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Новости Общество
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Зеленский (16563) петиция (326)

Петиция к Зеленскому о запрете салютов набрала необходимое количество голосов. Президент поручил Кабмину решить этот вопрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

салют

Президент Украины отреагировал на петицию, набравшую более 25 тысяч голосов за запрет салютов во время военного положения

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В ответе отмечается: "Благодарен автору петиции за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев. В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного положения, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию а их продажа и использование действующим законодательством не определены.

Согласно статье 1 Закона Украины "О национальной полиции" решение вопросов обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержки публичной безопасности и порядка относится к сфере деятельности Национальной полиции Украины, которая направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать А.М.Плиску (автора петиции, - ред) о результатах".
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Топ комментарии
+19
*****... Якому телепню так кортить салютувати під час війни? Курва, де ми живемо...
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05.06.2022 22:59
+17
Який з нього кінь, навіть на ішака не тягне - так ЗЕбуїн, варто забрати бумажку з якої воно читає і всі побачать яке воно дебільне. "Літаки летять- будем всех бомбить"
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05.06.2022 22:50
+15
а як там петиція про заборону професійної діяльності для пропагандонів мураєвськіх і медведчковскьких, невже не набрала відповідну кількість. Чи єто другоє?
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05.06.2022 22:44
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А не можна петицію про імпічмент скласти? Думаю 25к там набереться
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05.06.2022 22:44 Ответить
Коней на переправі не міняють. Путін тільки це робить. А у нас все по закону буде.
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05.06.2022 22:46 Ответить
Який з нього кінь, навіть на ішака не тягне - так ЗЕбуїн, варто забрати бумажку з якої воно читає і всі побачать яке воно дебільне. "Літаки летять- будем всех бомбить"
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05.06.2022 22:50 Ответить
Імпічменту не буде, бо немає кому голосувати. Так що кінь, ішак, чи хто б він не був, але голосувати немає кому, тим паче зараз, коли 73 вважають його знову своїм героєм. Так що тільки все по закону буде. Якщо ж вони закон порушать під час виборів, якщо вони будуть, якщо виграємо війну, ось тоді і можна буде їх тягнути до відповідальності. А зараз будь-які зміни керівництва рлзхитають ситуацію і нам кінець. Це для путіна був би джекпот.
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06.06.2022 00:07 Ответить
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05.06.2022 23:12 Ответить
а як там петиція про заборону професійної діяльності для пропагандонів мураєвськіх і медведчковскьких, невже не набрала відповідну кількість. Чи єто другоє?
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05.06.2022 22:44 Ответить
паршивий телепню, це правильна петиція і адекватна реакція, дітей, біженців лякають салюти. певне такі тупі недоумки, як ти, їх запускають і тепер ниють щодо заборони
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05.06.2022 23:42 Ответить
а скасувати заборону на виїзд, чому не рішив?
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05.06.2022 22:44 Ответить
На виїзд кого й куди?
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05.06.2022 23:00 Ответить
Коли петиція набирає достатню кількість голосів - Президент зобов'язаний її розглянути і не більше того. Приймати вимоги петиції ніхто не зобов'язаний.
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05.06.2022 23:33 Ответить
Давайте ещё петицию про заборону салатов. Чтобы бубочке было чем заниматься...
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05.06.2022 22:48 Ответить
Не понял ничего смешного. Салюты бахают так, что один в один как обстрел, притом слышно на километры. Из-за них медицинскую операцию могут прервать или станок резко остановить на производстве, убегая в убежище. Это серьезный ущерб стране. Притом кое-кто салюты запускает аж во время тревоги.

