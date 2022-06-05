На территории ДВРЗ нет военной техники, о которой рассказывает Минобороны РФ, - глава "Укрзализныци" Камышин
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На территории Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, который сегодня обстреляли крылатыми ракетами решисты, не было военной техники.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.
"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", - написал Камышин. Он пригласил СМИ убедиться в этом, посетив предприятие.
Напоминаем, в Минобороны РФ заявили, что цель удара по ДВРЗ - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".
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Але є ті хто кожного дня за них мовчать.Вважають,що люди забудуть...
І на удар по Києву змовчать .По росії гатити не можна! Путін розсердиться!Тєрпіли,***....
13.02.2019 06:06
В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.
- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
Яке воно кончене, офіційно відзвітувало Ху*лу.
Курва ти ще запроси з ТБ Рашка 24 і Рашатудей. Овсяннікова вже правда приїжджала.
Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор.
Цитируем: 'Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, - это и есть цели. Неважно, где они расположены - в Украине или России».
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Если даже нет, то зачем об этом триндеть кацапам?
Чтобы они продолжили поиски и стреляли по другому месту, подвергая опасности жителей Киева?
Этот Голова без головы. Полезный идиот для кацапстана.