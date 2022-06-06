Войска РФ разместили "Искандеры", "Панцири" и С-400 на территории Беларуси вдоль государственной границы Украины, - Генштаб ВСУ
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В Беларуси вдоль границы с Украиной располагаются ВС РФ из ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 6 июня по поводу российского вторжения.
Начались сто третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
В Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.
На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.
На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на удержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.
В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.
Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.
На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.
На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.
Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", - сообщили в Генштаб.
Пожалуйста, подождите...
Почнуть масований обстріл наших міст.
Відповідати ЗСУ прийдеться.
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
Гореть тебе в аду вместе с твоим фурером.
Они никто без Украины, поэтому эти твари и напали , им нужна НАША история . Мордор эта большая страна - помойка , страна убийц, мародёров , дегенератов и выродков .
Источник: Роман Старовойт в Telegram
Прямая речь: "Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется".
Их от Харькова отогнали, который за 80 км. от рф.
Спи спокойно.
Западная Украина это бездорожье - сплошные леса, болота, топи, озера и реки.
путлер четыре месяца фосирует речушку возле Белогоровки.
О чем ты мелеш - на Западную Украину как въедут так и утонут без единого выстрела.
тут даже нет вопросов к данилову, который считает, что основной подготовкой страны - была смена его гардероба, вопрос - почему до сих пор его не поменяли на адекватного военного?
І дуже жаль, що вільна, демократична та процвітаюча економічно Європа забуває про те, ким би вона могла бути (не тільки НДР, ЧССР, ПНР..., а й ФДР, ІтДР, ІсНР...) якби не допомога Америки
мір в глазах ліліпутіна і головне - Порох БАРИГА і все це він винен, бо спровокував
миролюбимого путіна на напад своїми сатанинськими заявами про НАТО і ЄС.
Что мешает жахнуть по ним?
Політичний труп.
Про "превенцівность" волав, неіснуючими картами махав (памперсами).
Вчора касетними бомбили на Окружній, декілька прильотів ракет були у самому Харкову і
прилітало щось дуже гучне, бо світло пропало на секунду, потім перезапустилось. Все гаразд ?
Мєтро, трамваї і тролейбуси курсують, тіш да гладь, нафіг паніку, економіка прєждє всєго 😀🤨