"Горите в аду, сраные орки!", - реакция комментатора матча Вацко на кибератаку сервиса, транслирующего игру Украина - Уэльс. ВИДЕО

Комментатор футбольного матча Украина-Вельс в плей-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира 2022 года Виктор Вацко эмоционально отреагировал на кибератаку сервиса ollTV, который транслирует эту игру

Об этом сообщают соцсети.