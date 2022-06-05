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На матч с Уэльсом можно приобрести виртуальные благотворительные билеты – деньги пойдут на восстановление Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

5 июня состоится последний квалификационный матч плей-офф перед финальной стадией турнира, в котором украинская команда будет противостоять сборной Уэльса. Как и перед поединком с Шотландией, в продажу снова поступили виртуальные билеты для тех, кто готов поддержать сборную и Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На матч с Уэльсом можно приобрести виртуальные благотворительные билеты – деньги пойдут на восстановление Украины 01

Собранные средства традиционно будут перечислены через платформу UNITED24 на одно из направлений помощи – восстановление Украины. Ценовой диапазон, категории благотворительных билетов, а также гарантируемые бонусы не изменились.

Каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит его уникальную виртуальную копию, а также благодарственное письмо от одного из игроков. Наиболее преданные благотворители снова смогут выиграть футболку игрока сборной с автографом.

Купить виртуальные билеты и узнать о категориях и бонусах подробнее можно здесь: https://kardiff.ticketsbox.com/ru/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html

Организаторами сбора выступили компания VBET Ukraine, Украинская ассоциация футбола и билетный сервис TicketBox.

Напомним, что на предыдущий матч между Шотландией и Украиной, который выиграла национальная команда со счетом 3:1, менее чем за 40 часов было продано билетов на сумму 415 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины обыграла на выезде Шотландию и вышла в финал плейофф отбора на ЧМ-2022, где встретится с Уэльсом. ВИДЕО
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по другому не будит .
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05.06.2022 18:07 Ответить
у нас есть волонтерское движение уже 8 лет, но при этом государство ни при шоколадном барыге, ни при зебобе не смогло реализовать единую электронную площадку для волонтеров, где эти люди могли бы пройти апрув личности, деятельности и банковского счета .... очередной зашквар государственного управления ... вокруг одни бездари ...

... вследствие чего тут на цензоре каждые три для всплывают охеренные новости что очередной "волонтер" заработал на гуманитарке несколько дясятков лямов перед тем как его споймали ... и это только тех кого споймали ... а скольких не споймали ...сотни или даже тысячи?
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05.06.2022 17:41 Ответить
вони там всі корумповані поголовно, вони ще будуть перевіряти когось?))
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05.06.2022 18:27 Ответить
ох блэат ... уровень "безграмотности" наших люди под стать политикам, каких они выбирают

ну, во первых, не все до одного чиновники коррумпированные, это раз ...

... а во-вторых ... нужно перенимать западный подход, к которому додумались еще, внимание, в Римской Республике, и практикуют поныне в Западной Европе - формирование коллегий ...

... то есть создается ассоциация волонтеров, которая сама определяет правила и порядок приема в свои ряды, посредством сертификации ... а государство, со своей стороны, должно обеспечить электронную площадку и законодательно-правое сопровождение этой асоциации
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05.06.2022 18:44 Ответить
"Рога и копыта" чи шо?
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05.06.2022 17:48 Ответить
Бутусову і Цензору довіряю, тому замовив.
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05.06.2022 18:13 Ответить
"Всі зібрані кошти будуть перераховані на фандрейзингову платформу UNITED24, що є частиною глобальної ініціативи Президента України Володимира Зеленського, для відновлення інфраструктури наших міст."

----------------

виходить, що з половину цих грошей підуть в кармани чиновників?))))
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05.06.2022 18:29 Ответить
Саме так.

Якщо половину - то це ще добре..
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05.06.2022 19:12 Ответить
Где можно в инете онлайн бесплатно матч посмотреть, дайте пожалуйста ссылку.
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05.06.2022 19:42 Ответить
безоплатно, ходи на порносайти.
У нас, тільки бенямарафон із Люською Защокою та Моісейчукча, що підра *** нам вартість згешефтілого борщу.
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05.06.2022 19:53 Ответить
Нашел, правда только комментирует на иностранном языке, та хоть так.
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05.06.2022 20:12 Ответить
 
 