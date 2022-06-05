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Донецкая область (7146) вертолёт (1039)

"Горите в аду, сраные орки!", - реакция комментатора матча Вацко на кибератаку сервиса, транслирующего игру Украина - Уэльс. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

Комментатор футбольного матча Украина-Вельс в плей-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира 2022 года Виктор Вацко эмоционально отреагировал на кибератаку сервиса ollTV, который транслирует эту игру

Об этом сообщают соцсети.
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Топ комментарии
+87
Только что над городом Орехов в Запорожской области сбили вражеский самолет.
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05.06.2022 20:54
+53
Также в Донецкой области наши сбили вертолет Ка-52.

Сразу -2 птички у русни. Хороший день😏
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05.06.2022 20:56
+24
Вацко-респект...
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05.06.2022 20:56
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Только что над городом Орехов в Запорожской области сбили вражеский самолет.
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05.06.2022 20:54 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/27470
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05.06.2022 21:03 Ответить
Красавчікі, бл#дь
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05.06.2022 21:17 Ответить
Новиков ***** ************ 🤮🇷🇺всю жизнь обиженные на весь 🌍
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05.06.2022 22:14 Ответить
оце добре!
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05.06.2022 21:05 Ответить
ОРКдурманений роспропагандою кацап.
Дуже влучна назва для рашистів.
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05.06.2022 20:56 Ответить
обосраный роспропагандою кацап.
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05.06.2022 22:04 Ответить
ЧМО - Чєлавєк Масковскай Області
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05.06.2022 22:21 Ответить
Также в Донецкой области наши сбили вертолет Ка-52.

Сразу -2 птички у русни. Хороший день😏
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05.06.2022 20:56 Ответить
Це кацапський "аналоговнєт"Алігатор?Молодці наші хлопці!
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05.06.2022 21:03 Ответить
Вацко-респект...
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05.06.2022 20:56 Ответить
А кто тут стоит на коленях?
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05.06.2022 21:04 Ответить
Стоїть на колінах Саньок Новиков
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05.06.2022 21:08 Ответить
В Швейцарії своїй розвісьте!
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05.06.2022 21:46 Ответить
Мені сподобалося)
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05.06.2022 20:57 Ответить
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05.06.2022 20:59 Ответить
Не звжаючі на поразку, наша збірна грала краще! Просто не повезло із автоголом!
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05.06.2022 21:00 Ответить
Епізод з непризначеним пенальті - то просто капець! 100% пенальті! Суддю Лахоса - у відставку/на пенсію!
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05.06.2022 21:06 Ответить
Проиграли футбол - выиграем войну.
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05.06.2022 21:04 Ответить
пути пут здохны
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05.06.2022 21:04 Ответить
Вацко👍
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05.06.2022 21:09 Ответить
Хороший Петраков тренер. Для бніорів. Саме такоги емоційного хм і треба. Ф людина зороша, і патріот, україномовний, що рідкість серед тренерів. Але національна збірна не для нього. Тут потрібен стратег-диктатор. Особливо для наших.Потрібен клон Лобановського. Можливо - Маркевич, або Вернидуб, який взагалі воює. Та й Ребров як на мене менш емоційний і більш суворий.
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05.06.2022 21:10 Ответить
Ну україномовним він став ось якраз в останні місяці... Ребров от теж на українську перейшов (хоча сам з Горловки). Маркевич, Ребров і Вернидуб - хороші варіанти!
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05.06.2022 21:27 Ответить
Про вік Маркевича і те скільки років він не тренерував хоча б команди УПЛ - не забули?
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05.06.2022 21:28 Ответить
Це само собою, я б хотів Реброва... Це єдиний тренер за останні 10 років, при якому Динамо нормально грало, а те, як він вивів ніякий Ференцварош (команду рівня Ворскли) у Лігу чемпіонів - це взагалі супер-досягнення!
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05.06.2022 21:38 Ответить
Після трьох нічиїх на старті відбору мало хто вірив, що ми можемо вийти в плей-оф. Але Петраков, що змінив Шеву, зміг!
Звісно, більшість гравців без ігрової практики через війну, теж вплинуло...
Єдине, що не розумію - чому тренер не зробив хоч би мінімальну ротацію, щоб трохи освіжити склад ?! Мудрик в старті напрошувався...
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05.06.2022 21:27 Ответить
петраков трус побоялся убрать мертвого ярмолу и яремчука а те провалили матч - толку от них ноль ярмола это вообше лузер года сплавил команду тормоз
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05.06.2022 21:40 Ответить
могли б и поддаца. хер вам а не зерно!!!
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05.06.2022 21:13 Ответить
Замість того щоб волати що б ти вдавився руда потвора своїми грошима , він звинувачує орків котрі поклали інтернет трансляцію , проте жодне п..дло не пояснило чому немає телетрансляції на безкоштовних телеканалах , а вона мала бути !!!
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05.06.2022 21:31 Ответить
ботам что обьяснять? читай правила ФИФА
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05.06.2022 21:41 Ответить
У ФФУ договір з ТРК Україна і до війни цей загальнодоступний канал і транслював збірну. І де там порушення правил ФІФА? Це ТРК УКраїна порушили договір з ФФУ, вибравши трансляцію телемарафону (який і так ще 10 каналів показують), а не футболу!
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05.06.2022 21:43 Ответить
До речі так, ОФІЦІЙНИМ трансялтором збірної є загальнодержавний ТРК Україна! Якщо їм ФФУ платить за це гроші, то хай будуть добрі виконувати умови договору!
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05.06.2022 21:41 Ответить
Все вірно.Підтримую,але в неті ніхто трансляцію не поклав,в дупі зрослось в орків.
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05.06.2022 21:41 Ответить
Вацко, молодец.Лучший.
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05.06.2022 21:43 Ответить
Ну от хто такі "орки"? Це міфічні тварюки які перебувають у казковому просторі і не мають національності. Треба вживати слово "кацапи"! Це конкретно і ясно. Зрозуміло всім навіть в історичному контексті останніх чотирьох століть (з моменту різанини в Казані)!
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05.06.2022 22:03 Ответить
Орки - це "рашкіни комбатанти". Рашковани, рашкованці - населення рашки взагалі, безвідносно до національності, бо їх там багато усіляких різних. Кацапи - дійсно, є на рашці така національність, яка позиціонує себе як "адіннарот" з ********* українцями і білорусами.
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06.06.2022 07:37 Ответить
КАЦАПЫ ЭТО БИОМУСОР. А ПУТЛЕР ЭТО НИКРОФИЛ
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05.06.2022 23:05 Ответить
 
 