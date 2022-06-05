ВСУ смогут выбить оккупантов из Северодонецка, но город не имеет огромного стратегического значения, - Гайдай
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Вооруженные Силы Украины могут отвоевать Северодонецк, но город не имеет огромного значения в стратегическом плане.
Об этом в интервью Суспільному заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить россиян из Северодонецка – возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения.
В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть это - господствующие высоты. Но в политическом плане Северодонецк – это областной центр. Его отбить - это поднимет наш моральный дух достаточно мощно, а россиян деморализует - после того, как они заявляли, что полностью его контролируют", – пояснил он.
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ДБ, Северодонецк - левый берег, Лисичанск - правый берег, кто будет потом жизни отдавать за наведение переправы? Гайдай?