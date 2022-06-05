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Новости Война в Украине Война
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жилье (878) законопроект (3045) имущество (330) кредит (2344) списание долгов (19) Гетманцев (389)

Украинцам планируют списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество. Законопроект уже готовят, – Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка

Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы подали в "Дії" почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества

Гетманцев отметил, что законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
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05.06.2022 14:25
+22
похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
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05.06.2022 14:26
+13
Оце так одолжєніє.
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?

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05.06.2022 14:36
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Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
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05.06.2022 14:25 Ответить
І громадянин Ахметов...
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05.06.2022 14:32 Ответить
Он подаст в лондонские суды и выиграет их.
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05.06.2022 14:45 Ответить
Краще хай Коломойшу пробачають в США, треба його депортувати для повного прощєнія.
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05.06.2022 14:39 Ответить
похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
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05.06.2022 14:26 Ответить
За чий кошт банкет?
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05.06.2022 14:27 Ответить
кредиторов понятное дело
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05.06.2022 15:00 Ответить
платників податків
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05.06.2022 16:42 Ответить
зраднык Украины Гетьманцев ещё не в СИЗО?
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05.06.2022 14:32 Ответить
ахмет и беня - первые в очереди. а вас тут не стояло..
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05.06.2022 14:32 Ответить
Ще гірший піз.......дєц ніж до війни був...
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05.06.2022 14:34 Ответить
ой ***, ну что не делают, а получается для олигархов. ну что за народ
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05.06.2022 14:34 Ответить
Оце так одолжєніє.
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?

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05.06.2022 14:36 Ответить
плати по 1 гривны за каждый вид услуг
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05.06.2022 14:46 Ответить
Ну так не користуйся водою послугами комунальних компаній. Ти ж чомусь в магазині платиш за товар, за інтернет ось бачу платиш. То чим комуналка відрізняється від інших товарів і послуг?

Це ниття про комуналку вже дістало. Починаючи з 2015 року, якщо не помиляюся, така хрінь по форумах
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05.06.2022 15:00 Ответить
а ти тут роткіВ, ще з 15-го?
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05.06.2022 15:16 Ответить
чим відрізняється? хоча б тим, що магазини можна вибрати, а на комунальні послуги у нас, це чи монополія, чи олігополія.
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05.06.2022 18:42 Ответить
Уверенна ,что Запад не забыл,что за последних 2,5года коррупция у нас увеличилась в 8раз и отследит каждый цент помощи....
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05.06.2022 14:38 Ответить
А хто втратив житло без кредитів?
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05.06.2022 14:38 Ответить
Гетьманцевы и Ермаки доведут Зелебобу до цугундера.
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05.06.2022 14:39 Ответить
Вони доведуть його до "Мірного соглашєнія" з рашею, як і було задумано.
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05.06.2022 14:40 Ответить
не получиться. но до цугундера доведут.
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05.06.2022 14:59 Ответить
Якщо це каже мудуак Гетьманцев, то може виявитися так що зруйноване житло буде лише в "слуг" та їх родичів.
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05.06.2022 14:39 Ответить
і Італіях та Каліфрпніях... ***** зе!лені 73%, ви вже наржались?
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05.06.2022 15:18 Ответить
Как то неправильно опять делить население на тех кто взял кредиты чтобы жить сразу красиво и тех кто все своим горбом зарабатывал по копейке. Если компенсировать то всем.
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05.06.2022 14:49 Ответить
не ведіться, бо це для титульної нації, що G2...
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05.06.2022 15:20 Ответить
Гетьманцев ще ніколи щось доброго для людей не зробив
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05.06.2022 14:51 Ответить
*** буду, зебобики набрали в кредит жилье в прибрежной зоне. Не зря же разминировали Чонгар и уничтожили 5 линий оборонительных сооружений от Крыма до Мариуполя. Кстати, в зоне ООС русня нигде не продвинулась кроме как зайдя в тыл обороняющимся со своей, любезно разминированной и расчищенной стороны.
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05.06.2022 14:52 Ответить
А жилье им восстановят по плану Маршала. Как окуенно.
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05.06.2022 14:53 Ответить
Х...й на комір їм, а не відновлення житла. Або нехай переходить у власність державі чи банку
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05.06.2022 14:56 Ответить
Це несправедливий Закон.

Виявляється, що той хто купив нову машину в кредит і користувався нею - кращий за того, хто їздив на старенькій і просто збирав на нову.
Перший не накопичував, отримав благо, а потім держава йому ще й борг за це благо списала.
Другий намагався назбирати сам, благом не користувався і залишився осторонь державної підтримки.

