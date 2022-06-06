Наши защитники стоят крепко и мужественно, – Зеленский на передовых позициях в Соледаре. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск в Соледаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
"Донечина. Соледар. Украинские позиции. Наши защитники стоят крепко и мужественно. Благодаря вам у нас есть и точно будет наша земля и наше государство. Спасибо каждому из вас за службу! Слава Украине", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+17 Олександр Дніпро
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+15 Oresta Bartka
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+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий06.06.2022 05:55
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он уже пишуть, що журнашлюхи їздили на наші позиції і телефони не виключали, наволоч.
завжди вмів "дякувати кожному з них за службу ! "
- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
- не начасі зараз - він стільки ще повинен зробити!
Україна все ще тримається
Но видимо тебе чем хуже, тем лучше. Или все равно. Ну да ладно, мы к таким уже привыкли. Продолжай.
2) дороги НЕ были в таком состоянии, что по ним нельзя было возить вооружение - в районах боёв дороги убитые вхлам, и возят же БК и солдат, раненых вывозят. И норм.
Так что не ***** про своего Зе и дороги
У нас в Украине демократия. Это тебе не рашка. Привыкай.
а ведь не так давно друг зе, назначенный им советником секретаря СНБО говорил, про них "воинствующее меньшенство"... где ж теперь этот обоссаный однополчанин по квн?