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На Восточном направлении 5 июня уничтожены 43 оккупанта, 1 вертолет - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 5 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 43; вертолетов – 1; АТТ – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток уничтожены 60 российских оккупантов, два склада с боеприпасами, 34 единицы техники рашистов, - ОТУ "Схід"
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Топ комментарии
+20
Северодонецьк 90% міста під контролем ЗСУ!!! Скоро повністю візьмемо під контроль і наступна мета - Рубіжне! А під Слов'янськом кацапів очікує пекло 😈😈😈 Слава ЗСУ! Слава Україні!
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05.06.2022 22:06
+15
Ну все не так: Москву мав спалити Кутузов. А ми «Москву» втопили, Кутузова спалили.
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05.06.2022 22:07
+15
Под Харьковом уничтожен самый известный бурят "Ваха": засветился на Донбассе еще в 2014-м


В результате боевых действий в Харьковской области был ликвидирован известный бурят из ЧВК "Вагнер" с позывным "Ваха".

Об этом сообщает агентство УНИАН.

Ликвидированный Владимир Анданов воевал на Донбассе с 2014 года и принимал участие в боях за Дебальцево. Впервые захватчик с позывным "Ваха" засветился на видео из Горловки, на котором российские военнослужащие называли свои родные города, откуда их отправили убивать украинцев. После боев на Донбассе Владимир Анданов поехал воевать в Сирию на стороне правительственных войск Башара аль-Асада.
Ликвидацию "Вахи" уже подтвердило региональное отделение организации ветеранов "Боевое братство".
"Он действительно погиб. Тело сегодня вечером должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию", - говорится в сообщении.
кабзон рад каждому буряту !!!
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05.06.2022 22:16
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Северодонецьк 90% міста під контролем ЗСУ!!! Скоро повністю візьмемо під контроль і наступна мета - Рубіжне! А під Слов'янськом кацапів очікує пекло 😈😈😈 Слава ЗСУ! Слава Україні!
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05.06.2022 22:06 Ответить
Ну все не так: Москву мав спалити Кутузов. А ми «Москву» втопили, Кутузова спалили.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:07 Ответить
Под Харьковом уничтожен самый известный бурят "Ваха": засветился на Донбассе еще в 2014-м


В результате боевых действий в Харьковской области был ликвидирован известный бурят из ЧВК "Вагнер" с позывным "Ваха".

Об этом сообщает агентство УНИАН.

Ликвидированный Владимир Анданов воевал на Донбассе с 2014 года и принимал участие в боях за Дебальцево. Впервые захватчик с позывным "Ваха" засветился на видео из Горловки, на котором российские военнослужащие называли свои родные города, откуда их отправили убивать украинцев. После боев на Донбассе Владимир Анданов поехал воевать в Сирию на стороне правительственных войск Башара аль-Асада.
Ликвидацию "Вахи" уже подтвердило региональное отделение организации ветеранов "Боевое братство".
"Он действительно погиб. Тело сегодня вечером должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию", - говорится в сообщении.
кабзон рад каждому буряту !!!
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05.06.2022 22:16 Ответить
От і добре: кабздон їх любив, знов буде радий.
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05.06.2022 22:29 Ответить
нехай радують його по декілько раз на день (хіба шо буряти закінчаться))))
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05.06.2022 22:32 Ответить
Вже недовго, друже, вже недовго: Кладбища Бурятии переполнены убитыми солдатами
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05.06.2022 22:44 Ответить
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05.06.2022 22:58 Ответить
Как писал недавно какой-то бурятский религиозный деятель, воюющий, кстати, в ЗСУ, в рашке проживают около 500 000 бурятов, из которых около 5 000 воюют здесь, т. е. 1%. И назвал это геноцидом в отношении малых народов рф
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05.06.2022 22:48 Ответить
500 000 це всього, разом із жінками, дітьми та старими.... якщо взяти молодих чоловіків від 18 до умовно 25 років (а саме такі буряти воюють у нас), то це відсотків 10% буде!
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05.06.2022 22:51 Ответить
Це той шо трубку курив? І він ще досі живий був?????? Фіга собі счастливчик до 22 року дотягнув
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05.06.2022 22:48 Ответить
 
 