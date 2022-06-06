Мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым, - Стефанчук

"Красными линиями" для Украины являются компромиссы по суверенитету и территориальной целостности, а потому Украина не отдаст России ни Крым, ни Донбасс.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью немецкой медиагруппе FUNKE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас есть "красные линии": мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым. Они только временно оккупированы. Кроме того, мы не пойдем на компромисс относительно суверенитета и независимости. Украина будет бороться до победы", – сказал он в ответ на вопрос, каковы предпосылки для того, чтобы Украина согласилась на режим прекращения огня.

Стефанчук отметил, что каждая война заканчивается капитуляцией или мирным договором, и Украина хочет договариваться, однако российские военные преступления в Украине все больше уменьшают такое предполагаемое соглашение.

"Но после военных преступлений россиян в Буче или Ирпене пространство для договоренности сужается. Донбасс и Крым – наша территория. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их", – заявил Председатель ВРУ.

Он также отметил ожидание Украиной быстрого решения со стороны Германии относительно передачи нового и современного оружия. Прежде всего, Стефанчук призвал предоставить Украине тяжелое вооружение: самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы и противокорабельные ракеты.

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По его словам, если Украина проиграет войну, то российские войска очень скоро будут уже в странах ЕС.

"Жители Европы чувствуют, что мир в мире не очень стабилен. А президент России Владимир Путин сделал только первый шаг. Если Украина проиграет войну, российские войска в течение месяца будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии", – сказал он.