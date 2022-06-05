РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13273 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
4 229 34
война (46875) Путин (29862) ядерное оружие (1138) Денисенко_Вадим (96)

Путин побоится наносить ядерные удары, это нужно доносить до наших зарубежных друзей, - советник главы МВД Денисенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Путин никогда в жизни не выпустит ядерной ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявление, которое сделал в воскресенье Путин в интервью, появившемся буквально после утреннего обстрела Киеве, в котором он начинает угрожать миру "адекватными ответами", если Украине будет предоставлено оружие, Денисенко сказал, что считает это для нас "на самом деле очень плохим сигналом".

"Ибо я очень переживаю, что сейчас ряд стран начнет сомневаться, предоставлять ли нам оружие или нет, когда, в каких количествах", - проинформировал советник министра.

По убеждению Денисенко, именно поэтому дипломатический фронт становится одним из определяющих вообще для Украины. Он считает, что Путин блефует.

"С моей точки зрения, он лжет - никогда в жизни он не выпустит ядерной ракеты. Но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки. И, к сожалению, у нас есть опасения относительно того, что определенные страны, определенные лидеры могут начать достаточно долго думать и долго обсуждать правду или неправду говорит Путин", - уточнил Денисенко.

"На самом деле он побоится делать какие-либо ядерные удары. И это нужно доносить до наших зарубежных друзей", - сказал он.

Также читайте: Вражеские ДРГ активизировались в Киеве и области, но результаты их работы сводятся к нулю, - Денисенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Що не радник, то *******
показать весь комментарий
05.06.2022 15:35
+11
Идиот, прости Господи... Малахольный идиот
показать весь комментарий
05.06.2022 15:34
+10
Этот самый придурок Денесенко еще не так давно объявил, что ультитматум путина об оплате газа в рублях, - " это гениальный ход". Все, что нужно для понимания экспертного уровня этого дурака.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взаємні ядерні удари це не наша вахта. Нехай розуміються США, Великобританія, Франція та Московія між собою.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:27 Ответить
мы как раз и пострадаем..не надо думать там бабхнет 20 килотонн бомба радиус порадения 500 км по кругу.. так что нас это еще и как касается... а то что Путин только пугает атки да.. СССР пугал каждый день пугали все дуржно НАТО блок Варшавский те блок НАТО.. и все ссали кипятком в Космос не дай то Бог такого даже в теогрии потмоу как расчеты все показали победит ДУРОСТЬ ИДИОТИЗМ А ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДЕТ.. те кто чудом останутся вроде как даже не увидять ядерных грибочков их настигнет последствия цунами высотой до 400 метров и так по 10-12 раз вокруг планеты и накроет пыльное ядерное с радиацией облако и наступит холод минс 10-20 круглые сутки и так 3 и 5 лет никто не знает точно расчет делалася на обмен 2-5 взрывами а если десятки сотни то вообще планета способна сойти с орбиты и все.. планета отдельно остатки атмосыферы чуточку всторонкее на пару десятков тысяч км просто сказка а не планетка.. и ФИЗИЧЕСКИ ПУТИН НЕ ЗАПУСКАЕТ РАКЕТЫ он Путин только может и дает КОМАНДУ в виде вводжа шифра запуска аркет и то гшифр дубюлируется есть удаленный доступ отклюения чумаданчика что все манипуляции не будут совершены с чумаданчика на случай его захвата или кражи подмены.. доступ там тройной отпечаток пальца сканер глаза голосовой сканер... причем и офицера и Путина... и НАДО ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 5 ВЫСШИХ ЧИНОВ... А УЖ ПОТОМ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШАЕТ КОМАНДИР ВЕРНЕЕ ДВОЕ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧИ НА СТАРТ ИЛИ НЕ ПОВЕРНУТ....на ТОЧКЕ или подводной лоджке или командование ВКС РФ...и командир самолета и также инженер по оружию котоырй готовит и вводит целеуказания а ведь может и не ввести а он один знает целеуказания.. по ФАКТУ ТАМ 8-12 СТУПЕНЕЙ ПОКА ДОЙДЕТ ДО СТАРТА... А ОНИ В СОПКАХ далековато будут от Москвы... В Магадане Анадыре Урал Сибирь окаанах... там основные точки.. и никто не полезет в точку... заставлять.... точка законсервированная автоматически во время боеготовности № 1 и на точке понимают как и на Атомной подводной лодке и самолете носителе- что после пуска им останется жить до 5 минут.. потому как ответка первая прилетает на точку старта.. ядерная....
показать весь комментарий
05.06.2022 16:25 Ответить
то, что Хйло не запускает ракеты а "дает команды" а ля "Топаз" это одно, а то, что тысячи кацапов, уже в нерабочем состоянии, притянули тысячи тонн ржавого железа и ракеты до сих пор спокойно выстреливают по нам, а не по, скажем, Кремлю и все "высшие чины" подтверждают все не глядя прекрасно понимая за тысячи убитых украинцев то это в общем то в одном пакете. к тому же Хйло спокойно мог захватить Украину вообще без оружия, но он решил убивать, потому что имеет такое истинное имя. а как говорится кто к нам с мечем - тому и гайки. так что всякие угрозы применения яо должны (были и до сих пор) рассматриваться исключительно серьезно - вплоть до превентивного удара.
показать весь комментарий
05.06.2022 17:27 Ответить
А ты уверен,что за тебя будет ответка?
показать весь комментарий
05.06.2022 19:50 Ответить
На любую хитрую задницу всегда есть член с винтом...

