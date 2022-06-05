В ближайшие дни войска РФ в разы увеличат количество обстрелов в Северодонецке, - Гайдай
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшие дни следует ожидать увеличения российских обстрелов в Северодонецке.
"Скорее всего, будет увеличено в разы количество обстрелов из тяжелой артиллерии, с "пионов", "гиацинтов", авиаударов. Они будут просто пытаться сравнять все с землей. У них другой тактики нет, они не умеют иначе воевать", - сказал он в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, это связано с тем, что российские войска до 10 июня постараются захватить Северодонецк.
"Из перехватов мы понимаем, что российские войска получили две задачи. Первое – до 10 июня захватили Северодонецк. Второе – до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанска-Бахмут. Ожидаем, что в ближайшее время все имеющиеся у них в доступе резервы они бросят во исполнение этих всех задач", – рассказал он.
Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ "зачистили" половину Северодонецка от российских войск.
Пожалуйста, подождите...
прям як у зе -надо перестать стрелять
Для москалів це місто стратегічно важливе,а для нас ні?
А далі йдуть...
"Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях", затверджені у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за N 957/25734 відповідно до Закону України "Про географічні назви"
Пункт 3.4. Правил говорить:
Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:
Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...
Тобто, за правилами від 13.08.2014 р. має бути СєвЕродонецьк. Хоча офіційна назва зараз СєвЄродонецьк. От ця помилка в одній літері має бути виправлена і ВСЕ.
Кому цікаво, почитайте дуже докладну "Топонімічну історію Сєверодонецька" від члена Спілки краєзнавців України, письменника Сергія Каленюка.
До речі, у 60-х школярів у СєвЕродонецьку вчили правильно)