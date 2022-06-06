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Новости Война в Украине
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Северодонецк (602) Бутусов Юрий (3913)

Наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов,сєверодонецьк

Главный редактор Цензор.НЕТ, находящийся в Северодонецке, Юрий Бутусов обнародовал информацию о состоянии обороны города.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности.

На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные.

Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать.

Также читайте: В ближайшие дни войска РФ в разы увеличат количество обстрелов в Северодонецке, - Гайдай

Украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка требует если   не всей правды, то хотя бы отсутствия лжи. Иначе это вызывает беспокойство, понимают ли руководители, что именно происходит.

Два дня назад противник вышел на окраину города, наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал.

Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, надо не создавать воздушные замки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 00:16
+41
ОП хоче перемог, щоб Арестович міг щось пи*діти на бенямарафоні)
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06.06.2022 00:14
+38
Повторю. Пропаганда - это нужно во время войны, но не так же тупо, как Арестович, Подоляк, "Єдині новини" или этот жополиз. Народу нужно говорить правду, а не лгать так по тупому.
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06.06.2022 00:32
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Сєвєродонецьку*, на жаль*... у вас діти у редактурі сидять?
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06.06.2022 10:13 Ответить
Во время войны надо говорить то, что целесообразно, а не правду. Вздор, что народу надо говорить правду. Россия тому доказательство. Гонят такую пургу, а народ верит и поддерживает. Правду толпа (народ) осмыслить не сможет.
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06.06.2022 10:15 Ответить
❗️ВСУ контролируют лишь промзону Северодонецка

Ситуация в городе несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне. - Глава ОГА Сергей Гайдай.

________
Це сьогодні зранку від Гайдая. А тут вже брудом Бутусова залили....
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06.06.2022 10:50 Ответить
Гайдай таку ж саму інформацію має, як і Бутусов. Все сходиться.
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06.06.2022 11:20 Ответить
Так на тому тиждні Гайдан уже плакав, що Северодонецк практично здали, а зявився Гарант на Донбасі, знову оди заспівав.
Молодець Бутусов - правду українцям треба казати, щоби до кожного дійшло, що у нас проблеми, ми воюємо з міцною, дикою ордою, яка нікого з нас не пошкодує.
Хай чують ті, хто відсидівся и відсиджується в карпатських готелях і санаторіях, хто втік з України, хто сидить у Києві по кабаках, тих, хто рисачить по Хрещатику на блатних автомобілях і мотоциклах, адже для них і паливо виявляється є, на відміну від інших українців.
І говорити треба про кількість загиблих наших героїчних вояків, щоби люди не домислювали і не вірили кацапській пропаганді. Загиблі у нас є і їх багато, чому ми повинні це приховувати? Все рівно вся країна бачить, як кожного дня хоронять наших ГЕРОЇВ. Не трнеба перетворюватися в мокшанський очільників, яким нас... на свій народ. Українці достойні знати правду.
Приховування інформації про наших загиблих і полонених, це приниження їх подвигу. Необхідно називати кожного вбитого, пораненого та полоненого і поіменно, від цього українці не впадуть духом, а навпаки будуть зліші до вражини.
А якщо нашій владі невдобно, що у нас теж багато загиблих, це її проблеми, бо у певній мірі і вона винна у їх загибелі.
І хай влада відповість українцям, де поділися бійці "Азову" і коли вони будуть обміняні. Хто дав команду розмінувати мости на херсонщині і практично здав Південь країни.
Замовчати ці речі нікому не вдасться і так уже не буде, як було до війни. ДОПРИКОЛЮВАЛИСЯ.
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06.06.2022 11:28 Ответить
Спасибо, пан Бутусов, за правдивую информацию. Это сейчас очень нужно
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06.06.2022 11:36 Ответить
Северодонецк не тот город чтобы за него умирать нашим солдатам, как хочет Безумная. Все эксперты говорят что важнее всего оборона Лисичанска который взять гораздо сложнее, придется форсировать Северский Донец и сам город находится на доминирующих высотах как Попасная. Надеюсь что Залужный найдет пару слов для слуг народа которые возомнили себя военными экспертами.
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06.06.2022 11:37 Ответить
И что, Попасную удержали? Сдали.
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06.06.2022 12:11 Ответить
Попасную сдали под предлогом "она разбита и оборонять там нечего", хотя этот населенный пункт нужен был как плайдарм. А как отошли - начался прорыв орков. То же самое было с Изюмом и Кременной. Есть такие населенные пункты, которые сдавать нельзя т.к. обвалиться вся линия фронта и потом фиг что удержишь. Если сдать Северодонецк то Лисичанск обойдут с боков и захватят.
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06.06.2022 12:14 Ответить
Дивлячись просто на географічну карту - це цілком може статись.
Кліщі - явно намічаються.
Надіюсь - на цю ж карту дивляться кваліфіковані військові теж...
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06.06.2022 12:34 Ответить
Ні бл#дь крім вас диванних єкспердав "ніхто, нічого не бачить". "Керуйте" бо програємо 🤣🤣🤣
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06.06.2022 14:04 Ответить
Боневтік оточив себе невігласами, холуями та сраколизами.
І йому так комфортно!
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06.06.2022 12:48 Ответить
Він новий диктатор. Чим скорійше Українці це зрозуміють тим краще. ***** починало приблизно так само як "янєлох ".
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06.06.2022 14:05 Ответить
в Європі це вже зрозуміли натякають про авторитаризм але до наших виборців це не доходить
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06.06.2022 15:56 Ответить
Пане Бутусов, припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити))) Не колотіть гівно між диванними експертами, бо ваша матка-правда їх задрочує, а тямуще суспільство смішить. З Днем журналіста!
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06.06.2022 13:15 Ответить
Українське суспільство на відміну від ординської ското-бидломаси ЦІЛКОМ ЗАСЛУГОВУЄ на подачу правдивої інформації. Хоч панікерів -"фсьопрапальщиків" серед нас теж вистачає, ніхто не буде кидати зброю чи впадати у відчай від правдивої подачі фронтових зведень. Якщо обстановка на якійсь ділянці погіршиться ми просто будемо знати правду і ставатимемо ще більш мобілізованими перед нагальною загрозою. Хай краще дітям розповідають казки про Санту та його оленів..
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06.06.2022 16:10 Ответить
Та господи, у нього навiть на фото фотошоп, бiла лiнiя навколо тiла. З кого ви новини робите?
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06.06.2022 16:27 Ответить
Якщо не байдуже свобода слова в Україні

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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06.06.2022 20:46 Ответить
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