СИЗО переполнено, нуждаются в улучшении пищи и воды, доступ к военнопленным имеют только россияне, - супруга командира "Азова" Прокопенко

Украинские военнопленные с завода "Азовсталь" находятся в удовлетворительных условиях и ждут обмена, хотя некоторых ресурсов не хватает.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала Екатерина Прокопенко, супруга командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что именно СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – все нуждается в улучшении. Сейчас мы хотим этот вопрос как можно быстрее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят.", - сказала Прокопенко.

По ее словам, нет отчета о содержании пленных, фотофиксации или видеофиксации от третьей стороны, то есть от международных организаций, есть только фото и видеофиксация российской стороны.

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"Учитывая эти видеоматериалы, мы можем понять, что там присутствует только российская сторона. А нам нужна как раз третья независимая сторона, которая покажет настоящие условия", - добавила жена командира "Азова".