В ближайшие дни войска РФ в разы увеличат количество обстрелов в Северодонецке, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшие дни следует ожидать увеличения российских обстрелов в Северодонецке.

"Скорее всего, будет увеличено в разы количество обстрелов из тяжелой артиллерии, с "пионов", "гиацинтов", авиаударов. Они будут просто пытаться сравнять все с землей. У них другой тактики нет, они не умеют иначе воевать", - сказал он в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, это связано с тем, что российские войска до 10 июня постараются захватить Северодонецк.

"Из перехватов мы понимаем, что российские войска получили две задачи. Первое – до 10 июня захватили Северодонецк. Второе – до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанска-Бахмут. Ожидаем, что в ближайшее время все имеющиеся у них в доступе резервы они бросят во исполнение этих всех задач", – рассказал он.

Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ "зачистили" половину Северодонецка от российских войск.

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