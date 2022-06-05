Из-за нехватки украинского зерна в Африке вспыхнут новые войны, - глава МИД Италии Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что "мировая хлебная война уже началась" из-за зерновой блокады в Украине, которая не позволяет многим странам получить зерно и из-за которой существует риск возникновения новых конфликтов в Африке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мировая хлебная война уже началась, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотами: к этому может привести зерновый кризис, который мы переживаем", - сказал Ди Майо.

Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например, соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на востоке Украины".

"В украинских портах российскими военными кораблями заблокировано 30 миллионов тонн зерна", - сказал Ди Майо, подчеркнув, что "то, что мы делаем, - это работа над тем, чтобы Россия разблокировала экспорт пшеницы через украинские порты, потому что теперь мы сами рискуем тем, что в Африке вспыхнут новые войны".

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