В результате обстрела Дарницкого вагоноремонтного завода полностью разрушены три цеха, - "Укрзализныця"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил член правления АО "Укрзализныця" Евгений Шрамко.
"У нас полностью разрушены три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями "Укрзалізниці", чтобы возобновить здесь ремонт и производство вагонов", – сказал Евгений Шрамко.
Он подчеркнул, что оценивать ущерб ДВРЗ сегодня рано и конкретные цифры назвать нельзя.
"Сначала придется сделать паузу, чтобы очистить завод от остатков ракет и взрывчатки. Затем приступим к разбору завалов. Проблема же не только в том, сколько у нас есть убытков. Даже если бы мы потеряли один цех, то этим разорвана вся схема производства. Поэтому продукция этих цехов будет заменена кооперацией с другими предприятиями, чтобы как можно быстрее завод заработал и чтобы люди работали", – отметил Шрамко.
При этом он напомнил, что атаки россиян на железнодорожную инфраструктуру продолжаются практически через день, потому и это нападение оценивает как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так
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https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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За всім цим набором речень стоїть насправді третя світова війна, яка почалася і ціль якої перемога Росії і подібних держав, бо інакше настане безповоротна втрата будь якого їх значення в світі. На черзі безнафтовий світ, видобуток копалин на астероїдах, нові технології і ін. Росія і іже з нею хочуть перемоги захід і стати центрами прийняття рішень. У випадку успіху ярлики на княжєніє західні політики будуть отримувати в Москві. Ця війна розпочалася в Сирії, а другий етап в Україні. Країни заходу все розуміють. Це тільки початок і найгірше попереду. Саме найгірше. Молимося за наших воїнів і стійкість народів заходу
позвонковых . Закон должен быть для всех один. А не "порешаем".
Ну ок.
У рашкованів багато прозрінь попереду. Наприклад, що основні логістичні шляхи доставки воєнних вантажів в країні - це навіть не залізниця. Тобто так, зараз - це залізниця. Але просто тому що вона дешева та дебілами з того боку не знищена, бо ті дебіли планували інфраструктуру залізниці використовувати для доставки своїх військових грузів на свій майбутній "західний кордон з НАТО" одразу після захоплення 2/3 країни, включно по Винницю. Але героїчний супротив Києва, Чернигова та Сум - просто знищів первинні плани рашкованів, а інших планів у них, як виявилося, фактично і не було.
Зелені кончені настільки, що не розуміють, яку шкоду спричиняють державі.