Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, эта цифра будет расти, - Тихановская
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Нашествие Российской Федерации Вооруженным силам Украины помогают сдерживать 1,5 тысяч граждан Беларуси.
Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.
"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон. – Ред.) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением украинской армии", – рассказала она.
Тихановская подчеркнула, что ряды желающих воевать на украинской стороне продолжают пополняться.
"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, нуждающиеся в обучении, потому что у них нет опыта войны. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.
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Он воно як. Тримають винятково в містах, а не в сільській місцевості, - та ще й під наглядом. Не довіряють білорусам, однако? Оце так вояки, за якими треба наглядати. Які жорстокі борошна!
«Quando è iniziata la guerra molti in Bielorussia hanno pensato che bisognava aiutare gli ucraini, dunque si sono organizzati dei battaglioni. In questo momento è fino a 1.500 uomini. Sono vari in diverse città, sotto la supervisione dell'esercito ucraino».
До речі, дещо подібну схему розіграли колись проти Кучми в історії з Гонгадзе. "Плівки майора Мельниченка", - саме так заганяли Кучму, як вовка, за червоні прапорці. Зрештою, змусили призначити Януковича наступником Кучми. А Янукович, як відомо, був старим сексотом КГБ. Ще з часів своїх "юношескіх шалостєй". Кучма все це прекрасно знає, але мовчить, бо він теж виглядає дуже неприглядно, м'яко кажучи.
Білоруси просрали свою незалежність та свободу.
За Україну воюють ті, хто воювпв з Лукой, а не рожеві поні.