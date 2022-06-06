США не согласятся на отмену санкций против РФ для разблокирования экспорта из Украины, - Politico

Власти США не поддержат договоренности по разблокированию экспорта украинского зерна, если они будут предусматривать смягчение санкций против России. Экономическое давление будет продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как известно, ООН пытается договориться с Россией о том, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.

Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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