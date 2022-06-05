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"Горите в аду, сраные орки!", - реакция комментатора матча Вацко на кибератаку сервиса, транслирующего игру Украина - Уэльс. ВИДЕО
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Комментатор футбольного матча Украина-Вельс в плей-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира 2022 года Виктор Вацко эмоционально отреагировал на кибератаку сервиса ollTV, который транслирует эту игру
Об этом сообщают соцсети.
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