Союзники НАТО тесно сотрудничают, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Дании с Днем Конституции отметил необходимость привлечь Россию к ответственности за ее войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
"В качестве союзников по НАТО мы усиливаем трансатлантическую безопасность и тесно сотрудничаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее непровоцированную и неоправданную войну против Украины", - говорится в заявлении Блинкена.
"Дания близкий друг и союзник Соединенных Штатов… Преданные свободе, коллективной безопасности и правам человека работаем вместе, чтобы защититься от угроз демократии, разрешить климатический кризис и ответить на другие глобальные вызовы, ответить действиям режимов, которые пытаются подавить фундаментальные свободы и подорвать основанный на международных нормах правопорядок", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.
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знову нам доведеться
Сильно прилетіло.
Бабах. Дим. Потухло світло.
Майже рядом.
Боже! ЗСУ! ППО!
Дякую, що живі! Війна триває.
Харків. Україна.
Європа. 21 сторіччя...
До відповідальності, треба притягати цілком конкретних людей.
Але ці люди, сидять у параші і це проблема, яку треба вирішувати.
Також, треба розробляти санкційний механізм, який змусить кацапів платити репарації.
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