Только вот разве для этого нету существующих законов? Это хулиганство с особым цинизмом и неуважением к обществу. Вот прямо вся классификация сюда подходит. Срок там вполне нормальный заключения. Особенно тем, кто сделал салют во время тревоги.
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05.06.2022 23:19 Ответить
Бєніна, вважаєш своє випорожнення дотепним?
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06.06.2022 00:30 Ответить
Финский, випорожняешься здесь ты, а я своё мнение высказываю.
Важнее салютов сейчас ничего нет?
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06.06.2022 09:08 Ответить
Есть много важных вещей - в том числе важно не травмировать психику людей из-за того, что какие-то долбодятлы решили развлечься.
Тебе там в Германии пофигу, а люди может быть под обстрелами сидели и чудом спаслись.
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06.06.2022 10:23 Ответить
Ещё раз спрашиваю: важнее салютов сейчас ничего нет???
Или салюты таким долбодятлам для пиара в самый раз???
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06.06.2022 12:48 Ответить
А хіба вони не заборонені? Мають бути дозволені два рази на рік, на Новий рік і День Незалежності та й то не у воєнний час.
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05.06.2022 22:48 Ответить
Кому ***** робити атакуєму мордорські сайти, заходимо сюди ban_dera.com тиснемо потрібні кнопки і лягаємо спати, програма сама буде атакувати рос.сайти
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05.06.2022 22:49 Ответить
Скажу тебе так- и пересеселенцы и не переселенцы всегда в массе своей устраивали и салюты и быковали по самое нехочу. И до 14-го и после 14-го.Это не от "переселенства" зависит. А от состояния головного могзу.
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05.06.2022 23:00 Ответить
Так, це зараз найголовніше... Візовий режим з кацапляндієй знову не на часі...
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05.06.2022 22:56 Ответить
Саме дивне це те що його петиція проходить всюди.
А Те що Люди Пишуть....
Ну то таке для нього не е важливим.
От і не зрозуміло хто для кого
Слуга....
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05.06.2022 22:57 Ответить
*****... Якому телепню так кортить салютувати під час війни? Курва, де ми живемо...
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05.06.2022 22:59 Ответить
Вопрос имеет место. Это ж каким быдлом надо быть и ложить на все и всех, что бы устраивать салюты в войну. По хорошему-отловить всех, в кунг и на Бахмут и там на сутки-двое в кунге и оставить....
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05.06.2022 23:04 Ответить
Вважаєте допоможе, друже? Я лише одне місце знаю, яке виправляє горбатого...
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05.06.2022 23:37 Ответить
А каким быдлом надо быть что бы бухать и во всю русские песни слушать на всех соседей! И такое имеет место быть!
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05.06.2022 23:12 Ответить
У нас в Києві таким дуже страдають переселенці зі Сходу...
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05.06.2022 23:15 Ответить
Оккупанты из-за потерь отправляют в Украину военнослужащих-женщин (С) https://t.me/RomaTsymbaliuk/2598

Ой-й-й, аларм!!! Против нас готовятся применить биологическое оружие...(ужас)
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05.06.2022 23:14 Ответить
ты зря смеешься - бабы могут быть намного кровожадней , коварней , и беспощадней
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05.06.2022 23:28 Ответить
Ой куме не кажить - сама така...
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06.06.2022 00:01 Ответить
A gde peticija nedavati grazhdanstvo raznim ruskim " opozicioneram " ?
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05.06.2022 23:22 Ответить
Эти дебилы и в мирное время достали так, что Новый Год уже не мил.
А в военное время - визит теробороны со всеми вытекающими из разбитых *********** соплями.
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05.06.2022 23:36 Ответить
Сразу пойдешь на ***)))
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05.06.2022 23:42 Ответить
Ще до війни треба було заборонити. Вже давно заїбали зі своїми салютами. Кожен живе в своїй реальності і більшості схоже чхати, що десь йде війна, гинуть і страждають люди.... головно, що у них все добре, уроди!
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06.06.2022 00:08 Ответить
Бубочка підтримує тільки ті петиції, які йому до вподоби. На інші кладе зелений болт.
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06.06.2022 00:27 Ответить
ПОПик теж клав шоколадний гвинт на петиції, зокрема про короткоствольну зброю.
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06.06.2022 00:36 Ответить
Чтобы запретить салюты во время войны нужна петиция, а у местной власти и правительства мозгов это запретить нет?
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06.06.2022 00:46 Ответить
По перше це як завжди піар ЗЕ бубана.
Бо преЗЕдент має законодавчу ініціативу без всяких петицій...
Та ще й першочергову до розгляду в ВР.
ПЕТИЦІЮ було створено за часів Порошенко, для полегшення комунікації з Президентом.
Можна сказати "народовладдя"
А ЗЕ перетворив на фарс, сам подав, сам проголосував, сам підписав.
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06.06.2022 02:40 Ответить
Ще б транспорт без глушників заборонити, особливо мото... Як почне гудіти серед ночі, чи бахкати на холостих на світлофорі, то жесть
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06.06.2022 06:57 Ответить
Может, не совсем в тему, но косвенно похоже. Живу недалеко от поповника. У тварей в платьях с коптилками какое-то "важное" событие. Барабанят в свои бубны так, что собака воет. Наступает перерыв в ихней дискотеке и становится слышно вой сирены. Сколько эта сирена звучит и сколько осталось до прилетов-неизвестно. И этим продавцам древнееврейских сказок похер, что они глушат все звуки на много кварталов вокруг, их каспоть защитит, а адекватным людям на что надеяться?
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06.06.2022 07:12 Ответить
Салюти в часи високої ймовірністі прильотів роблять тільки повні ідіоти та вороги (що практично одне і те ж).
За це повинно бути законне покарання, бо в нас і так повно знервованих війною людей.
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06.06.2022 08:26 Ответить
 
 