугам від народа!
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05.06.2022 14:25 Ответить
Стафанчук себе в дзеркалі бачив? А я думаю , куди гуманітарка зникає?
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05.06.2022 14:25 Ответить
та ще й дипломат, доморощений, з клованів
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05.06.2022 14:54 Ответить
А зелені що робили?
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05.06.2022 14:25 Ответить
Порівнювали Україну з порноактрисою, насміхалися що Пуйло не напало, а пересуває кордон, шукали мир в очах Х..ла.
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05.06.2022 14:42 Ответить
умножим ******** на ноль после единороссов..
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05.06.2022 14:28 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка"(c), это да.

но в конкретном случае т.н. hipe, т.е. наглость и бычество Зe-команды зашкаливают.
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05.06.2022 14:29 Ответить
******* топили за третий рейх...так шо их деды також воевали и рабиновичей в йух не ставили.
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05.06.2022 14:49 Ответить
Угорщину треба гнати з ЕС
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05.06.2022 14:32 Ответить
Поцапались жабы с гадюками
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05.06.2022 14:33 Ответить
пора уже давно перекрыть кислород ********** подстилкам
а злятся мадьяры потому как расчитывали оторвать от Украини Закарпатье, которое обещал им *****, да не вышло.
мрази редкостные, подонки и фашисткие прихвостни .. всегда ими были
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05.06.2022 14:35 Ответить
Теж такої думки, але не можу уявити собі реакцію ЄС та НАТО на такі дії свого члена
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05.06.2022 14:42 Ответить
хай той угорський мудак приїзжає в Україну і розберемось хто кого притисняє, всі герої патякати в себе вдома на дивані
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05.06.2022 14:35 Ответить
Ну, то поїдь сам до них і розберись, якщо такий герой
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05.06.2022 14:41 Ответить
Закон який скасує подвійне громадянство та позбавить угорських паспортів деяких громадян, трохи охолонить йовбиків.
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05.06.2022 14:38 Ответить
Унорні сходяться на гівно через те, що під "побєдоносний бліцкріг" не вдалось відхапати у нас Закарпаття. Вони, як і рашисти, усе ще хворіють втратою імперії, хоча якою частиною тієї Австро-Угорщини вони були? Ну, такою собі шавкою, якою вони зараз і залишаються в ЄС. Але "мал клоп, да вонюч". Гнати їх треба і з ЄС, і з НАТО
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05.06.2022 14:39 Ответить
Обов'язково треба посилити охорону нафтогону "Дружба", бо за таких обставин росіянські диверсанти його обов'язково, як не підірвуть, то ще якось пошкодять, надовго вивівши з ладу...
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05.06.2022 14:41 Ответить
А нам це якраз на руку: саме угорці і перестануть отримувати кацапську нафту через "дружбу" - вуа ля, роботи, ви ж цього хотіли?
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05.06.2022 14:45 Ответить
Венгры сволочами были, сволочами будут, тут все понятно. Но я помню события в ретроспективе. Помню, как соревновались представители украинской власти в глупости, в пустословие, в некомпетентности. Потом пришел Порошенко. Как и что с ним, только украинцам решать. Но с его приходом Украина приобрела лицо. Он был хорошим дипломатом, его речи были взвешены, он умел говорить с высокой трибуны. А сейчас как будто вернулось время до Порошенко. Опять хамство, опять раздутые щеки и речь, как у гопников. Нафига стефанчуку вообще нужно было встревать в эту полемику? Ну сказал этот Арпад. Причем обосновано сказал. Ну услышали его в Венгрии, и хрен с ним. А вот реакция Украины уже вызовет интерес, а против правды не попрешь. Нахамили на международном уровне немало, как пацанва на дворовых разборках. Но это не двор, это международная арена и горлом там брать не получится. А дипломатов видимо нет
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05.06.2022 14:49 Ответить
Був і в Угорщині , і на Закарпатті , де живе багато угорців - сволоти там не зустрічав . Навпаки - коли Угорщина допомогала , вони не ділили наших громадян на угорців , українців чи ромів , допомогали реально і всім . Так що не треба обзивати слідом за кацапською пропагандою . А так я з Вами згоден - був Порошенко , і Меркель була хороша , і Ердоган , і з Угорщиною не було проблем . А з ким були(маю на увазі цивілізований світ) ? Прийшли зе і почалося - і "британська розвідка гірша скабеевой" , і "нема чого їздити в Бучу селфі робити", ... - і такий бруд майже кожного дня , це тільки від головного . А ще є подоляки , абрахамії , арєстовічі , безуглі , верещуки ... Мадьяр правильно сказав - досить хамити !
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05.06.2022 18:49 Ответить
Я румын. Враждебность к венграм у меня в ДНК впечатана, а с генетикой не поспоришь. У венгров такая же вековая ненависть к румынам, слишком много крови было пролито. Так что в этой части я просто не могу быть об'ективным). Но готов признать, что я неправ. Да собственно я не о венграх писал, а о том, что в данном выступлении венгр обосновано говорит, и это хамство со стороны первых лиц Украины реально режет слух и глаза
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05.06.2022 19:54 Ответить
А хамство і відсутність дипломатії протягом багатьох років тобі не "ріже" слуху у висловлюваннях румунських політиків і посадових осіб стосовно мадярської більшості Трансільванії, що нині у складі Румунії? І щодо Угорщини і угорської політики стосовно цієї території і своїх соплемінників? Вирішив на українські теми погутарити... Почекай - тема Трансільванії ( та і Молдавії теж) для вас ще далеко не закрита. Як кажуть в Україні - "не кажи гоп!..."
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05.06.2022 21:15 Ответить
венгр обосновано говорит что президент Укрианы психбольной????вы в своем уме???? а если б он сказал тоже про вашего, вы бы тоже отсосали??!
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05.06.2022 23:09 Ответить
Логіка у зелених дебілів відсутня, послали Боневтіка а кабан чомусь говорить про Україну, причому тут зелені дебіли і Україна.
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05.06.2022 14:54 Ответить
У кабанів логіка одна - бєніни бабки відпрацювати . А от зебіли , які їх понавибирали , дійсно ненормальні - впевнений , більшість писак не знає де Угорщина знаходиться , не кажучи про історію . Але зранку вже так обматюкали Угорщину , і що особливо прикро , угорців , що соромно за цих ідіотів . Як завжди - обгадились зебіли , а соромно Українцям .
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05.06.2022 18:57 Ответить
Ну те що мадяри-ублюдки, то це не дивно, всю історію такими були.
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05.06.2022 14:55 Ответить
Замість коментувати угорських виродків , краще зупиніть на ремонт нафтопровід "Дружба" . Більше толку буде .
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05.06.2022 15:04 Ответить
65 років тому, в Будапешті розпочалось повстання проти комуністичної диктатури.

