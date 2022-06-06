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Войска РФ разместили "Искандеры", "Панцири" и С-400 на территории Беларуси вдоль государственной границы Украины, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

В Беларуси вдоль границы с Украиной располагаются ВС РФ из ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 6 июня по поводу российского вторжения.

Начались сто третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

В Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на удержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

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В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", - сообщили в Генштаб.
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Топ комментарии
+35
"Если вы обратили внимание, я до этого постоянно ходил в «гражданском». А в ноябре месяце я надел черную форму и это был знак того, что мы готовимся." глава снбо данилов

тут даже нет вопросов к данилову, который считает, что основной подготовкой страны - была смена его гардероба, вопрос - почему до сих пор его не поменяли на адекватного военного?
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06.06.2022 08:06
+26
доки війна на нашій території перемоги не буде, треба випалювати все що стріляє на 400 км від наших кордонів, а там нехай путін і макарон шукають обличчя
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06.06.2022 08:15
+24
А статейка класна - розкриває всю кацапську підлість і тупість. Вялікіє тормоза - ми ще вам тупим кацапам покажемо хто справжня Русь і як вас треба *******. Вже показали
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06.06.2022 08:49
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Правила форума Совет форумчан
Вирішили втягти все таки лукашенку в війну.
Почнуть масований обстріл наших міст.
Відповідати ЗСУ прийдеться.
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06.06.2022 07:42 Ответить
западную украину будут стрелть, она сейчас в относительной тишине...
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06.06.2022 14:11 Ответить
Війскові не будуть "відповідати", а будуть відкривать вогонь у відповідь
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06.06.2022 16:03 Ответить
Просто ідеальні цілі для наших "світчблейдів"!
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06.06.2022 23:23 Ответить
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:52 Ответить
Что пошло не так? Кацапам дали писды!
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06.06.2022 08:10 Ответить
После 3-х месячной спячки ты только проснулся?
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06.06.2022 08:34 Ответить
А статейка класна - розкриває всю кацапську підлість і тупість. Вялікіє тормоза - ми ще вам тупим кацапам покажемо хто справжня Русь і як вас треба *******. Вже показали
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06.06.2022 08:49 Ответить
Энтот гари сикорс - путоеровский вбросиш
очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
Гореть тебе в аду вместе с твоим фурером.
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06.06.2022 10:45 Ответить
Не так. Там стаття була опублікована автоматично в зазначений час , а через 1 хвилину її видалили.
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06.06.2022 11:57 Ответить
Это полный триндец! Московские кровавые шизофреники помешаны на своем сраном "русском мире". Только удар 100-мегатонной ядерной бомбы по Кремлю спасет планету. Никакая медицина и санкции не помогут.
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06.06.2022 11:18 Ответить
Если бы эта статейка появилась не 26.02, я бы сказала, что это жирный троллинг паРаши 80-лвла, но время, когда она мелькнула, говорит о том, что ее реально собирались выпустить. Т.к. по замыслу кацапских дебилов, они уже должны были победить.
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06.06.2022 12:51 Ответить
В кацапской истории пазл никак не слаживается без нашей Киевской Руси !
Они никто без Украины, поэтому эти твари и напали , им нужна НАША история . Мордор эта большая страна - помойка , страна убийц, мародёров , дегенератов и выродков .
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06.06.2022 16:58 Ответить
Висновок тільки один - «мочи козлов»
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06.06.2022 14:54 Ответить
доки війна на нашій території перемоги не буде, треба випалювати все що стріляє на 400 км від наших кордонів, а там нехай путін і макарон шукають обличчя
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06.06.2022 08:15 Ответить
на 700 км. Деякі модифікації Іскандерів можуть стріляти ракетами на таку відстань
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06.06.2022 23:24 Ответить
Шо опять?а я уже запереживался как там наше Теткино судя про новость о нем там должны быть руины уже только фото почему то нет-Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт утверждает, что утром 6 июня был обстрелян поселок Тёткино, который находится близко к границе с Украиной.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется".
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06.06.2022 07:53 Ответить
Да, похрен. сейчас вон данилов оденет черные трюселя... или подведет глаза черной тушью и покажет всему миру что он ко всему готов, хоть нападение с Беларуси для него и оказалось неожиданностью... ну и с Юга - тоже неожиданно, но главное одеться в черное.. это стройнит
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06.06.2022 08:01 Ответить
Підготовка до прикриття угрупування, яке буде вторгатися в Україну з білорусі і звичайно обстрілювати наші міста. А у нас є чим вдарити в "отвєтку"? Чим Володя вдарить асфальтом, чи асфальтоукладчиком? Можна самоскидом лупанути щебньом сороковою фракцією, так 73%?
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06.06.2022 08:02 Ответить
в бульбаша НЕТУ ударного группирования, как и нету его у фурера.
Их от Харькова отогнали, который за 80 км. от рф.
Спи спокойно.
Западная Украина это бездорожье - сплошные леса, болота, топи, озера и реки.
путлер четыре месяца фосирует речушку возле Белогоровки.
О чем ты мелеш - на Западную Украину как въедут так и утонут без единого выстрела.
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06.06.2022 10:49 Ответить
Ви мене заспокоїли, бити асфальтом не будуть бо там його немає, одні болота, озера і річки. І ракети в річні потопнуть. Тоді буду спати спокійно.Дякую.
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06.06.2022 12:12 Ответить
"Если вы обратили внимание, я до этого постоянно ходил в «гражданском». А в ноябре месяце я надел черную форму и это был знак того, что мы готовимся." глава снбо данилов