Вспомните, сколько слёз было пролито на форуме по поводу утери своего арсенала ЯО и сколько призывов было к его восстановлению. Вот только враг у нас не за океанами, а совсем рядом. И его можно сдерживать от ядерного суицида более дешевыми средствами, а конечный результат тот же. Как бы события не повернулись...

Да у нас сейчас нет ядерных вооружений, но фактор сдерживания от их применения московией против нас есть. И как ни странно кое кому покажется, но он расположен на территории самой московии. Это десяток АЭС, расположенных в её европейской части. И достаточно мощное и дальнобойное оружие найдётся. Вполне обычное и совсем не ядерное. Тем не менее способное превратить все эти АЭС в источник ядерного армагеддона для размахивающего ядерной дубиной рашистского гопника.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:58 Ответить
ну поскольку Украина - единственная страна которая добровольно отказалась от яо, мир во всем мире, процветание и т.п., а "вяликие державы" оказались прямо так сказать не фонтан, а больше ямы с г...... , то, имхо, таки должна иметь в этом слово чисто с точки зрения морали (хотя слушать, конечно, не будут).
показать весь комментарий
05.06.2022 17:15 Ответить
Джо Байда і Борис Джонсонюк це прекрасно самі знають. Там шантаж не пройде.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:28 Ответить
пора глухонемым передавать бразды правления...
местные штирлицы доконают.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:33 Ответить
Идиот, прости Господи... Малахольный идиот
показать весь комментарий
05.06.2022 15:34 Ответить
Що не радник, то *******
показать весь комментарий
05.06.2022 15:35 Ответить
А що довбойоби не можуть бути радниками? Кесарю кесарево, Божиє Богу а довбойобу довбойобове
показать весь комментарий
05.06.2022 16:32 Ответить
Этот самый придурок Денесенко еще не так давно объявил, что ультитматум путина об оплате газа в рублях, - " это гениальный ход". Все, что нужно для понимания экспертного уровня этого дурака.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:36 Ответить
для страны оккупанта это гениальный план
показать весь комментарий
05.06.2022 15:46 Ответить
самосанкции, - это гениальный план по самовыпиливанию =) Ага
показать весь комментарий
05.06.2022 15:47 Ответить
Журналюга шось верзе,щоб не сумно було
показать весь комментарий
05.06.2022 15:38 Ответить
При этом он сам раздувает дезу, в том утреннем заявлении, ни слова не было про ядерное оружие:
"... будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим" Источник: https://censor.net/ru/n3346035
показать весь комментарий
05.06.2022 15:42 Ответить
Согласен. Скорее всего ***** угрожает начать долбить мосты через Днепр, электростанции . Где этот балабол увидел ЯО? ***** если бы хотело сказать про ЯО , оно бы так и сказало.
показать весь комментарий
05.06.2022 16:29 Ответить
"Найвищих посадових осіб держави оточують 534 чинних радників і помічників. За своєю чисельністю ця спільнота не поступається штату повноцінного міністерства. Фактично це ще один, неформальний, інститут влади. Дві третини з них - радники на громадських засадах, особи, що не отримують заробітної плати і не несуть відповідальності за ухвалені під їхнім впливом рішення. Хоча подеколи саме за їхньої участі вирішуються питання ціною у мільярди гривень..."
показать весь комментарий
05.06.2022 15:43 Ответить
Пропоную застрелитись усім паскудам хто ********* що ввн побоїться , після того як він наважиться і вдарить
показать весь комментарий
05.06.2022 15:43 Ответить
курник поїхав чи що???? яо удар буде! ... питання коли і по кому.... і тут вибір не такий великий!
