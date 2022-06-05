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ВСУ смогут выбить оккупантов из Северодонецка, но город не имеет огромного стратегического значения, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Вооруженные Силы Украины могут отвоевать Северодонецк, но город не имеет огромного значения в стратегическом плане.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить россиян из Северодонецка – возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения.

В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть это - господствующие высоты. Но в политическом плане Северодонецк – это областной центр. Его отбить - это поднимет наш моральный дух достаточно мощно, а россиян деморализует - после того, как они заявляли, что полностью его контролируют", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай
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Топ комментарии
+65
Нехай ЗСУ роблять те, що вважають за потрібне.
Вони свою справу знають!
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05.06.2022 16:30
+28
Безмозгла там зараз наконтрлює, що прокинемось, а ЗСУ все стоять кордон Польщі вже захищають, бо Харків, Київ і Львів не має величезного стратегічного
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05.06.2022 16:35
+28
А люди, які там живуть тако ж не мають ніякого стартегічного значення? Свою дуп захистили і на вс еінше глубоко наср...и? Так само як то було і на початку повномаштабного вторгнення той самої ж прикордоннї території Сумщини, але потім пішло все не за планом і вся ваша ОПа була здивована, як так Охтирка ще й змогла відбити навалу орків...(навіть ваша Люся-триндичиха-рупорЗЕ про це заявляла!)?
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05.06.2022 16:35
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Так, і перелік сіл, чи мені потихеньку сьобувати, щоб паніки не було і танкам-міражам я не заважала
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05.06.2022 22:53 Ответить
...так скоро і весь Донбас не буде мати стратегічного значення.... а потім і вся Україна до самої Польщі бл... це така стратегія керівництва?
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05.06.2022 19:59 Ответить


обсосы ********
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05.06.2022 20:40 Ответить
Чекаємо на нове фото...
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05.06.2022 20:44 Ответить
Читаючи такі заяви державних службовців і політиків починаєш розуміти, що не прості дебіли, а відбірні, або зрадники, які не збираються звільняти наші міста і села. Схоже ЗСУ їм заважають і вони не знають, як вмовити наших воїнів покинути позиції і припинити спротив.
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05.06.2022 21:19 Ответить
Знову повторююсь : головне зараз не території. Головне якомога більше зажмурити саиноспсин і зберегти наших воїнів. Якщо треба почекати , заманювати русню і потім її їбашити в самому місті, то не треба їх і виганяти. Нехай буде як липучка для мух на все літо. Поспішати зараз немає куди. ь
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05.06.2022 21:59 Ответить
Так може треба тимчасово відійти щоб не втрачати наших військових.
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05.06.2022 23:13 Ответить
Аж до Львова.... щоб не втрачати наших військових
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06.06.2022 00:33 Ответить
Все це наслідки того, що у 2014 населення донбасу було тотально антиукраїнським і всі пам'ятають - "путин введи войска". Не впевнена, що вони дуже змінилися. На жаль, такий саме і багатостраждальний на сьогодні Маріуполь
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05.06.2022 23:18 Ответить
\\Северодонецк, но город не имеет огромного стратегического значения, \\

ДБ, Северодонецк - левый берег, Лисичанск - правый берег, кто будет потом жизни отдавать за наведение переправы? Гайдай?
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06.06.2022 00:35 Ответить
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