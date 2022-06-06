Наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ, находящийся в Северодонецке, Юрий Бутусов обнародовал информацию о состоянии обороны города.
Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности.
На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные.
Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать.
Украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка требует если не всей правды, то хотя бы отсутствия лжи. Иначе это вызывает беспокойство, понимают ли руководители, что именно происходит.
Два дня назад противник вышел на окраину города, наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал.
Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, надо не создавать воздушные замки".
Пожалуйста, подождите...
Ситуация в городе несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне. - Глава ОГА Сергей Гайдай.
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Це сьогодні зранку від Гайдая. А тут вже брудом Бутусова залили....
Молодець Бутусов - правду українцям треба казати, щоби до кожного дійшло, що у нас проблеми, ми воюємо з міцною, дикою ордою, яка нікого з нас не пошкодує.
Хай чують ті, хто відсидівся и відсиджується в карпатських готелях і санаторіях, хто втік з України, хто сидить у Києві по кабаках, тих, хто рисачить по Хрещатику на блатних автомобілях і мотоциклах, адже для них і паливо виявляється є, на відміну від інших українців.
І говорити треба про кількість загиблих наших героїчних вояків, щоби люди не домислювали і не вірили кацапській пропаганді. Загиблі у нас є і їх багато, чому ми повинні це приховувати? Все рівно вся країна бачить, як кожного дня хоронять наших ГЕРОЇВ. Не трнеба перетворюватися в мокшанський очільників, яким нас... на свій народ. Українці достойні знати правду.
Приховування інформації про наших загиблих і полонених, це приниження їх подвигу. Необхідно називати кожного вбитого, пораненого та полоненого і поіменно, від цього українці не впадуть духом, а навпаки будуть зліші до вражини.
А якщо нашій владі невдобно, що у нас теж багато загиблих, це її проблеми, бо у певній мірі і вона винна у їх загибелі.
І хай влада відповість українцям, де поділися бійці "Азову" і коли вони будуть обміняні. Хто дав команду розмінувати мости на херсонщині і практично здав Південь країни.
Замовчати ці речі нікому не вдасться і так уже не буде, як було до війни. ДОПРИКОЛЮВАЛИСЯ.
Кліщі - явно намічаються.
Надіюсь - на цю ж карту дивляться кваліфіковані військові теж...
І йому так комфортно!
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