показать весь комментарий
05.06.2022 15:52 Ответить
Ні. Ядерне бомбардування буде.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:56 Ответить
Треба навчання ядерних сил НАТО та Європи з США, щоб пуйло зрозуміло, що час підльоту боєголовок до бункера та до кремля біля 5 хвилин і він нікуди евакуюватися не встигне, як і його кремлівські йухосмокти.
Вся істерія пуйла про розширення НАТо це порятунок жопи пуйла щоб встигнути здриснути в укриття.
Народу парашії що 30 хвилин до вибуху, що 5 - все одно піпець (може деякі орки і хотять цього щоб гуманітарку почали давати).
показать весь комментарий
05.06.2022 15:58 Ответить
Денисенко, ти в Києві? Хочеш щоб твоїм словам пуйло надало зворотнього змісту? Так він легко. Може навіть вночі, коли ти будеш спати а не язиком молоти. І нічого йому ніхто не зробить. Так само як і з маленькою північною кореєю, яка куди хоче туди ракетами і пуляє.
показать весь комментарий
05.06.2022 15:59 Ответить
а ще треба донести до наших закордонних друзів, куди заглянути пуйлу і побачити там мир...
показать весь комментарий
05.06.2022 16:05 Ответить
Та йому ***** на всіх друзів
показать весь комментарий
05.06.2022 16:27 Ответить
многие думали что он и на УКРАИНУ побоится напасть...от этого шизофреника всего можно ожидать!
показать весь комментарий
05.06.2022 17:34 Ответить
Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что по нажатию ****** "красной кнопки", в небо тут же взметнутся ракеты с ядерными боеголовками. Там длинная цепочка исполнителей и не все они подвержены суицидальным наклонностям. Напротив, все "гопники" большие жизнелюбы и трепетно относятся к собственной безопасности. А ответный ядерный армагедец мордору мы вполне можем реализовать, нанеся удар по десятку АЭС, находящихся в европейской части московии. И они это прекрасно понимают...
показать весь комментарий
06.06.2022 00:44 Ответить
И это без учёта реакции наших западных союзников...
показать весь комментарий
06.06.2022 00:49 Ответить
Ну прям какой-то великий госдеятель, все знвет, всем советы раздает, ну прямо суперэксперт по всем вопросам. Может вместо Президента и страной керувать начнеш?. Денисенко, ты млять кто, советчик МВД? Ну вот минимтру и давай советы о том как и чего в его мусарне реформировать, как лучше соблюдать и защищать права граждан, как например оценивать работу мусоров и в зависимости от этого кому какую зарплату платить, и т.д. с хера ты в советчики всему государству рыло сунешь?
показать весь комментарий
05.06.2022 18:14 Ответить
ліліпути від політики лізуть у дорослі розмови про ядерні удари для того щоб набрати політичної ваги
показать весь комментарий
05.06.2022 18:31 Ответить
Хіба хтось говорив про ядерні удари? Путлер натякнув що будуть удари по Зеленскому (дивно що слідуючи логіці війни таких ударів ще не було) коли в України з'являться далекобійні ракети здатні завдати болю росіянам.

Але це звичайні страшилки, бо коли в Украині будуть такі ракети росіяни двічі подумають. Вони бояться таких ракет.
показать весь комментарий
05.06.2022 20:23 Ответить
Щоб це було на 100% точно то до самих росіян треба доносити що вони без варіантів у випадку спроби ними застосування атомної зброї будуть точно знищені відповіддю.
А в приклад наводити те як легко Україна бомбила нафтобази, склади, солдатів і т.п. на території рф.
І коли всі росіяни будуть боятись атомної зброї, то ніхто її застосувати навіть якщо захоче то не зможе. Бо зараз тупе російське бидло думає що атомна зброя це залог перемоги, а не їх самознищення і в цьому є небезпека.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:29 Ответить
 
 