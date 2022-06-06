СИЗО переполнено, нуждаются в улучшении пищи и воды, доступ к военнопленным имеют только россияне, - супруга командира "Азова" Прокопенко
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Украинские военнопленные с завода "Азовсталь" находятся в удовлетворительных условиях и ждут обмена, хотя некоторых ресурсов не хватает.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала Екатерина Прокопенко, супруга командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знаем, что именно СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – все нуждается в улучшении. Сейчас мы хотим этот вопрос как можно быстрее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят.", - сказала Прокопенко.
По ее словам, нет отчета о содержании пленных, фотофиксации или видеофиксации от третьей стороны, то есть от международных организаций, есть только фото и видеофиксация российской стороны.
"Учитывая эти видеоматериалы, мы можем понять, что там присутствует только российская сторона. А нам нужна как раз третья независимая сторона, которая покажет настоящие условия", - добавила жена командира "Азова".
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Бо Хайп пройшов,
вже не цікаво їм
пливи за руzzкім кораблем…
@KarakaiRevenant
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4h
Громадяни, які сильно цікавляться, де наше ППО, сподіваюсь, це ви у Зеленського запитуєте?
и с самого начала было понятно что не все будет так радостно-пафосно и уверенно-радужно как цвиринькал бородатый горобець в футболке цвета хаки и седыми щетинками и щеками на плечах...
Щодо "операції врятування"- в бункерах Азовсталі хлопців чекала мучительна смерть.Без води,їжи,без ліків і з пораненими,яким неможливо допомогти.про це теж думати треба.
Азовці, зробили шикарний подарунок Раші, судитимуть у трибуналі нациків, і ніхто не буде їх захищати, Раша в шоколаді, зло ("Азов") покаране
И при этом надо: "Не унижать росию"?
Я предлагаю для выяснения действительной обстановки направить туда очень ответственного руководителя от власти Верещук. Она этим занималась, она, как никто, в курсе.
Эта бедная женщина, жена Прокопенко, боится лишнее слово сказать, чтобы не навредить мужу.
НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТНО?