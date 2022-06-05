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Новости Война в Украине
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В ближайшие дни войска РФ в разы увеличат количество обстрелов в Северодонецке, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшие дни следует ожидать увеличения российских обстрелов в Северодонецке.

"Скорее всего, будет увеличено в разы количество обстрелов из тяжелой артиллерии, с "пионов", "гиацинтов", авиаударов. Они будут просто пытаться сравнять все с землей. У них другой тактики нет, они не умеют иначе воевать", - сказал он в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, это связано с тем, что российские войска до 10 июня постараются захватить Северодонецк.

"Из перехватов мы понимаем, что российские войска получили две задачи. Первое – до 10 июня захватили Северодонецк. Второе – до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанска-Бахмут. Ожидаем, что в ближайшее время все имеющиеся у них в доступе резервы они бросят во исполнение этих всех задач", – рассказал он.

Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ "зачистили" половину Северодонецка от российских войск.

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Топ комментарии
+19
2014 рік не навчив?

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05.06.2022 21:17
+15
немає СЄвєродонецька, а є СІВЕРОдонецьк, від назви річки Сіверський Донець! перестаньте займатись русифікацією, як окупанти!
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05.06.2022 21:30
+12
Она - глаза и уши Дерьмака.
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05.06.2022 21:25
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а що? обіцяли не стріляти? кеп..
прям як у зе -надо перестать стрелять
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05.06.2022 21:13 Ответить
esli eto pravda to nada podimatj volnu na zapade....pust nadavjat na zelebobika
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05.06.2022 21:17 Ответить
Я про це вже 3 місяці говорю. Не буде повноцінної перемоги у цій війні, доки при владі знаходяться вороги України.
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05.06.2022 21:31 Ответить
Так Зеля міг на Донбас гаубиць 155 мм зовсім не дати.
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05.06.2022 21:33 Ответить
2014 рік не навчив?

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05.06.2022 21:17 Ответить
Маячня с тих пару мобілок нічого не засвітиш це можливо может пару сотень і то літае куча бла і все видно
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05.06.2022 21:31 Ответить
а потом 4 погибших в иностранном легионе...
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05.06.2022 21:34 Ответить
Сдается мне Гайдай слишком много говорит. Или это согласовывается с ЗСУ?
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05.06.2022 21:19 Ответить
Це узгоджується із Зелею.
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05.06.2022 21:36 Ответить
може хоч безуглу там нарешті змінусують?
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05.06.2022 21:19 Ответить
І отримає вона посмертно нагороду , може навіть і Героя України ...
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05.06.2022 21:53 Ответить
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06.06.2022 07:35 Ответить
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06.06.2022 07:40 Ответить
"З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше - до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге - до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3346096

