Союзники НАТО тесно сотрудничают, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Дании с Днем Конституции отметил необходимость привлечь Россию к ответственности за ее войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"В качестве союзников по НАТО мы усиливаем трансатлантическую безопасность и тесно сотрудничаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее непровоцированную и неоправданную войну против Украины", - говорится в заявлении Блинкена.

"Дания близкий друг и союзник Соединенных Штатов… Преданные свободе, коллективной безопасности и правам человека работаем вместе, чтобы защититься от угроз демократии, разрешить климатический кризис и ответить на другие глобальные вызовы, ответить действиям режимов, которые пытаются подавить фундаментальные свободы и подорвать основанный на международных нормах правопорядок", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

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