Загинули 2652 угорських громадян і було поранено 19226.

Угорці все забули. Коротка пам'ять. Як у гуппі.

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05.06.2022 15:04 Ответить
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05.06.2022 15:23 Ответить
Спочатку "зелені" відсилають КолюКотлету смотрящим, щоб заставити чиновників Закарпаття вилизувати дупу Сірятко і Орбану.
Потім щось йде не так і ****** венгерські та "зелені-йБобіки" борються хто з них більший неадекват.
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05.06.2022 15:09 Ответить
Жалкое хрюкание кабана. Что,конкретными словами вплоть до недипломатичных некому указать мадьярам их законное место возле параши? Риторический вопрос. Вот поэтому и "маємо те що маємо" 30 лет.
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05.06.2022 15:15 Ответить
Ви раніше занадто багато зазирали в угорські очі.
А вас попереджали
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05.06.2022 15:21 Ответить
Стефанчуку не за країну, а за бубочку прикро.
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05.06.2022 15:30 Ответить
Боты больше критикуют Зеленского и Стефанчука чем ******. А некоторые обнаглели, что вовсе на стороне ******. Это называется предательство.

****** хамят Зеленскому за то что, как они говорят, он требует в Запада оружие. Какое сраное дело *******, если у ******* никто оружие не требует и даже не просит.
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05.06.2022 15:37 Ответить
жирна, тупа свиня відбілює тупе, квартальне бидло.
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05.06.2022 15:55 Ответить
Союзника рашистов орбана будут судить как сообщника фашистов и ему не удастся отпелять как отпетлял хорти.
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05.06.2022 16:01 Ответить
Мир с удивлением и непониманием наблюдает за высказываниями Зеленского, а не за Венгрией.
Венгрия то защищена НАТО, а хамство со стороны воюющей Украины ,- это против себя плевать.
Де-юро второе лицо в государстве не может позволить себе становится в позу облечителя другой
страны, а вдруг придётся стать первым лицом, и тогда будет очень неловко.
В Одессе говорят "следите за базаром"!
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05.06.2022 16:05 Ответить
мы воюем за вас, ******
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05.06.2022 16:17 Ответить
сидит тварь, в германии и на каждой ветке поучает как нам жить....
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05.06.2022 23:11 Ответить
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07.06.2022 17:40 Ответить
Корумпованих дегенератів ніхто не поважає,а хуцпу вашу вже давно з Європи витравили,тому угорцям до чарки ваші відносини та гундосики,вони роблять те що їм вигідно,а ви жарьтє шашлікі і ні нагнітайті
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05.06.2022 16:35 Ответить
А как же единство с ЕС и с НАТО??? Или Угорщина какая то особенная? Или тоже, как и рашка о вяликой имперской расеи, об Австро -Венгерской империи и маршале Радецком замыслилась?
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05.06.2022 16:41 Ответить
мокша це угро-фінські племена а не слов'яни. Угорці з тієї ж закваски. Фіни молодці, вони зрозуміли що від таких братків треба подальше. А ці за рідню вступаються. Може НАТО зрозуміє що мадяри це кусочок рашки і вони є шпигунами в лавах НАТО.
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05.06.2022 18:03 Ответить
А может на недельку перекрыть нефтепровод/пока становятся нефтеперегонные заводы/ по техническим условиям
Посмотрим что запоют /им можно все а нам нельзя/
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05.06.2022 18:49 Ответить
Партія зелених українських їбанашок стала членом Європейської ліберальної партії ALDE. Її фракція RENEW в ЄП проводить різко антипольську політику.

Про це повідомив член Європарламенту від Польщі.

Для порівняння, партія «Європейська солідарність» є членом «Європейської Народної Партії».

https://t.me/knputhebest/21640
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05.06.2022 19:17 Ответить
ещо про "Zелену дипломатію".

З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.

Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
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05.06.2022 19:19 Ответить
 
 