Аналогічно з квартирами і будинками.
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05.06.2022 14:55 Ответить
Как будто кто-то будет платить за уничтоженное имущество. Такие кредиты преимущественно под залог самого имущества. То есть, если за него не платишь банк его забирает. В данном случае забирать нечего. Все вопросы к оркам. Можете туда даже коллекторов направить. В результате этого, внешне правильного, закона долги могут переписать на государство, то есть на нас с вами. Как мне кажется, банки и всякие МФО -- последние инстанции, которым надо помогать вследствие невыплат по таким кредитам
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05.06.2022 14:59 Ответить
Если имущество нельзя взыскать, то долг остается на кредиторе.
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05.06.2022 16:26 Ответить
Хотелось бы уточнить источник такой " щедрости".
Если это за счёт российских активов то флаг в руки.
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05.06.2022 15:00 Ответить
Гєтьманцев? Я надіявся,що його вже давно ліквідували,як кредитні канікули.
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05.06.2022 15:00 Ответить
ну как всегда "бедные заплатят за багатых..." ((
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05.06.2022 15:03 Ответить
Гетьманцев, зроби найкращий подарунок усім українцям, піди геть! Вже давно усю націю нудить від цього покидька який заважає жити людям
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05.06.2022 15:12 Ответить
А комуналку не думаєте списати? Люди повиїжджали, а батареї гріли без потреби, рахунки шли
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05.06.2022 15:13 Ответить
І що? Твоє майно? - Твоє. От і плати за нього. І неважливо, живеш ти в ньому чи не живеш.

Де ви такі барани розмножуєтеся. Ви просто сміття, тягар для держави.
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05.06.2022 15:15 Ответить
люди - це сміття та тягар для держави?
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05.06.2022 17:30 Ответить
хорий чи шо? як заборонити інд. опалення то перші.а як списати борги за ***** не потрібну послугу,бо **** у нас тепло по півроку і *** вимкнуть,навіть якщо надворі можна вже загаряти,то нє,бо то халяву захтіли,їбать логіка,тобі череп не тисне?
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05.06.2022 17:56 Ответить
Звичайно у них по інд. опалення цілі наукові центри розповідають як це шкідливо, про страшне розбалансування і що краще центрального опалення нічого не придумали, ага, розкажіть про найкраще рішення жителям Закарпаття, де вже давно (с 2011р) немає центрального опалення, і як їм не пощастило платити тільки за те, що використав, а не як теплокоменерго за вас вирішить коли і скільки.
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05.06.2022 18:35 Ответить
ну звичайно,а як будуть грітись хробаки і кроти від розривів теплотрас)))всі ті втирання про навантаження на газові та електромережі блаж,тому що якби захотіли то спокійно пламірно їх розвивали,супутньо видаючи реально "теплі" кредити на інд.опалення,але ж там уже не спишеш і не вкрадеш
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05.06.2022 18:40 Ответить
Я правий і всі притомні люди це знають. Є послуга - має бути оплата. Крапка. Не подобається ЦО? То продай квартиру і купи будинок або квартиру в новобудові. Будеш мати індивідуальне опалення.

Ти таке ж сміття як і перший бажаючий списати борг.
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05.06.2022 21:06 Ответить
Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він Джерело: https://censor.net/ua/n3346053
Пообідав в ресторані, а рахунок можна і не сплачувати. Однак логіка.
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05.06.2022 15:21 Ответить
вам никто ничего не должен
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05.06.2022 15:23 Ответить
А може спочатку зібрати інфо чого і скільки кредитного спалено/знищено?
Потім покрасти ці витрати на репарації.
Якщо їх не буде, то щось думати...
Бо виходить хтось у кредитні у банку брав, а хтось у друзів/родичів. Та однім спишут, а іншим дулю з маком.
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05.06.2022 16:11 Ответить
Можно было этого не писать о списании , работы нет, а что будет завтра никто не знает. Главное выжить , и победить эту мразь, вот о чем нужно думать каждый день ..Психика не выдерживает вой сирен ,потери каждый день и ночь человеческих жизней. Все на паузу ,до окончание войны ..
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05.06.2022 16:31 Ответить
По перше рухоме і нерухоме майно держава повинна компенсувати щоб людям було де жити як було.По друге кредити вони в новій норухомості повинні сплачувати.Життя триває..Едине списати кредити якщо сім'ї втратили годувальника і також всім воєнним.Не треба робити негатив в суспільстві.
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05.06.2022 17:17 Ответить
Под себя бенины суки закончики готовят, мрази квартальные.
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05.06.2022 18:23 Ответить
 
 