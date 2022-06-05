Около 60% территории Запорожской области временно оккупировали россияне, - начальник ОВА Старух
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время рабочей поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Среди прочего, начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части области продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.
В Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области сбит российский самолет Су-25. ВИДЕО
"За последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – сказал начальник ОВА.
Пожалуйста, подождите...
ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
Зараз рахують окуповані території та мертвих.
Если у кацапов есть хоть немного мозгов, то они прямо сейчас с беженцами будут закидывать разведчиков, наводчиков и диверсантов. Это же просто и чрезвычайно эффективно. Притом, к сожалению, завербовать могут и тех, у кого хорошая послужная история до 24-го февраля. Ну а тех, кто голосовал за ОПЗЖ, лучше сразу отправлять пускай даже в Румынию и Германию. Ни в коем случае не в Славянск, Днепр, и само Запорожье, также под вопросом в Киев. В Львов и Польшу тоже опасно отправлять, лучше уже даже в Киев в центре закрыть на 3 недели под замком в квартире какой-то, доставляя продукты и лекарства, чтобы постепенно проверить легенду.
Уже 3.5 месяца война идет, все беженцы сейчас составляют либо эксватники, либо какие-то депрессивные нищие люди (элементарно подкупить), либо просто тупые и нерешительные (тоже легко завербовать раскачкой эмоций). Их нельзя ближе чем на 30км держать у линии фронта, у линии снабжения и вообще всех военных и промышленных объектов, у них надо ежедневно проверять телефон и другие способы связи.
Ну з білорашки Зеля, Данілов, Д'єрмак, Демченко і Буданов вторгнення "не очікували", але з Криму очікували? "Готувались", як Данілов каже?
Чи теж "не очікували"?
Ще Одесу відкрийте "для зерна африканцям" , ага... ДЛЯ ПУТЄНА !!!.. і нічого окрім Київа від України не зостанеться...
***********... чи як там було по-дипломатичному...
Ось ось... побачите...