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Россия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно,харків

Полную ответственность за нехватку зерна на международном рынке и связанные с этим угрозы глобальной продовольственной безопасности несет Россия, которая развязала неспровоцированную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье в Tвиттере написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Нельзя допускать захватнических войн. Санкции ЕС направлены против способности России продолжать эту войну. Они не нацелены против пшеницы. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка полностью исключены из санкций. Постоянная блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн зерновых, таких как пшеница и кукуруза, заблокированных сейчас в Украине, которая является одним из основных мировых производителей", - сказано в сообщении.

Боррель подчеркнул, что именно Россия "несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, и вместо того, чтобы прекратить свою агрессию, активно пытается переложить ответственность за продовольственный кризис на международные санкции. Это дезинформация".

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"ЕС и дальше будет демонстрировать свою полную солидарность со странами по всему миру в преодолении последствий войны. Президенту Путину нужно прекратить войну против Украины. Надо восстановить территориальную целостность Украины. Это в интересах всего международного сообщества. Мы будем вместе с Украиной", - подчеркнул Боррель.

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А российский солдат несет унитаз или стиральную машинку.
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05.06.2022 20:45 Ответить
Це ті, кому пощастило.
Бо дуже багато, вже нічого і ніколи не понесуть.
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05.06.2022 20:48 Ответить
похудати-це корисно для фігури...
і пофігу ваших барелей і борелей
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05.06.2022 20:47 Ответить
росії голодомор створити легко як і війну
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05.06.2022 20:55 Ответить
Проблема дефіциту зерна (як і нафти), мяко кажучи, дещо перебільшена. Україна забезпечує 10% ринку. З цих 10% кацапи поцупили мізер а заблокували лише частину. Війна таки впливає на логістику продовольства але на ринку є дуже багато зацікавлених трейдерів і вони таки щось "викрутять" і як завжди бідні стануть ще біднішими а багаті ще багатшими.
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05.06.2022 21:00 Ответить
Не знаю як кого, але мене ці ООНівські словеса "стурбованість", "буде нести відповідальність" і т.д. просто приводять в лють.
Та клала раша з високої гори на ваші стурбованості!
Росія розуміє тільки кулаком по пиці. А вся ця західна шушера, хоче з лексиконом закритого ліцею говорити з бидлом.
Сміх крізь сльози.
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05.06.2022 21:03 Ответить
без паники ! пуйло импртозаместит зерно консервой 200 из своих руцких унтерменшей !
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05.06.2022 21:44 Ответить
а цей чинуша інколи озвучує розумні думки.
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05.06.2022 22:30 Ответить
 
 