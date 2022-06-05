На Донбассе в течение 5 июня отбили 7 атак, уничтожено 4 танка, 3 артсистемы, 8 бронированных машин, вертолет и беспилотник, - пресс-центр штаба УОС

Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе за 3 июня отбиты 9 атак, уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 8 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - пресс-центр штаба ГОС

Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 3 артиллерийские системы; 8 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток отбито 5 атак врага. Уничтожены 44 единицы техники рашистов и 3 воздушных цели, - пресс-центр ОС