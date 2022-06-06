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В результате обстрела Дарницкого вагоноремонтного завода полностью разрушены три цеха, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,дврз

В результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил член правления АО "Укрзализныця" Евгений Шрамко.

"У нас полностью разрушены три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями "Укрзалізниці", чтобы возобновить здесь ремонт и производство вагонов", – сказал Евгений Шрамко.

Он подчеркнул, что оценивать ущерб ДВРЗ сегодня рано и конкретные цифры назвать нельзя.

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"Сначала придется сделать паузу, чтобы очистить завод от остатков ракет и взрывчатки. Затем приступим к разбору завалов. Проблема же не только в том, сколько у нас есть убытков. Даже если бы мы потеряли один цех, то этим разорвана вся схема производства. Поэтому продукция этих цехов будет заменена кооперацией с другими предприятиями, чтобы как можно быстрее завод заработал и чтобы люди работали", – отметил Шрамко.

При этом он напомнил, что атаки россиян на железнодорожную инфраструктуру продолжаются практически через день, потому и это нападение оценивает как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так

.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:30 Ответить
І де там обоснованіє? Ви вважаєте безумний набір фраз обоснованієм? Там є тільки одна фраза яку можна вважати логічною - що Росія не віддасть Україну.
За всім цим набором речень стоїть насправді третя світова війна, яка почалася і ціль якої перемога Росії і подібних держав, бо інакше настане безповоротна втрата будь якого їх значення в світі. На черзі безнафтовий світ, видобуток копалин на астероїдах, нові технології і ін. Росія і іже з нею хочуть перемоги захід і стати центрами прийняття рішень. У випадку успіху ярлики на княжєніє західні політики будуть отримувати в Москві. Ця війна розпочалася в Сирії, а другий етап в Україні. Країни заходу все розуміють. Це тільки початок і найгірше попереду. Саме найгірше. Молимося за наших воїнів і стійкість народів заходу
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06.06.2022 07:51 Ответить
Це бажання росії, а не її успіх. Ми побачили, що їх хвальона армія в світі спіткнулася на асфальтному королю, який не підготовував армію, але народ сам підготувався і простими бутилками із сумішшю, а також вчасною допомогою з джавелінами і нлавами розтрощили їх танковий парк, а якби ще Асфальтний король не здав південь, то і цього успіху вони не мали б, буди би розтпрощені як під Києвом, Сумами та Черніговогм.Одне що в них залищилося - це пуляти по наших містах крилатими ракетами, яких у нас немає, бо головна ціль Боневтіка вибори і піар на дорогах. Десь так. Звичайно з великими втратами, але Україна переможе і це зробить не Боневтік, а патріот-політик. І коли наші "партизани" перейдуть кордони і будуть мочити кацапню на їх території, рано чи пізно, але це станецься, то вони не зможуть їх обстрілювати своїми ракетами. Це моя особиста думка.
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06.06.2022 08:14 Ответить
Імперська пропагандонська маячня, якийсь поц розказує як Рашка будує "повітряні замки")
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06.06.2022 11:01 Ответить
Побольше пускайте в страну туристов, пропагандистов, артистов да и просто чьих то друзей
позвонковых . Закон должен быть для всех один. А не "порешаем".
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06.06.2022 09:28 Ответить
Рашка вийшла на новий ступінь розуміння стратегії ведення війни - нарешті додумалися, що завдати шкоди залізниці Україні, в сенсі ураження логістики, можна тільки систематично знищуючи ремонтні цехи. Але... Як і все в рашці - доходить до них через дупу. І з цілого списку задач "ураження ремонтних цехів, ураження складів готових наборів шпал/рейок, ураження рейко-укладального рухомого складу, ураження вузлових інфраструктурних об'єктів, ураження окремих тепловозів та електровозів штурмовою авіацією, кожен день, без пропусків, по 100 ракет і 100 літако-вильотів тільки на ці цілі", дупоголові рашковани нарешті дотумкали до "украження ремонтних цехів". Раз на тиждень. В одному з десятків логістичних та технологічніх центрів Укрзалізниці.

Ну ок.

У рашкованів багато прозрінь попереду. Наприклад, що основні логістичні шляхи доставки воєнних вантажів в країні - це навіть не залізниця. Тобто так, зараз - це залізниця. Але просто тому що вона дешева та дебілами з того боку не знищена, бо ті дебіли планували інфраструктуру залізниці використовувати для доставки своїх військових грузів на свій майбутній "західний кордон з НАТО" одразу після захоплення 2/3 країни, включно по Винницю. Але героїчний супротив Києва, Чернигова та Сум - просто знищів первинні плани рашкованів, а інших планів у них, як виявилося, фактично і не було.
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06.06.2022 11:02 Ответить
Знову дають звіт для рашистів з міноборони, а тепер ще й плани відновлення роботи.
Зелені кончені настільки, що не розуміють, яку шкоду спричиняють державі.
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06.06.2022 11:04 Ответить
 
 