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Наши защитники стоят крепко и мужественно, – Зеленский на передовых позициях в Соледаре. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Донечина. Соледар. Украинские позиции. Наши защитники стоят крепко и мужественно. Благодаря вам у нас есть и точно будет наша земля и наше государство. Спасибо каждому из вас за службу! Слава Украине", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области. ФОТО
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Топ комментарии
+17
Найвеличніший лідер **********
завжди вмів "дякувати кожному з них за службу ! "
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06.06.2022 03:43
+15
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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06.06.2022 06:33
+11
і не говори - боти вже дістали Зеленського своїм асфальтом, здаванням Півдня, азовців та руйнуванням ВПК та оборони перед війною, а також численними порушеннями Законів України офісом президента та ним особисто

- не начасі зараз - він стільки ще повинен зробити!

Україна все ще тримається
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06.06.2022 05:55
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Видос уже такой был - Катыров снимал в "7 километрах" от Киева. Один и тот же режиссёр
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06.06.2022 07:35 Ответить
це да, але уже подоляки з геращенками немало розкрили важливої інформації. не хватало іще, щоб і цей не там, де треба нафоткався.

он уже пишуть, що журнашлюхи їздили на наші позиції і телефони не виключали, наволоч.
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06.06.2022 07:42 Ответить
Найвеличніший лідер **********
завжди вмів "дякувати кожному з них за службу ! "
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06.06.2022 03:43 Ответить
Аристотель или Платон писали, что страшнее нападения врага, - это могут быть только внутренние распри в государстве и они наносят больше вреда, чем враг. Внутренние распри рушат государство хуже врага!
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06.06.2022 05:05 Ответить
Ой а кто это начел распри? Тот кто никому ничего не должен?
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06.06.2022 05:21 Ответить
Про блокування Порошенка на кордоні?
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06.06.2022 06:37 Ответить
Ну і що ти промуркотів? З якого болота ви квакаєте?
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06.06.2022 05:12 Ответить
Господи, яке ж воно дурне, та ще й оченята вилупив....мабудь щоб казатися мужнішим.
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06.06.2022 06:49 Ответить
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06.06.2022 04:58 Ответить
Бубочка не переводится. Это уникальный нарцыстический случай.
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06.06.2022 05:31 Ответить
Бубочка (пряма мова):

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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06.06.2022 07:32 Ответить
Война делает Украинцев сильными!
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06.06.2022 05:00 Ответить
Ще б трохи розумнішими зробила, щоб 73% було не "какая разніца, хуже нє будєт, хоть паржом, шашликі в має", а розуміння й відповідальність за майбутнє держави.
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06.06.2022 05:36 Ответить
він приносить нещастя - боюся, що скоро ми втратимо Солідар
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06.06.2022 05:14 Ответить
Тьху-тьху-тьху. Сплюньте три рази.
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06.06.2022 07:15 Ответить
Он главнокомандующий. Пусть ездит. Это его работа. А боты пусть звиздят. Это так же работа. И не плохо оплачиваемая.
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06.06.2022 05:43 Ответить
і не говори - боти вже дістали Зеленського своїм асфальтом, здаванням Півдня, азовців та руйнуванням ВПК та оборони перед війною, а також численними порушеннями Законів України офісом президента та ним особисто

- не начасі зараз - він стільки ще повинен зробити!

