Путин побоится наносить ядерные удары, это нужно доносить до наших зарубежных друзей, - советник главы МВД Денисенко
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Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Путин никогда в жизни не выпустит ядерной ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя заявление, которое сделал в воскресенье Путин в интервью, появившемся буквально после утреннего обстрела Киеве, в котором он начинает угрожать миру "адекватными ответами", если Украине будет предоставлено оружие, Денисенко сказал, что считает это для нас "на самом деле очень плохим сигналом".
"Ибо я очень переживаю, что сейчас ряд стран начнет сомневаться, предоставлять ли нам оружие или нет, когда, в каких количествах", - проинформировал советник министра.
По убеждению Денисенко, именно поэтому дипломатический фронт становится одним из определяющих вообще для Украины. Он считает, что Путин блефует.
"С моей точки зрения, он лжет - никогда в жизни он не выпустит ядерной ракеты. Но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки. И, к сожалению, у нас есть опасения относительно того, что определенные страны, определенные лидеры могут начать достаточно долго думать и долго обсуждать правду или неправду говорит Путин", - уточнил Денисенко.
"На самом деле он побоится делать какие-либо ядерные удары. И это нужно доносить до наших зарубежных друзей", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Вспомните, сколько слёз было пролито на форуме по поводу утери своего арсенала ЯО и сколько призывов было к его восстановлению. Вот только враг у нас не за океанами, а совсем рядом. И его можно сдерживать от ядерного суицида более дешевыми средствами, а конечный результат тот же. Как бы события не повернулись...
Да у нас сейчас нет ядерных вооружений, но фактор сдерживания от их применения московией против нас есть. И как ни странно кое кому покажется, но он расположен на территории самой московии. Это десяток АЭС, расположенных в её европейской части. И достаточно мощное и дальнобойное оружие найдётся. Вполне обычное и совсем не ядерное. Тем не менее способное превратить все эти АЭС в источник ядерного армагеддона для размахивающего ядерной дубиной рашистского гопника.
местные штирлицы доконают.
"... будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим" Источник: https://censor.net/ru/n3346035
Вся істерія пуйла про розширення НАТо це порятунок жопи пуйла щоб встигнути здриснути в укриття.
Народу парашії що 30 хвилин до вибуху, що 5 - все одно піпець (може деякі орки і хотять цього щоб гуманітарку почали давати).
Але це звичайні страшилки, бо коли в Украині будуть такі ракети росіяни двічі подумають. Вони бояться таких ракет.
А в приклад наводити те як легко Україна бомбила нафтобази, склади, солдатів і т.п. на території рф.
І коли всі росіяни будуть боятись атомної зброї, то ніхто її застосувати навіть якщо захоче то не зможе. Бо зараз тупе російське бидло думає що атомна зброя це залог перемоги, а не їх самознищення і в цьому є небезпека.