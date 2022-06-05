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война (46875) Киев (24550) обстрел (20216) Укрзализныця (2638) Камышин (56)

На территории ДВРЗ нет военной техники, о которой рассказывает Минобороны РФ, - глава "Укрзализныци" Камышин

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ,обстріл

На территории Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, который сегодня обстреляли крылатыми ракетами решисты, не было военной техники.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", - написал Камышин. Он пригласил СМИ убедиться в этом, посетив предприятие.

Напоминаем, в Минобороны РФ заявили, что цель удара по ДВРЗ - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

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Топ комментарии
+24
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе
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05.06.2022 15:23
+20
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05.06.2022 15:19
+20
Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
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05.06.2022 15:21
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05.06.2022 15:19 Ответить
Не забуваю про Азовців ні на хвилину.Кожного дня.
Але є ті хто кожного дня за них мовчать.Вважають,що люди забудуть...
І на удар по Києву змовчать .По росії гатити не можна! Путін розсердиться!Тєрпіли,***....
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05.06.2022 17:14 Ответить
Знову якісь дурнуваті виправдання? Це замість того щоб обвинувачувати кацапню у всіх смертних гріхах.🤦
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05.06.2022 15:20 Ответить
Это не оправдание, а доказательства что кацапы идиоты, в 18.00 для журналистов будут показывать куда кацапы слили десятки миллионов долларов для картинки в своих СМИ
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05.06.2022 15:27 Ответить
Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:21 Ответить
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе
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05.06.2022 15:23 Ответить
бинокль отцю павлу з окулярами обновите...
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05.06.2022 15:24 Ответить
"Офіційно заявляю - на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство. Джерело: https://censor.net/ua/n3346059


Яке воно кончене, офіційно відзвітувало Ху*лу.
Курва ти ще запроси з ТБ Рашка 24 і Рашатудей. Овсяннікова вже правда приїжджала.
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05.06.2022 15:28 Ответить
Бальзам на душу будет когда прочитаю в новостях с фронта - "на территории врага ВСУ уничтожили критически важные для него предприятия."
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05.06.2022 15:37 Ответить
Кучно прилетели. Может стояли установленные заранее маячки?
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05.06.2022 15:39 Ответить
Прокацапские жители столицы работающие путлеровскими корректировщиками, что деньги за наводку взяли и ******* рашистов? Оказалось нет там танков! Ну теперь вы, как не крути, враги и рашистам(за *********) и нам украинцам за предательство. В плен мы вас больше брать не будем, уничтожаемна месте!!!
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05.06.2022 15:50 Ответить
Тир такой тир. Все разговоры о ПРО - просто треп. Летят куда надо и сколько хотят.
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05.06.2022 16:09 Ответить
То есть ,когда ПВО сбивало большинство ракет -это не было трепом ?А может вы лично от зебобы все 2,5года усовершенствования того ПВО требовали или вас устраивали идиотские видосы и зрелища от зелени ,в войну ?
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05.06.2022 16:16 Ответить
Клоуны, на хрена дороги строили, если ПВО толкового нет???
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05.06.2022 16:13 Ответить
Что б танки с сумщины до Киева быстрей доехали.😢
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05.06.2022 17:03 Ответить
Российская артиллерия, ведущая огонь по Украине с территории России, будет оправданным объектом для уничтожения ракетными системами HIMARS.

Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор.

Цитируем: 'Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, - это и есть цели. Неважно, где они расположены - в Украине или России».
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05.06.2022 16:18 Ответить
"Цей завод ремонтував ... зерновози, які ми використовуємо для вивозу..." Так пуйло вцілив туди, куди хотів - щоб не було на чому вивозити залізницею збіжжя! Пазлик складається. Пуйло зараз робить все, щоб Україна не вивезла своє зерно: нищить ДЗРВ, в Миколаєві палить склад зі шротом. Потім почнуться ракетні обстріли елеваторів?
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05.06.2022 16:20 Ответить
На території ДВРЗ немає військової техніки, ... - голова "Укрзалізниці" Камишін.
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Если даже нет, то зачем об этом триндеть кацапам?
Чтобы они продолжили поиски и стреляли по другому месту, подвергая опасности жителей Киева?
Этот Голова без головы. Полезный идиот для кацапстана.
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05.06.2022 16:24 Ответить
Офіційно бла бла бла. Поцілили у прихований ешелон з допомогою. А потім звісно, ляляля в нас вже добре.
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05.06.2022 16:31 Ответить
"Поцілили у прихований ешелон з допомогою". Доведи... і давай без бла бла бла
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05.06.2022 17:17 Ответить
За ракетний удар по Києву треба було негайно відаповісти ударом по теріторії росії.Але дехто пасує.Хлопці на кордоні кажуть що в них наказ: в теріторію росії не стріляти!
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05.06.2022 17:10 Ответить
гнила відмазка рашистів, бо танкам на ті ракети похрін, звісно якщо не пряме попадання
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05.06.2022 17:18 Ответить
А где Киевское ПВО? То есть Киев беззащитен?
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05.06.2022 17:37 Ответить
Проти іскандерів так беззахисний , крилатки ще можуть збити
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05.06.2022 22:21 Ответить
ві все врети...там база нато там полськие негрі на песочніх абрамсах там гейропа в трусиках...
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05.06.2022 19:49 Ответить
 
 