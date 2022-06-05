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Около 60% территории Запорожской области временно оккупировали россияне, - начальник ОВА Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

Во время рабочей поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Среди прочего, начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части области продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

В Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области сбит российский самолет Су-25. ВИДЕО

"За последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – сказал начальник ОВА.
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Топ комментарии
+33
60 процентов.....все благодаря зебилью - предателям,которые разминировали чонгар и запустили коридором кацапскую падаль,как и под Киев.
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05.06.2022 22:23
+30
"За те який ви класний асфальт поклали (при цьому половину коштів розікрали) о найвеличніший Оман Офшорович Боневтік!" - начальник ОВА Старух.

ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
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05.06.2022 22:25
+28
А он сегодня спросил Боневтика про причину такой быстрой оккупации большей части Запорожской области? Ведь была возможность задать вопрос лично, чтобы все присутствующие услышали ответ "величайшего".
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05.06.2022 22:23
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На оккупованих землях треба постійно тримати орків під обстрілами - щоб закріплятися не змогли.
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05.06.2022 22:20 Ответить
Сколько ников было за неделю?Ну опять же на *** будешь послан)))
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05.06.2022 22:45 Ответить
Щось багато.
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05.06.2022 22:23 Ответить
*Про!бали*, *не має стратегічного значення** А от Київ то відстояли *
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05.06.2022 22:23 Ответить
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06.06.2022 08:11 Ответить
А он сегодня спросил Боневтика про причину такой быстрой оккупации большей части Запорожской области? Ведь была возможность задать вопрос лично, чтобы все присутствующие услышали ответ "величайшего".
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05.06.2022 22:23 Ответить
60 процентов.....все благодаря зебилью - предателям,которые разминировали чонгар и запустили коридором кацапскую падаль,как и под Киев.
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05.06.2022 22:23 Ответить
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05.06.2022 22:26 Ответить
"За те який ви класний асфальт поклали (при цьому половину коштів розікрали) о найвеличніший Оман Офшорович Боневтік!" - начальник ОВА Старух.

ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
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05.06.2022 22:25 Ответить
А судячи з мап бойових дій, так і усі 70-80% - одне Запоріжжя, Гуляйполе і Оріхів, здається з неокупованих міст залишились...
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05.06.2022 22:25 Ответить
Замість мін і укріплень поклали асвальт, про*бали купу життів, в прямому сенсі слова дали розвалити країну і ніхто з команди абсолютно не винен. Відповідальність то пустий звук.
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05.06.2022 22:31 Ответить
лох чонгарський поїхав зацінити результати своєї "мудрої" діяльності, бо американські змі тільки нагнітали істєрію і заважали готуватися до шашликів.
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05.06.2022 22:31 Ответить
Спочатку рахували гроші.
Зараз рахують окуповані території та мертвих.
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05.06.2022 22:36 Ответить
*******, он и в Африке - *******. P.S. Не путать с геями.
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05.06.2022 23:18 Ответить
В ця зелена шльондра старух піарилася на великому крадівництві замість підготовки до війни
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05.06.2022 22:37 Ответить
Так главноє ж пєрєстать стрєлять.
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05.06.2022 22:41 Ответить
Во всей области сделали новые дороги （в отличии от города, где их нет и не было）, теперь орки ездят по новым дорогам.
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05.06.2022 22:47 Ответить
Всех беженцев как можно сильнее проверять на предмет вербовки. Даже мать с двумя младенцами с контузией и платком на голове. Как раз даже строже, чем взрослого мужика.

Если у кацапов есть хоть немного мозгов, то они прямо сейчас с беженцами будут закидывать разведчиков, наводчиков и диверсантов. Это же просто и чрезвычайно эффективно. Притом, к сожалению, завербовать могут и тех, у кого хорошая послужная история до 24-го февраля. Ну а тех, кто голосовал за ОПЗЖ, лучше сразу отправлять пускай даже в Румынию и Германию. Ни в коем случае не в Славянск, Днепр, и само Запорожье, также под вопросом в Киев. В Львов и Польшу тоже опасно отправлять, лучше уже даже в Киев в центре закрыть на 3 недели под замком в квартире какой-то, доставляя продукты и лекарства, чтобы постепенно проверить легенду.

Уже 3.5 месяца война идет, все беженцы сейчас составляют либо эксватники, либо какие-то депрессивные нищие люди (элементарно подкупить), либо просто тупые и нерешительные (тоже легко завербовать раскачкой эмоций). Их нельзя ближе чем на 30км держать у линии фронта, у линии снабжения и вообще всех военных и промышленных объектов, у них надо ежедневно проверять телефон и другие способы связи.
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05.06.2022 23:15 Ответить
Долго думал чтобы такое ляпнуть про всех? У людей разные причины и разные возможности были выехать из оккупации. Например, из Херсонской области не было ни одного зеленого коридора. Чтобы там не врала об этомВерещукча. Люди выезжали как смогли на свой страх и риск. Выехало половина населения области и едут до сих пор. Всех в изменники запишешь?
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05.06.2022 23:26 Ответить
Звучит, как достижение ЗЕвласти. А на следующей неделе, я так понимаю, власти планируют ускорить темпы оккупации русофашистами Запорожской области.
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05.06.2022 23:16 Ответить
А Зеля там на нараді не пояснив, як орки за 48 годин доперли до Енергодара?
Ну з білорашки Зеля, Данілов, Д'єрмак, Демченко і Буданов вторгнення "не очікували", але з Криму очікували? "Готувались", як Данілов каже?
Чи теж "не очікували"?
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05.06.2022 23:27 Ответить
Південь окуповано, там орки окопались добре... Фактично нереально вже буде той напрямок звільнити...
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05.06.2022 23:34 Ответить
по востоку хоть какое-то шевеление ситуации, а юг стоит мертво. Никто ничего не отбивает....что происходит?!
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05.06.2022 23:44 Ответить
Відбувається те, що відбувається. Наша арта працює постійно. Спитав товариша, чи бачив техніку, яку захід надає. Його слова: руками не мацав, але бачив. Працює поруч з нами.
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06.06.2022 00:19 Ответить
как хочется хоть по чуть-чуть, но освобождать наших....!!
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06.06.2022 00:55 Ответить
ТИМЧАСОВО окуповаі ? ну ну...
Ще Одесу відкрийте "для зерна африканцям" , ага... ДЛЯ ПУТЄНА !!!.. і нічого окрім Київа від України не зостанеться...
***********... чи як там було по-дипломатичному...
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06.06.2022 01:06 Ответить
Артистович скоопируется с Невзоровым и Фейгиным...и будет всё Оk...
Ось ось... побачите...
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06.06.2022 07:07 Ответить
60% запорізької області окуповано? Це так квартальне лайно готувалося до оборони півдня країни? Здипипець!
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06.06.2022 07:21 Ответить
Тимчасово, вже 8 рокiв
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06.06.2022 09:30 Ответить
 
 