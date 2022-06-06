Наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ, находящийся в Северодонецке, Юрий Бутусов обнародовал информацию о состоянии обороны города.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности.

На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные.

Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать.

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Украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка требует если не всей правды, то хотя бы отсутствия лжи. Иначе это вызывает беспокойство, понимают ли руководители, что именно происходит.

Два дня назад противник вышел на окраину города, наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал.

Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, надо не создавать воздушные замки".

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