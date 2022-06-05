На Восточном направлении 5 июня уничтожены 43 оккупанта, 1 вертолет - ОТУ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 5 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 43; вертолетов – 1; АТТ – 2".
Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток уничтожены 60 российских оккупантов, два склада с боеприпасами, 34 единицы техники рашистов, - ОТУ "Схід"
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В результате боевых действий в Харьковской области был ликвидирован известный бурят из ЧВК "Вагнер" с позывным "Ваха".
Об этом сообщает агентство УНИАН.
Ликвидированный Владимир Анданов воевал на Донбассе с 2014 года и принимал участие в боях за Дебальцево. Впервые захватчик с позывным "Ваха" засветился на видео из Горловки, на котором российские военнослужащие называли свои родные города, откуда их отправили убивать украинцев. После боев на Донбассе Владимир Анданов поехал воевать в Сирию на стороне правительственных войск Башара аль-Асада.
Ликвидацию "Вахи" уже подтвердило региональное отделение организации ветеранов "Боевое братство".
"Он действительно погиб. Тело сегодня вечером должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию", - говорится в сообщении.
кабзон рад каждому буряту !!!