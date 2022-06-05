На матч с Уэльсом можно приобрести виртуальные благотворительные билеты – деньги пойдут на восстановление Украины

5 июня состоится последний квалификационный матч плей-офф перед финальной стадией турнира, в котором украинская команда будет противостоять сборной Уэльса. Как и перед поединком с Шотландией, в продажу снова поступили виртуальные билеты для тех, кто готов поддержать сборную и Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Собранные средства традиционно будут перечислены через платформу UNITED24 на одно из направлений помощи – восстановление Украины. Ценовой диапазон, категории благотворительных билетов, а также гарантируемые бонусы не изменились.

Каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит его уникальную виртуальную копию, а также благодарственное письмо от одного из игроков. Наиболее преданные благотворители снова смогут выиграть футболку игрока сборной с автографом.

Купить виртуальные билеты и узнать о категориях и бонусах подробнее можно здесь: https://kardiff.ticketsbox.com/ru/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html

Организаторами сбора выступили компания VBET Ukraine, Украинская ассоциация футбола и билетный сервис TicketBox.

Напомним, что на предыдущий матч между Шотландией и Украиной, который выиграла национальная команда со счетом 3:1, менее чем за 40 часов было продано билетов на сумму 415 000 грн.

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