Посол в Берлине Мельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок - не было встречи с начала войны с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на то, что с начала российского вторжения министр иностранных дел Анналена Бербок не нашла времени для встречи с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашла время для посла Украины. Ничто не заменит конфиденциальной беседы", - отметил Мельник.

Федеральное министерство иностранных дел подчеркивает, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. При этом другие министры не действуют в строгой иерархической манере. В частности, министры экономики, финансов, обороны, транспорта и образования Германии уже встречались с Мельником.

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