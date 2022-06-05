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Украинцам планируют списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество. Законопроект уже готовят, – Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - говорится в сообщении.
Гетманцев отметил, что законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.
"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил он.
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+24 Иван Петров 7e15acdf
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+13 valera ivolgov
показать весь комментарий05.06.2022 14:36
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Пожалуйста, подождите...
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?
Це ниття про комуналку вже дістало. Починаючи з 2015 року, якщо не помиляюся, така хрінь по форумах
Виявляється, що той хто купив нову машину в кредит і користувався нею - кращий за того, хто їздив на старенькій і просто збирав на нову.
Перший не накопичував, отримав благо, а потім держава йому ще й борг за це благо списала.
Другий намагався назбирати сам, благом не користувався і залишився осторонь державної підтримки.
Аналогічно з квартирами і будинками.
Если это за счёт российских активов то флаг в руки.
Де ви такі барани розмножуєтеся. Ви просто сміття, тягар для держави.
Ти таке ж сміття як і перший бажаючий списати борг.
Пообідав в ресторані, а рахунок можна і не сплачувати. Однак логіка.
Потім покрасти ці витрати на репарації.
Якщо їх не буде, то щось думати...
Бо виходить хтось у кредитні у банку брав, а хтось у друзів/родичів. Та однім спишут, а іншим дулю з маком.