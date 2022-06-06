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США не согласятся на отмену санкций против РФ для разблокирования экспорта из Украины, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Власти США не поддержат договоренности по разблокированию экспорта украинского зерна, если они будут предусматривать смягчение санкций против России. Экономическое давление будет продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как известно, ООН пытается договориться с Россией о том, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.

Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ожидает решения об экспорте украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Правильно
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06.06.2022 07:05
+13
Санкції кацапщині тільки на користь.
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06.06.2022 07:19
+10
Пошли это ООН на...уй. Если хотят пусть сами приплывут и зерно вывезут.
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06.06.2022 07:41
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Правильно
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06.06.2022 07:05 Ответить
Хочется еще раз напомнить кацапским оптимистамъ :
Поправка Джексона-Вэника (перекрывавшая в ноль технологическое развитие совка-расии) действовала в течении 38 лет,и была отменена в 2012-м году,когда США ошибочно подумали,"що кацапи - то є люди"..
Так шо "Дядя Ваня","Абибас" и "Москвич" - это ваше всё,робяты..
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06.06.2022 16:53 Ответить
Санкції кацапщині тільки на користь.
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06.06.2022 07:19 Ответить
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:35 Ответить
мальчиша - ты путлеровский вросиш.
очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
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06.06.2022 10:43 Ответить
херня какая-то... оон "намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна", т.е. война как бы и не интересует?
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06.06.2022 07:35 Ответить
Пошли это ООН на...уй. Если хотят пусть сами приплывут и зерно вывезут.
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06.06.2022 07:41 Ответить
Парашу надо давить вплоть до её полного истребления.
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06.06.2022 09:35 Ответить
Правильно мислять. Росії вірити не можна. Її треба карати.
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06.06.2022 10:22 Ответить
Никаких уступок бесноватой рашке и путлеру!!1
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06.06.2022 10:46 Ответить
и правильно .
еще и Лавров в Рияде обосра-ся.

Russia's Lavrov visits Riyadh for key meetings with Gulf countries Jun 2, 2022 - Абдула Альденаид признался, что Лавров давил на ОПЕК с позицией по Украине, но 1. ОПЕК высказал принцип незыблемости суверенитета и территориальной целостности любой страны, в том числе Украины, и призвал Россию прекратить конфликт, и сесть за стол переговоров 2. Принял решение увеличить добычу нефти 3. Призвал Россию не помогать Ирану в ядерной программе, что было бы в интересах Израиля и Рияда

В ответ Лавров "выдавил" отсутствие санкций Рияда против РФ, которые Рияд и так не планировал рассматривать на данном этапе.
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06.06.2022 11:34 Ответить
якого хрена вони вцепилися за те зерно суки причім тут Україна хто продвигає цю версію що давлять на Україну більше всього наш говнокомндувач журнашлюхам дав вказівку і під шумок здать Одессу мол ми не думали що кацапи наїбуть гейропа гарантіїї дала та срать він хотів на ту гейропу а договор Омана нада виконувать.
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06.06.2022 12:02 Ответить
Те зерно на мільярди і воно згниє ,бо скоро новий урожай. Якраз найбільше вивезти зерно потрібно Україні.
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06.06.2022 15:34 Ответить
Санкції можна зняти тільки по факту припинення існування мордора яко такового
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06.06.2022 14:58 Ответить
Импортозамещение рабZZei...повальное воровство...грабежи...мародёрство...и прочие атрибуты крыс путлера...
Так уже было в октябре 1917 и далее...
Шариковское быдло...
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06.06.2022 15:16 Ответить
Парламент повинен невідкладно прийняти закон-країни які будуть купувати крадене українське зерно в майбутньому неповинні розраховувати на поставки українського продовольства!
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06.06.2022 15:30 Ответить
 
 