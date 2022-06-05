Зеленский посетил Запорожье и встретился с беженцами с оккупированных территорий

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения

Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.

"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде", – сказал Глава государства.

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Владимир Зеленский выразил убеждение, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – отметил Глава государства.

Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к Президенту с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

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"Можно найти новые правовые механизмы с учетом обстоятельств. Если вы предложите, можем также произвести и определенные законодательные изменения", - отметил Президент.

Во время встречи также шла речь об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем. Владимир Зеленский подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье.

"Обязательно поможем вам в решении этого вопроса", – сказал он.

Глава государства подарил маленьким переселенцам, проживающим в профилактории, планшеты.

В частности, подарок получил восьмилетний Егор Кравцов, который вел дневник во время пребывания под обстрелами в городе Мариуполе. Записи мальчика были опубликованы в соцсетях и получили название "Мариупольский дневник". Егор рассказал о бомбардировке города и ранении, полученном в результате обстрелов. Дневник содержит трагические записи о том, как погибла бабушка Егора и как враг уничтожал его родной город.

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