Для москалів це місто стратегічно важливе,а для нас ні?
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05.06.2022 21:20 Ответить
+Хенерал ,бурят-мем 2014 какой-то смотрящий днр лягин,урожайный день
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05.06.2022 21:30 Ответить
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05.06.2022 21:32 Ответить
Я не особо знаком с географией агломерации Северодонецк-Лисичанск, но знаю, шо Лисичанск - на высоком берегу, согласно закону Бэра. Накрывает ли наша арта весь Северодонецк с Лисичанска?
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05.06.2022 21:22 Ответить
Ті ж самі думки
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05.06.2022 21:30 Ответить
Макака кацапская, иди разбирайся как Макеевка обстреливала Донецк...
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06.06.2022 09:24 Ответить
"А им в Донбасе"???😀
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06.06.2022 09:29 Ответить
Взагалі то якась дивна риторика і дії.Навішо якусь Безумну пустили? Яка в неї функція там? Що вона взагалі петрає?
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05.06.2022 21:24 Ответить
Она - глаза и уши Дерьмака.
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05.06.2022 21:25 Ответить
Значит ее необходимо дезинформировать, тогда на Россию пойдет полезная информация
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05.06.2022 21:30 Ответить
Думаю, ця руда **** фіксує позиції наших хлопців і передає дані дЄрьмаку. Ну, а дЄрьмак в свою чергу передає всю інфу своїм кураторам. Як на мене, це найпростіший спосіб отримати надважливі розвіддані, щоб потім передати їх ворогу.
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05.06.2022 21:41 Ответить
Ну це вже занадто....
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05.06.2022 21:56 Ответить
А в чому виражається "занадськість"? При владі ворог, і це доконаний факт. Про надважливі військові дані Генштаб тріпатись не буде навіть ОПі. Військове керівництво пояснить лише загальну картину на фронті: що є, чого немає, що треба. І все. Генштаб не буде доповідати про те, де і яка бригада, і з яким розрахунком засіла. Саме для того,щоб зібрати конкретну інформацію можна використати такого собі "контрольора" в особі Безумної. Як не як, депутат ВР. Хто з військових буде перевіряти, ЩО вона надсилає у своїх повідомленнях? Депутатське посвідчення - чудове прикриття.
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05.06.2022 22:40 Ответить
Олександр, вам би книжки фантастичні писати, а не на Цензорі штани протирати.
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05.06.2022 22:23 Ответить
Наш "мудрий" нарід таку ***** виробляє, що будь-яка фантастика відпочиває. Обрати президентом під час війни клоуна-малороса, наркомана, корупціонера і олігархічну маріонетку. Таке і в страшному сні не присниться. А ти, Толік, замість того, щоб *******, краще пошевели трохи звивинами і подумай над одним простим питання: ЩО ця зелена гнида робить на передовій? Що вона "контролює"? Які ще функції ця тупа ***** може виконувати, окрім як фіксувати позиції наших хлопців і зливати інфу своєму начальству? Що з цього тобі видається фантастичним? Йде війна на знищення України, то ж для кацапів і їхніх шісток всі засоби годящі. Якби я написав, що Безумна потрапила на фронт через телепорт і через нього ж зникла, ось це була б фантастика. І не забувай, що саме ця зелена **** пропонувала узаконити розстріл військових, які відмовляються виконувати накази командирів. Задіюй сіру речовину, якщо маєш...
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05.06.2022 22:54 Ответить
Гайдай очень стремный персонаж. Где Гайдай, там всегда жопа. А несет он всякую околесицу уровня Арестовича, и в чем ее смысл, кроме подготовки к сдаче....
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05.06.2022 21:26 Ответить
Ми домогаємся перемоги з такими ποπαμи на шиї.
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06.06.2022 07:49 Ответить
Радіем разом с настоящими Украінцями 1 гелікоптер і су 25 + 2 генерала Слава нашим Воінам
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05.06.2022 21:27 Ответить
немає СЄвєродонецька, а є СІВЕРОдонецьк, від назви річки Сіверський Донець! перестаньте займатись русифікацією, як окупанти!
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05.06.2022 21:30 Ответить
Sorry
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05.06.2022 21:34 Ответить
і тут мимо: насправді - Сіверськодонецьк
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05.06.2022 21:42 Ответить
Багато хто здивується, але назва цього міста походить не від річки, а від географічного розташування відносно Донецького вугільного басейну. Російською: Север Донецкого бассейна - Северодонецк.

А далі йдуть...

"Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях", затверджені у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за N 957/25734 відповідно до Закону України "Про географічні назви"

Пункт 3.4. Правил говорить:

Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...

Тобто, за правилами від 13.08.2014 р. має бути СєвЕродонецьк. Хоча офіційна назва зараз СєвЄродонецьк. От ця помилка в одній літері має бути виправлена і ВСЕ.

Кому цікаво, почитайте дуже докладну "Топонімічну історію Сєверодонецька" від члена Спілки краєзнавців України, письменника Сергія Каленюка.

До речі, у 60-х школярів у СєвЕродонецьку вчили правильно)
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05.06.2022 22:36 Ответить
Ця назва не россійського походження.
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06.06.2022 07:46 Ответить
 
 