Людей похищают, квартиры грабят, Интернет-связь плохая, цены заоблачные, - мэр Энергодара Орлов о городе в оккупации

В Энергодаре за время оккупации поддержка РФ стремительно падает даже среди граждан, которые ранее занимали нейтральную позицию.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов напомнил в телеграме, что 4 июня исполнилось ровно три месяца, как город город оккупирован, передает Цензор.НЕТ.

Он подвел итоги: "Усилилось физическое и психологическое давление на граждан. Заметно возросло количество похищений энергодарцев. В подвалы бросают не только активистов, АТОшников и тех, кто сопротивлялся на блокпосту во время захвата Энергодара. Сейчас логику похищений вообще невозможно проследить, потому что ее нет. В плен попадают рядовые граждане, которые никак не относятся к указанным выше категориям. Людей держат в плену неделями. Участились случаи мародерства. В основном - пустых квартир, владельцы которых уехали из города. Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто ломают".

По словам Орлова, оккупанты искусственно усиливают гуманитарный кризис. В частности, блокирование Интернета фактически делает невозможными безналичные расчеты в магазинах и перевод денег с карты на карту.

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"Наличных денег у жителей Энергодара почти нет. Процент за то, чтобы снять средства, снова вырос. Предложения такие есть, но спрос в разы больше. И предпочитают тех, кто пытается обналичить значительные суммы. Параллельно во многих торговых точках и на рынке появились двойные ценники - в гривне и в рублях. Стоимость продуктов, бытовой химии и всего необходимого для жизни - заоблачная, дешевые только сезонные овощи, у которых просто нет других рынков сбыта.

В городе вместо этого стали появляться российские лекарства. Казалось, это необходимость и не повод для обсуждения. Но если бы медикаменты не продавали прямо на улице, на рынке, целыми днями под солнцем, не соблюдая никаких норм хранения медпрепаратов. Поэтому в Энергодаре как был так и остается огромный спрос на украинские медикаменты. Но доставлять их в город все труднее.

Вместе с тем пропагандистские каналы России цинично пишут, что мобильную связь и Интернет блокирует именно украинская сторона. На самом деле оккупанты готовят людей к переходу на связь от российских мобильных операторов и провайдеров. Но в настоящее время в Энергодаре такой возможности нет даже технически.

На фоне всего, что происходило три месяца и продолжает происходить дальше, уровень поддержки России даже среди тех граждан, которые раньше проявляли нейтральную позицию, быстро падает. Кадровые проблемы оккупантов также не решены, а только усугубляются", - указывает городской голова.

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