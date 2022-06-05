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Украинские операторы не отключают мобильную связь на оккупированных территориях, это делают россияне, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобільний

Один из операторов сделал на номера украинцев фейковую рассылку сообщений, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Госспецсвязи.

"Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать.

С начала войны украинские власти заняли четкую и понятную позицию - ни в коем случае не ограничивать возможность получения услуг мобильной связи и интернета для наших граждан, независимо от того, живут они на оккупированных территориях или нет. Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны.

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Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи дал соответствующие разъяснения всем украинским операторам", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты отключают украинскую связь, в частности на Херсонщине, и пытаются обвинить в этом украинские власти.

"В этот раз врагами была проведена спецоперация по рассылке от номера Ukraine@ лживого сообщения об отключении связи.

Цель врагов ясна – лишить граждан возможности получать правдивую информацию, оставив единственным возможным источником российскую пропаганду, оборвать связь с родными, чтобы увеличить панические настроения и обвинить украинские власти в том, что они отказались от своих граждан.

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Подчеркиваем, что для нас все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий - такой же наш земляк, как и все остальные.

Призываем не верить вражеской пропаганде", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Там напоминают, что при отсутствии мобильной связи и интернета, можно получать достоверную официальную информацию на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по следующим параметрам:

▪️ спутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризация: H (горизонтальна);

▪️ символьная скорость: 29 900;

▪️ коррекция ошибок: FEC 3/5.

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напишіть . це ті підораси чого ви слова підбираєте. орки отключили связь інтернет
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05.06.2022 21:11 Ответить
Комплекс меншовартості
Це декілька поколінь потрібно щоб викорінити
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05.06.2022 21:38 Ответить
Я вже подумав, коли прочитав заголовок, що Україна окупувала території Кацапстана, і українські оператори не відключають там мобільний зв'язок Я звичайно не ГШ, але, чому б не перенести бойові дії на територію противника, поки вони зав'язли на Донбасі? Курська волость, забираємо. Кацапи можуть повторити танкову битву під Прохоровкою, та положити свої останні танки, як їхні діди, що спалили 5-ту танкову армію проти кількох знищених німецьких танків.
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05.06.2022 23:01 Ответить
 
 