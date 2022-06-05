РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5927 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 424 24
война (46904) Дания (443) НАТО (8949) США (23203) Блинкен (749)

Союзники НАТО тесно сотрудничают, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Дании с Днем Конституции отметил необходимость привлечь Россию к ответственности за ее войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"В качестве союзников по НАТО мы усиливаем трансатлантическую безопасность и тесно сотрудничаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее непровоцированную и неоправданную войну против Украины", - говорится в заявлении Блинкена.

"Дания близкий друг и союзник Соединенных Штатов… Преданные свободе, коллективной безопасности и правам человека работаем вместе, чтобы защититься от угроз демократии, разрешить климатический кризис и ответить на другие глобальные вызовы, ответить действиям режимов, которые пытаются подавить фундаментальные свободы и подорвать основанный на международных нормах правопорядок", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Также смотрите: Воины 57-й ОМБр уничтожают россиян в Северодонецке. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
05.06.2022 21:58
+12
особливо Макрон працює,ні як їбало ***** не може зберегти)))
показать весь комментарий
05.06.2022 21:57
+12
показать весь комментарий
05.06.2022 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
особливо Макрон працює,ні як їбало ***** не може зберегти)))
показать весь комментарий
05.06.2022 21:57 Ответить
на жаль, у світі зараз немає сили, яка здатна притягти рф до суду чи хоча б якось притлумити її агресивність
знову нам доведеться
показать весь комментарий
05.06.2022 21:58 Ответить
чого ж це немає. НАТО могло б.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:22 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2022 21:58 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2022 22:06 Ответить
Якщо українська армія має перевагу у вуличних боях (приклад Сєверодонецьк), то варто розпочати захоплення російських міст (а вони нехай артою знищують свої русіші - міста).
показать весь комментарий
05.06.2022 22:00 Ответить
Вони вже це роблять беж жодного сорому. Чи Ви вважаєте, що то наші луплять по Бєлгороду?
показать весь комментарий
05.06.2022 22:38 Ответить
не наказанное зло - борзеет!!!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:02 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2022 22:19 Ответить
Віталій@vitnechytailo

Сильно прилетіло.
Бабах. Дим. Потухло світло.
Майже рядом.
Боже! ЗСУ! ППО!
Дякую, що живі! Війна триває.
Харків. Україна.
Європа. 21 сторіччя...
показать весь комментарий
05.06.2022 22:26 Ответить
Провоцируют с помощью террора на нерациональное нападение. Обычное дело. Если игнорировать и накрыть только в удачный момент, то кацапам это в минус будет. Снаряды расходуются, стволы изнашиваются, ствольной артиллерии нужны уже потолще снаряды будут, иначе упадут боевых характеристики. Ракеты тоже идут сначала самые новые, все эти тысячи старых на деле могут взорваться при старте и уничтожить пусковую установку и риски такие только расти будут по мере расхода боеприпасов. Надо просто не подпустить тяжелые минометы, буратины и забрасывальщики взрывчатки типа ур-77, кто по полтонны взрывчатки кидает с кабелем и взрыв как от 3 авиабомб вместе летит. Но они все ближнего радиуса действия, их легко уничтожить.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:28 Ответить
Фраза "притягнути росію до відповідальності", то ні про що.
До відповідальності, треба притягати цілком конкретних людей.
Але ці люди, сидять у параші і це проблема, яку треба вирішувати.
Також, треба розробляти санкційний механізм, який змусить кацапів платити репарації.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:04 Ответить
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:38 Ответить
Треск многоходовчки: пока акции Газпрома летят вниз, израильский газ уже на пути в Европу
https://www.youtube.com/watch?v=YfLbRy93NTg
показать весь комментарий
05.06.2022 22:05 Ответить
Ця війна показала, що всі міжнародні закони - повне ніщо, якщо у тебе є зброя. Способів покарати агресора немає взагалі ніяких.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:07 Ответить
ти мав на увазі ЯЗ? ну як би так, для цього ЯЗ і забрали у України... і бояться що Іран, Кндр, його здобудуть, тому що тоді прийдеться з їх хворими людожерськими інтересами Рахуватись! і тому Ізраіль кістьми ляже а не дасть Ірану ЯЗ зробити, і саме тому Захід Кістьми ляже щоб не дати Україні ЯЗ відновити. бо тоді +1 Гравець на мміжнародній арені, і просто продати путлєру нас вже не вдасться. Я наприклад Дуже Поважаю Британію і Джонсонюка, але давай відверто, давай от ми Хоч натяк зробимо що реально зробимо і повернемо ЯЗ, побачиш як нас вони кинуть в ту саму секунду!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:20 Ответить
Кому достанется россия. Олег Жданов з 15:08 - https://www.youtube.com/watch?v=PpS12OFMK7o&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
показать весь комментарий
05.06.2022 22:21 Ответить
Штати за підтримки усього заходу могли б наказати раху, але багато серед розжирілих і занепокоєних бо газ на кілька доларів стане дорожчим, температуру в хатах доведеться знизити на 1 градус. І пох що десятки тисяч украінців вже немають хатів.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:21 Ответить
ну я не знаю, притягнули ж якось Каддафі?
показать весь комментарий
05.06.2022 22:24 Ответить
Завтра блинкен скажет.что надо ***** сохранить лицо.Суки,Рейгана и Тэтчер не хватает на нынешнее бздливое нато.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:28 Ответить
Все было бы очень просто, для этого давно уже организованы механизмы, рычаги, инстанции.. если бы у Запада у самого за спиной не было несколько оккупационных войн, без мандатов ООН, каких либо осмысленных объяснений, вообще без ничего. Поэтому все стопорится самими цивилизованными уже на начальной стадии.
показать весь комментарий
06.06.2022 06:33 Ответить
Макрон вже четвертий місяць надзвонює Х*йлу,намагаючись капітулювати,але в Москві капітуляцію не приймають.
показать весь комментарий
06.06.2022 07:46 Ответить
 
 