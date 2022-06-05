На матч с Уэльсом можно приобрести виртуальные благотворительные билеты – деньги пойдут на восстановление Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт
5 июня состоится последний квалификационный матч плей-офф перед финальной стадией турнира, в котором украинская команда будет противостоять сборной Уэльса. Как и перед поединком с Шотландией, в продажу снова поступили виртуальные билеты для тех, кто готов поддержать сборную и Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Собранные средства традиционно будут перечислены через платформу UNITED24 на одно из направлений помощи – восстановление Украины. Ценовой диапазон, категории благотворительных билетов, а также гарантируемые бонусы не изменились.
Каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит его уникальную виртуальную копию, а также благодарственное письмо от одного из игроков. Наиболее преданные благотворители снова смогут выиграть футболку игрока сборной с автографом.
Купить виртуальные билеты и узнать о категориях и бонусах подробнее можно здесь: https://kardiff.ticketsbox.com/ru/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html
Организаторами сбора выступили компания VBET Ukraine, Украинская ассоциация футбола и билетный сервис TicketBox.
Напомним, что на предыдущий матч между Шотландией и Украиной, который выиграла национальная команда со счетом 3:1, менее чем за 40 часов было продано билетов на сумму 415 000 грн.
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... вследствие чего тут на цензоре каждые три для всплывают охеренные новости что очередной "волонтер" заработал на гуманитарке несколько дясятков лямов перед тем как его споймали ... и это только тех кого споймали ... а скольких не споймали ...сотни или даже тысячи?
безграмотности" наших люди под стать политикам, каких они выбирают
ну, во первых, не все до одного чиновники коррумпированные, это раз ...
... а во-вторых ... нужно перенимать западный подход, к которому додумались еще, внимание, в Римской Республике, и практикуют поныне в Западной Европе - формирование коллегий ...
... то есть создается ассоциация волонтеров, которая сама определяет правила и порядок приема в свои ряды, посредством сертификации ... а государство, со своей стороны, должно обеспечить электронную площадку и законодательно-правое сопровождение этой асоциации
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виходить, що з половину цих грошей підуть в кармани чиновників?))))
Якщо половину - то це ще добре..
У нас, тільки бенямарафон із Люською Защокою та Моісейчукча, що підра *** нам вартість згешефтілого борщу.