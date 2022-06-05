Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине

Папа Римский Франциск обратился с призывом по случаю 100 дней после начала широкомасштабной агрессии против Украины, призвав к настоящим переговорам, чтобы остановить жуткое уничтожение городов и сел нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"В день Пятидесятницы осуществилась мечта Господа относительно человечества: через 50 дней после Пасхи народы, говорящие на разных языках, встречаются и понимают друг друга. Однако, теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны , которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо того чтобы приближаться, вынуждены удаляться от своих домов", – сказал понтифик.

Глава католической церкви призвал лидеров стран таки сесть за стол переговоров: "Не ведите человечество к уничтожению. Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть будет услышаны исполненные отчаяния крики страдающих людей – видим это в медиа каждый день, – пусть сохраняется уважение к человеческой жизни, пусть остановится жуткое уничтожение городов и сел на востоке Украины".

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