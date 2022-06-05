Венгрия настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию, - Стефанчук о заявлении Кевера
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию".
В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена достаточно быстро", – говорится в сообщении.
Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных оскорблений и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня.
"А это - оружие, которым они могут защитить свои дома от российской орды. И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь. Такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору", - добавил спикер ВР.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.
В МИД ожидают от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье.
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13.02.2019 06:06
В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.
- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
Досить з ******** возитися Сумму десь в 100 млрд.долларів їм направити для початку.Поляки мають підтримати.
какая там территория у мадяр?...... может венгров пересилить в лугандон если они так хотят в русский мир........
но в конкретном случае т.н. hipe, т.е. наглость и бычество Зe-команды зашкаливают.
а злятся мадьяры потому как расчитывали оторвать от Украини Закарпатье, которое обещал им *****, да не вышло.
мрази редкостные, подонки и фашисткие прихвостни .. всегда ими были
Загинули 2652 угорських громадян і було поранено 19226.
Угорці все забули. Коротка пам'ять. Як у гуппі.
Потім щось йде не так і ****** венгерські та "зелені-йБобіки" борються хто з них більший неадекват.
А вас попереджали
****** хамят Зеленскому за то что, как они говорят, он требует в Запада оружие. Какое сраное дело *******, если у ******* никто оружие не требует и даже не просит.
Венгрия то защищена НАТО, а хамство со стороны воюющей Украины ,- это против себя плевать.
Де-юро второе лицо в государстве не может позволить себе становится в позу облечителя другой
страны, а вдруг придётся стать первым лицом, и тогда будет очень неловко.
В Одессе говорят "следите за базаром"!
Посмотрим что запоют /им можно все а нам нельзя/
Про це повідомив член Європарламенту від Польщі.
Для порівняння, партія «Європейська солідарність» є членом «Європейської Народної Партії».
https://t.me/knputhebest/21640
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.