Україна все ще тримається
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06.06.2022 05:55 Ответить
Да пиши , чего уж там. Все уже привыкли. И на счёт асфальта. Сам не раз видел , как по этому асфальту на фронт техника , личный состав и БК подаётся. Так что с асфальтом , ты как всегда пальцем в небо. Это на Рашке отсутствие дорог и дураки, стиль життя.
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06.06.2022 06:20 Ответить
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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06.06.2022 06:33 Ответить
А теперь представь цену при их(дорог) отсутствии. Ты ужаснешся. Если канечна это тебе дано(абстрактное мышление). Не зря суки ипашат по нашей транспортной инфраструктуре. При поражении ЖД дорог и развязок , часть транспортного потока хоть по автодорогам перекидывать можно. А если бы и дорог не было , то был бы полный звиздец.
Но видимо тебе чем хуже, тем лучше. Или все равно. Ну да ладно, мы к таким уже привыкли. Продолжай.
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06.06.2022 07:05 Ответить
Якби бюджет йшов на ракети, а такої війни не сталося-то боти запитували би-"Зе, де дороги ?!" В будь якому випадку у них він був би винуватий. У нас нема стільки нафти та газу, щоб отримувати надприбутки, як недорашка, і будувати і те і інше. Доречі, доріг у рашці все одно немає.
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06.06.2022 07:33 Ответить
1) проблема в том, что РЕАЛЬНО новых дорог НЕ строили, а только латали существующие
2) дороги НЕ были в таком состоянии, что по ним нельзя было возить вооружение - в районах боёв дороги убитые вхлам, и возят же БК и солдат, раненых вывозят. И норм.
Так что не ***** про своего Зе и дороги
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06.06.2022 08:19 Ответить
Так, латали. Але трястись 4.5 години з Дніпра до Кривого Рогу чи доїхати за 2 - для порохоботів ніякої різниці. А танкам і дороги не потрібні, то ж їх наявність чи відсутність навряд чи зупинила б кацапів.
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06.06.2022 08:42 Ответить
Ну она же не новая, латаная кусками-говорите уже правду! Была в хреновом состоянии - правда, но, дорога не полностью переложенная, латанная участками. Полностью новая: Днепр-Запорожье. Как показывает практика - танки идут именно по дорогам!
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06.06.2022 09:31 Ответить
забываете самое главное - латали по ценам постройки с нуля американських автобанов
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06.06.2022 12:18 Ответить
Так ******* про асфальт та дороги постійно ви, ненавстики не свого Зе.
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06.06.2022 12:02 Ответить
Боневтік мабуть уявив себе нащадком римських імператорів, які будували дороги.
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06.06.2022 10:35 Ответить
От такого главнокомандующего пользы нет. Он в армии даде небыл
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06.06.2022 06:00 Ответить
Звыняй, на данный момент других нет. Другие (бывшие) по Парижам ездят. Или Берлинам.
У нас в Украине демократия. Это тебе не рашка. Привыкай.
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06.06.2022 07:07 Ответить
При демократии не привыкают Это на росии привыкают
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06.06.2022 07:17 Ответить
Щось таке аналогічне чули про захисників Азовсталі. Зараз про азовців переважно помовчують.
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06.06.2022 05:44 Ответить
Как же тебя дофига, тиктокер хренов, ты не в суде, срок скостить не получится
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06.06.2022 05:51 Ответить
Якщо не помиляюся, то "ліфчиком" бронік Зеленського називали кацапи, та злословили з цього приводу, типу "на що грошей вистачило". А для "спеціалістів" зі Швейцарії додам, що стандартний розмір ******** бронеплити для тіла-25х30см. А не до паха, чи коліна.
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06.06.2022 06:48 Ответить
ні!! це падлоляк і ***** -головні переможці !! якби не вони та ще найвеличній-всі б давно перестали стріляти..
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06.06.2022 06:23 Ответить
На передовій? Усі в бронежилетах а а Зеленський у футболці? В Бучі, за сотню кілометрів від фронту він був у двох бронежилетах, а на передовій от у такому вигляді? Перехрестіться. Менше ніж за добу об"їхав три області..., тьху.
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06.06.2022 06:32 Ответить
Современное телевидение очень быстро умеет перемещаться в пространстве
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06.06.2022 07:22 Ответить
То тільки кацапські генерали з полковниками особисто ведуть підрозділи в атаку )) а наші там, де і мають бути - на командних пунктах. І не важливо, 10 км від передка, чи 70 був президент. Так, це PR, але це теж частина нашої інформаційної війни, де вчорашній комік їздить на фронт, а "крутий" многоходовОчнік сидить за шестиметровим столом та трясеться.
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06.06.2022 08:48 Ответить
Дозвольте запитати за скільки кілометрів від передових позицій знаходяться ці "передові позиції"? Чи не на кіностудії Довженко?
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06.06.2022 06:43 Ответить
что с дорогой на Лисичанск? по картам уже отрезана. вовыны и арестовича видосики можно бабушкам показывать
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06.06.2022 07:05 Ответить
Ще можна через Сіверськ проїхати
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06.06.2022 10:00 Ответить


а ведь не так давно друг зе, назначенный им советником секретаря СНБО говорил, про них "воинствующее меньшенство"... где ж теперь этот обоссаный однополчанин по квн?
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06.06.2022 07:43 Ответить
Сильно.
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06.06.2022 08:48 Ответить
Він там був з дерьмаком.....кацапським шпигуном....важко буде хлопцям ....
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06.06.2022 09:27 Ответить
 
 