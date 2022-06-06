США не согласятся на отмену санкций против РФ для разблокирования экспорта из Украины, - Politico
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Власти США не поддержат договоренности по разблокированию экспорта украинского зерна, если они будут предусматривать смягчение санкций против России. Экономическое давление будет продолжаться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как известно, ООН пытается договориться с Россией о том, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.
Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".
По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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Поправка Джексона-Вэника (перекрывавшая в ноль технологическое развитие совка-расии) действовала в течении 38 лет,и была отменена в 2012-м году,когда США ошибочно подумали,"що кацапи - то є люди"..
Так шо "Дядя Ваня","Абибас" и "Москвич" - это ваше всё,робяты..
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
еще и Лавров в Рияде обосра-ся.
Russia's Lavrov visits Riyadh for key meetings with Gulf countries Jun 2, 2022 - Абдула Альденаид признался, что Лавров давил на ОПЕК с позицией по Украине, но 1. ОПЕК высказал принцип незыблемости суверенитета и территориальной целостности любой страны, в том числе Украины, и призвал Россию прекратить конфликт, и сесть за стол переговоров 2. Принял решение увеличить добычу нефти 3. Призвал Россию не помогать Ирану в ядерной программе, что было бы в интересах Израиля и Рияда
В ответ Лавров "выдавил" отсутствие санкций Рияда против РФ, которые Рияд и так не планировал рассматривать на данном этапе.
Так уже было в октябре 1917 и далее...
Шариковское быдло...