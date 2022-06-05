РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6024 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
5 152 21
Запорожье (2340) Зеленский (16563)

Зеленский посетил Запорожье и встретился с беженцами с оккупированных территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения

Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.

"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде", – сказал Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство", - Зеленский. Фоторепортаж

Владимир Зеленский выразил убеждение, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – отметил Глава государства.

Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к Президенту с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила новый поезд из Перемышля в Запорожье

"Можно найти новые правовые механизмы с учетом обстоятельств. Если вы предложите, можем также произвести и определенные законодательные изменения", - отметил Президент.

Во время встречи также шла речь об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем. Владимир Зеленский подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье.

"Обязательно поможем вам в решении этого вопроса", – сказал он.

Глава государства подарил маленьким переселенцам, проживающим в профилактории, планшеты.

В частности, подарок получил восьмилетний Егор Кравцов, который вел дневник во время пребывания под обстрелами в городе Мариуполе. Записи мальчика были опубликованы в соцсетях и получили название "Мариупольский дневник". Егор рассказал о бомбардировке города и ранении, полученном в результате обстрелов. Дневник содержит трагические записи о том, как погибла бабушка Егора и как враг уничтожал его родной город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили возле блокпоста тонны овощей. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
05.06.2022 21:41
+28
Чому просрана ракетна програма,клован?
показать весь комментарий
05.06.2022 21:26
+22
Zeгній штопаний, ДЕ АЗОВЦІ тварина гундоса?!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спершу прочитав як "зеленський віддав Запоріжжя..."
показать весь комментарий
05.06.2022 21:25 Ответить
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл на@!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:26 Ответить
Чому просрана ракетна програма,клован?
показать весь комментарий
05.06.2022 21:26 Ответить
В чому сенс цієї поїздки?
показать весь комментарий
05.06.2022 21:29 Ответить
РR.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:31 Ответить
Піар,показуха для Зебанутих.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:42 Ответить
Аби по хвонтанам не стрибав.
Бо є одна погана прикмета...
показать весь комментарий
05.06.2022 22:20 Ответить
Подарив дітям планшети ?Невже з тих рахунків,які Воно отримало за продану вишиванку,яку Воно до речі також не купляло,чи за бюджетний кошт? Виявляється Воно особисто подарило,а не держава УкраЇна.Шаровик був,шаровик й остався.За копійку удавиться.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2022 21:41 Ответить
До списку: проїбали евакуацію цивільного населення.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:44 Ответить
А я вам нічіво ні должєн.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:59 Ответить
Zeгній штопаний, ДЕ АЗОВЦІ тварина гундоса?!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:41 Ответить
осьо вам нєвзоров, гебіст спадкоємний, тіштеся... і нікакіх азовов нє будєт
показать весь комментарий
05.06.2022 21:55 Ответить
Где закупки 120 километровой Ольха-М? Нахер мне твое большое крадивництво? За три года ни хрена зеленые не купили армии - все для своей бабули старается....
показать весь комментарий
05.06.2022 22:21 Ответить
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
показать весь комментарий
05.06.2022 22:48 Ответить
Для каждого дом это святое и многие всю жизнь на него работали, потерять дом большое горе. И не понятно зачем давать популисткие обещания его вернуть и давать людям надежду? И
показать весь комментарий
05.06.2022 22:56 Ответить
Фотки уже не выкладывают, чтоб не захейтили его "передовую" в центре Запорожья))
показать весь комментарий
05.06.2022 23:59 Ответить
 
 