тут даже нет вопросов к данилову, который считает, что основной подготовкой страны - была смена его гардероба, вопрос - почему до сих пор его не поменяли на адекватного военного?
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06.06.2022 08:06 Ответить
У зелених ціняться тільки дві якості, здатність швидко "перевзуватися" і "перевдягатися". Данілов має обидві, тому міняти не будуть.
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06.06.2022 15:52 Ответить
"Королевский протокол" Данілова
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06.06.2022 15:58 Ответить
Я думав, що це має інший сенс
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06.06.2022 16:00 Ответить
вирішив нас (Україну) провести в останню путь, вдяг траурне вбрання... ви про це?
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06.06.2022 20:11 Ответить
Ага
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06.06.2022 22:04 Ответить
Я думаю, я вас не сильно засмутив
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06.06.2022 22:08 Ответить
не ви, а він -- Данілов
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06.06.2022 22:19 Ответить
та ви ж (ми ж) "типіли" сліпі -- голова РНБО вдягнув чорну уніформу, а ви (ми)! не запідозрили, що суне біда велика -- ви ж (ми ж) хотіли кататись на шашлики по гарним дорогам!! от скотиняки невдячні..
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06.06.2022 20:08 Ответить
Якраз дальнобійне озброєння союзників і має стримувати цих резидентів,якщо не сказати краще - нищити.Це ж не територія рашки чи рашки?Але як можна здобути перемогу воюючи лиш на своїй землі,а тішитися економічною скрутою ворога.Як В'єтнам?((Ну командуванню ЗСУ видніше.
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06.06.2022 08:06 Ответить
Гарні мішені для дронів. Шо чекаємо?
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06.06.2022 08:12 Ответить
но в том то и проблема что мы все чекаємо, а они уже готовы, хотя можно и с американских РСЗО лупануть но и их то же чекаємо
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06.06.2022 08:41 Ответить
Я думаю за этим наблюдают, поставить искандеры на границе, больше похоже на херню. Или с400 будут арту сбивать?
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06.06.2022 08:15 Ответить
а попертись в черговий раз в Чорнобаївку не схоже на херню ? я пропоную захопити іскандер і вдарити їм по мадярам з території Білорусі , відразу вирішиться купа питань !
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06.06.2022 08:29 Ответить
То йди захоплюй,та вдарь.
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06.06.2022 09:58 Ответить
Сьогодні славна дата, 6 червня 1944 року, війська союзників висадилися у Нормандії, відкрили Другий Фронт, розгромили одного Гітлера, берлінського, і не дали другому "гітлеру", московському, захопити Європу.
І дуже жаль, що вільна, демократична та процвітаюча економічно Європа забуває про те, ким би вона могла бути (не тільки НДР, ЧССР, ПНР..., а й ФДР, ІтДР, ІсНР...) якби не допомога Америки
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06.06.2022 08:28 Ответить
самое время замариновать мясо житомирской ровненской волынской киевской областей ?
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06.06.2022 08:38 Ответить
А де наш ОТРК Грім 2 ? Хтось скаже? На 500 км може стріляти , а ми про нього не чуємо зовсім
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06.06.2022 08:41 Ответить
Грім зарили в асфальт, щоб ***** не провокувати
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06.06.2022 08:43 Ответить
издеваешься!? спроси у зЕлупы он тебе объяснит приоритеты...
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06.06.2022 08:54 Ответить
Все що він скаже - міру мір, шашлики, економіка, не лякати інвесторів, война плохо,
мір в глазах ліліпутіна і головне - Порох БАРИГА і все це він винен, бо спровокував
миролюбимого путіна на напад своїми сатанинськими заявами про НАТО і ЄС.
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06.06.2022 14:08 Ответить
Точно будуть бульбу гнати на Киів, ппо ставлять щоб бульба спокійно без втрат могла хоч на 50 км зайти, скоріш за все на Житомир, а мож знову через Чорнобиль - бульби не шкода, бєлараху заселять бурятами
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06.06.2022 08:41 Ответить
Гнать потешные войска Луки на Киев, ну такое.
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06.06.2022 09:11 Ответить
Ну що , шобло бєніренигата почекає ,поки відстріляяються по Україні
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06.06.2022 08:45 Ответить
И что ждём, когда они начнут обстреливать Украину?

Что мешает жахнуть по ним?
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06.06.2022 10:44 Ответить
Зе.
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06.06.2022 11:15 Ответить
Лукашонка - страх не може визивати, але обережність має бути - бєшена ***** теж небезпечна.
Політичний труп.
Про "превенцівность" волав, неіснуючими картами махав (памперсами).
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06.06.2022 13:44 Ответить
А ЧОГО НЕ КАЖУТЬ що по Харкову знову прилітає ?
Вчора касетними бомбили на Окружній, декілька прильотів ракет були у самому Харкову і
прилітало щось дуже гучне, бо світло пропало на секунду, потім перезапустилось. Все гаразд ?
Мєтро, трамваї і тролейбуси курсують, тіш да гладь, нафіг паніку, економіка прєждє всєго 😀🤨
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06.06.2022 14:04 Ответить
Бульбофюрерок і ***** повинні теліпатись на одній гілляці. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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06.06.2022 14:54 Ответить
Підери стали як у тирі, а як наша влада на це зреагує, коли будуть бити по нашій території?
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06.06.2022 15:54 Ответить
Де офіційна відповідь України бульбафюреру. Чому не відкликали посла...
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06.06.2022 22:57 Ответить
 
 