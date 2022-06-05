Петиция к Зеленскому о запрете салютов набрала необходимое количество голосов. Президент поручил Кабмину решить этот вопрос
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Президент Украины отреагировал на петицию, набравшую более 25 тысяч голосов за запрет салютов во время военного положения
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на официальном сайте Главы государства.
В ответе отмечается: "Благодарен автору петиции за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев. В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного положения, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.
Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию а их продажа и использование действующим законодательством не определены.
Согласно статье 1 Закона Украины "О национальной полиции" решение вопросов обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержки публичной безопасности и порядка относится к сфере деятельности Национальной полиции Украины, которая направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.
Учитывая изложенное, электронная петиция направлена в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать А.М.Плиску (автора петиции, - ред) о результатах".
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Только вот разве для этого нету существующих законов? Это хулиганство с особым цинизмом и неуважением к обществу. Вот прямо вся классификация сюда подходит. Срок там вполне нормальный заключения. Особенно тем, кто сделал салют во время тревоги.
Важнее салютов сейчас ничего нет?
Тебе там в Германии пофигу, а люди может быть под обстрелами сидели и чудом спаслись.
Или салюты таким долбодятлам для пиара в самый раз???
А Те що Люди Пишуть....
Ну то таке для нього не е важливим.
От і не зрозуміло хто для кого
Слуга....
Ой-й-й, аларм!!! Против нас готовятся применить биологическое оружие...(ужас)
А в военное время - визит теробороны со всеми вытекающими из разбитых *********** соплями.
Бо преЗЕдент має законодавчу ініціативу без всяких петицій...
Та ще й першочергову до розгляду в ВР.
ПЕТИЦІЮ було створено за часів Порошенко, для полегшення комунікації з Президентом.
Можна сказати "народовладдя"
А ЗЕ перетворив на фарс, сам подав, сам проголосував, сам підписав.
За це повинно бути законне покарання, бо в нас і так повно знервованих війною людей.