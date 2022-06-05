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Посол в Берлине Мельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок - не было встречи с начала войны с Россией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на то, что с начала российского вторжения министр иностранных дел Анналена Бербок не нашла времени для встречи с ним.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашла время для посла Украины. Ничто не заменит конфиденциальной беседы", - отметил Мельник.
Федеральное министерство иностранных дел подчеркивает, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. При этом другие министры не действуют в строгой иерархической манере. В частности, министры экономики, финансов, обороны, транспорта и образования Германии уже встречались с Мельником.
Топ комментарии
+40 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий05.06.2022 19:16
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+25 Чайка Київ
показать весь комментарий05.06.2022 19:19
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Пожалуйста, подождите...
Ну, а Мельник вимушений озвучувати те, що йому диктують з Банкової...
Так, допомогло: анексії Криму, мінському договорняку, добудові північного потоку тощо... 🤭
Он пусть сначала в Зимбабвэ попробует встречу получить.
Одними видосиками и визгами ты никого не удивишь.
План визжать,оскорблять и привлекать внимание не сработал.
Зебилье привыкло ныть, брехать и требовать, но это не работает.
профнепригодный посол. с логикой совсем беда.
хотя.. может именно этого посол мельник и добивается. тогда он вполне может стать следующим министром иностранных дел.
просто он там уже всех утомил.
po povodu LV - pustj schitajut hotj 20tovo sorta. pljevatj mne na nih.
Дипломатам платят, чтобы отношения улучшались.
Дещо про "Zелену дипломатію".
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
победа Украины ( при поддержке англосаксов) -это ослабление роли Германии и Франции в Европе, откат "россии" на восток и создание в уже обозримом будущем "санитарного кордона" между Москвой и Берлином в виде Междуморья от Балтики до Босфора
тогда все поставки сырья из РФ в Западную Европу будут контролироваться Лондоном
так что впереди много интересного, и не нужно концентрироваться на персоне Мельника