Украине на восстановление разрушенных дорог нужно более двух лет и 900 миллиардов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на сегодняшний день восстановление разрушенных во время военных действий дорог требует 900 миллиардов гривен.
Об этом во время общенационального марафона 5 июня сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 миллиардов гривень. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", - отметил Ивко.
Он сообщил также, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения — мостов, путепроводов, эстакад.
"Но мы каждый день работаем над восстановлением. Уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов", - отметил Ивко.
Пожалуйста, подождите...
Какие нахер дороги,если идёт война.
А 10 лет назад дороги лучше были чем сейчас?
Повторювати скільки потрібно разів, до повного ефекту
Ні,мені і перший ніяк.
Это всё не важно
как жеж нем боком (при чем простреленным) выходят ваши дороги...
1 год ·
Olena telegram:
Все так, спрощено, але влучно:
"Прокричав "Свинарчук" - отримав російську ракету на голову"
"Чи варто саме зараз пояснювати причинно-наслідковий зв'язок між справою Свинарчуків, які таємно викупали клістрони для РЛС в Росії, (бо більше їх купити ніде, техніка радянська) і наявністю чи відсутністю ППО в певних містах, які зараз обстрілюють?
А перепис номерів клістронів, який вчинило ДБР чи хто там, ледь зелені прийшли до влади. Ще й здали тих контрагентів, які ті клістрони нам знімали з російських станцій. Тобто більше нам їх ніхто, знаючи це, не скрутить.
Отак, спрощуючи, прокричав в інтернеті: "Свинарчук!" - на крик прилетіла ракета. І попала не в Бігуса, а в твоє місто без ППО.
Бо за ППО Києва хтось заплатив до цих "розслідувань".
Мабуть і зараз не зрозуміють. Але пояснювати треба.
Ganna Golubchyk:
Їм не доходить ні через факти, ні через російські ракети…
Iryna Ventova:
Я прочитала новину про одкровення президента України, Людини року за версією журналу Time в інтерв'ю нілерландському ЗМІ. І не повірила своїм очам. Людина спокійно визнає злочин проти власного народу. Визнає свою вину і відповідальність за смерті українців і втрати матеріальних цінностей. І вважає свої дії правильними.
За рік до війни вони знали і були попереджені. За довбаних 12 місяців. Щось було зроблено для захисту населення і підвищення обороноздатності України?
- Нє, будували дороги і флагштоки, садили мільярд дерев, влаштовували хороводи з Порошенком.
Закупити броніки і каски? Може аптечки? А може замовили Стугни чи Нєптуни?
- Нє, нам армія не треба, нам дороги давайте.
А коли Залужного призначено було? Восени 2021. А закон про ТРО коли прийняли? За місяць до війни.
Що вони евакуювали на Захід країни? Архіви Генпрокуратури, ДБР та СБУ. А не національні цінності з музеїв, колекцію зразків рослин з Харкова чи оборонні виробництва (привіт КБ Луч). «Мрію» не перегнали за кордон.
А ця епопея з 50-тю млрд грн для ЗСУ, яку вичавлювала опозиція з зелених «державників»?
Нічого. Нічогісінько для спасіння простого українця. НІЧОГО. Zero.
Ось цитата:
Зеленський:
«Шлях, який пропонували нам - бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. І це треба було робити за рік до вторгнення. Я вважаю, що був неправильний. Тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Усе це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету і економіці ( !!!)… Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде (!!!!), а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики...»
- Нице цинічне НІЩО, а не президент. Обміняли життя українців на економіку. Кров на гроші. Такий собі обмін… Диявольський .
Жодній нації так дорого не обійшовся дешевий серіал.
Жодній країні так дорого не обійшлися дороги…
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче бути знищеним.
Лесь Подерв'янський.2019 рік.
Привид Ворзеля:
Панове виборці Зеленського, у мене до вас питання - а що сталося з військовою частиною А0229?
Чи не на часі?
"На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.
Розформована указом Зеленського. I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений…"
Фіни перед війною з московитами побудували оборонну лінію Маннергейма, - Зеля побудував дороги для московських танків!
КРИМський УКР:
Мешканці Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Харкова, Півдня були приречені того дня, коли президентом нашої країни став Зеленський.
Цікаво, чи розуміють вони зараз це?
Mykola Sakhno:
Якийсь дивний підхід - винних будемо шукати після війни. А якщо вони не просто винні, а шпигуни.
Давайте ловити шпигунів після війни. Так тупо…
Відповідальних треба шукати вже зараз, інакше вони ще стільки біди нароблять.
Кстати, а почему никто не говорит, сколько денег нужно будет для восстановления и развития армии, для ее перевооружения?
А ще коля котлета спец.
Все дно дешевше, ніж раніше за Великого будівництва. Значно дешевше.....
І цифру собі замутили гарну - 900 млрд.
Це ж тепер і в Оман літати не треба
Теперь ей расти и расти.
Я, если что, не имею ввиду увеличение масштабов разрушений.