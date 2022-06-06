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Людей похищают, квартиры грабят, Интернет-связь плохая, цены заоблачные, - мэр Энергодара Орлов о городе в оккупации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аэс,заэс,запорожская

В Энергодаре за время оккупации поддержка РФ стремительно падает даже среди граждан, которые ранее занимали нейтральную позицию.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов напомнил в телеграме, что 4 июня исполнилось ровно три месяца, как город  город оккупирован, передает Цензор.НЕТ.

Он подвел итоги: "Усилилось физическое и психологическое давление на граждан. Заметно возросло количество похищений энергодарцев. В подвалы бросают не только активистов, АТОшников и тех, кто сопротивлялся на блокпосту во время захвата Энергодара. Сейчас логику похищений вообще невозможно проследить, потому что ее нет. В плен попадают рядовые граждане, которые никак не относятся к указанным выше категориям. Людей держат в плену неделями. Участились случаи мародерства. В основном - пустых квартир, владельцы которых уехали из города. Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто ломают".

По словам Орлова, оккупанты искусственно усиливают гуманитарный кризис. В частности, блокирование Интернета фактически делает невозможными безналичные расчеты в магазинах и перевод денег с карты на карту.

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"Наличных денег у жителей Энергодара почти нет. Процент за то, чтобы снять средства, снова вырос. Предложения такие есть, но спрос в разы больше. И предпочитают тех, кто пытается обналичить значительные суммы. Параллельно во многих торговых точках и на рынке появились двойные ценники - в гривне и в рублях. Стоимость продуктов, бытовой химии и всего необходимого для жизни - заоблачная, дешевые только сезонные овощи, у которых просто нет других рынков сбыта.

В городе вместо этого стали появляться российские лекарства. Казалось, это необходимость и не повод для обсуждения. Но если бы медикаменты не продавали прямо на улице, на рынке, целыми днями под солнцем, не соблюдая никаких норм хранения медпрепаратов. Поэтому в Энергодаре как был так и остается огромный спрос на украинские медикаменты. Но доставлять их в город все труднее.

Вместе с тем пропагандистские каналы России цинично пишут, что мобильную связь и Интернет блокирует именно украинская сторона. На самом деле оккупанты готовят людей к переходу на связь от российских мобильных операторов и провайдеров. Но в настоящее время в Энергодаре такой возможности нет даже технически.

На фоне всего, что происходило три месяца и продолжает происходить дальше, уровень поддержки России даже среди тех граждан, которые раньше проявляли нейтральную позицию, быстро падает. Кадровые проблемы оккупантов также не решены, а только усугубляются", - указывает городской голова.

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Топ комментарии
+12
Так Зеля якраз сьогодні був у Запоріжжі!
То хай він на карті покаже, з яких напрямків він, Д'єрмак, Данілов, Демченко і Буданов очікували нападу орків, а з яких не очікували (з Криму по ходу не очікували...)!
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06.06.2022 00:02
+10
Скажи мені, ти тут на зарплаті покидьку?Як тільки новина про окуповані території так ти тут як тут виструбуешь, мовляв люди самі звідти вині що їх здали с потрохами!Бажаю тобі опинитися в тій самій ситуації як ті бідні люди!Чи ти злий що квартиранти-переселенці почали зьїжати яким ти здавав квартиру в три рази дорожче чим до війни?!
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06.06.2022 00:40
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Правила форума Совет форумчан
Так Зеля якраз сьогодні був у Запоріжжі!
То хай він на карті покаже, з яких напрямків він, Д'єрмак, Данілов, Демченко і Буданов очікували нападу орків, а з яких не очікували (з Криму по ходу не очікували...)!
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06.06.2022 00:02 Ответить
Фашисти московітські просто знущаються над людьми !

Кацапи , всеодно всі здохнете на нашій землі , тому валіть на.... й
та дайте нам спокій !!
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06.06.2022 00:02 Ответить
Ну нехотіли боротись з орками от і пожинають плоди окупації?!
В самому Енергодарі 53 000 населення, скільки пішло в ЗСУ і ТрО ?!
Чи хотіли і рибку з"їсти і на х.......... сісти ?!
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06.06.2022 00:03 Ответить
Скажи мені, ти тут на зарплаті покидьку?Як тільки новина про окуповані території так ти тут як тут виструбуешь, мовляв люди самі звідти вині що їх здали с потрохами!Бажаю тобі опинитися в тій самій ситуації як ті бідні люди!Чи ти злий що квартиранти-переселенці почали зьїжати яким ти здавав квартиру в три рази дорожче чим до війни?!
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06.06.2022 00:40 Ответить
Хай Енергодарці дякують місцевим мусарам своїм, прокурорам, суддям, СБУшнікам..........
Собі хай дякують, що голосували за всяку ригівську пиз.................оту!
А шо знову біндери винні ?!
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06.06.2022 00:05 Ответить
А за ОПЗЖ?!
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06.06.2022 07:26 Ответить
У Львові на днях молодого пацана поховали, який недалеко в тих краях загинув......................
Скажіть скільки енергодарців загинуло в боях за Україну, за Енергодар у складі ЗСУ ?!
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06.06.2022 00:08 Ответить
Верховному гл коман - единственный кто должен ответить на все вопросы - а их очень много - но не тех которые ему задают на аналах г+г.
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06.06.2022 01:08 Ответить
А де воює енергодарська і херсонська ТРО?!
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06.06.2022 07:28 Ответить
"рівень підтримки рф навіть серед тих громадян , які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Джерело: https://censor.net/ua/n3346112"
Для довідки:У 2019 році в регіоні за проросійські партії які пройшли до ВР проголосувало 27% виборців.
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06.06.2022 00:09 Ответить
Ви шо думаєте та вата кається ?! Ніфіга, їм всє далжни і всі винні!
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06.06.2022 00:14 Ответить
Коли лояльно до росіян відносилося половина населення,це для окупації було сприятлевим грунтом....а тепер люди повинні усвідомити, що вони також відповідають за те що сталося,подивіться в деяких міськрадах була більшисть за "ОПЗЖ""ОБ""Партія Шарія"
https://www.radiosvoboda.org/a/mistsevi-vybory-v-zaporizhzhi-ta-oblasti-resultaty-i-peremozhts
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06.06.2022 00:37 Ответить
Хто здав, львів'яни чи полтавчани?!
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06.06.2022 07:29 Ответить
Чого це ти, сволото, ділиш українців на львів'ян та полтавчан? Звалюєш провину зеленої влади на людей якім навіть зброї ніякої не дали. Ти не бандерівець, ти - покидьок.
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06.06.2022 09:05 Ответить
Енергодар - це Україна і він зараз окупований кацапами. Яка різниця який процент за кого голосував? Виходить,якщо Донецьк та Луганськ не голосували то їх і звільняти не треба? На цензоре багато коментаторів, які голосували не так, як би мені хотілося, але я не хочу щоб їх вбивали чи катували. Україна-демократична держава.
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06.06.2022 11:05 Ответить
 
 