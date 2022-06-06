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Мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

"Красными линиями" для Украины являются компромиссы по суверенитету и территориальной целостности, а потому Украина не отдаст России ни Крым, ни Донбасс.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью немецкой медиагруппе FUNKE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас есть "красные линии": мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым. Они только временно оккупированы. Кроме того, мы не пойдем на компромисс относительно суверенитета и независимости. Украина будет бороться до победы", – сказал он в ответ на вопрос, каковы предпосылки для того, чтобы Украина согласилась на режим прекращения огня.

Стефанчук отметил, что каждая война заканчивается капитуляцией или мирным договором, и Украина хочет договариваться, однако российские военные преступления в Украине все больше уменьшают такое предполагаемое соглашение.

"Но после военных преступлений россиян в Буче или Ирпене пространство для договоренности сужается. Донбасс и Крым – наша территория. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их", – заявил Председатель ВРУ.

Он также отметил ожидание Украиной быстрого решения со стороны Германии относительно передачи нового и современного оружия. Прежде всего, Стефанчук призвал предоставить Украине тяжелое вооружение: самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы и противокорабельные ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, эта цифра будет расти, - Тихановская

По его словам, если Украина проиграет войну, то российские войска очень скоро будут уже в странах ЕС.

"Жители Европы чувствуют, что мир в мире не очень стабилен. А президент России Владимир Путин сделал только первый шаг. Если Украина проиграет войну, российские войска в течение месяца будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии", – сказал он.
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Топ комментарии
+34
Хай мене всі побачають, але я не вірю жодному слову "зеленої влади". Якщо вірити словам спікера з команди Боневтіка, то хто тоді здав південь і як його звільняти без величезних втрат? Чи можливо його підуть звільняти "слуги" і "95 квартал" на чолі з Юзіком і шиферами?
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06.06.2022 08:47
+19
Руся,все ваше шобло несе відповідальність,як і бєнін червяк,за те ,що витворили з Україною і те ,що ви не зробили :сушіть сухарі всєю кодлою-немає вам прощення від потрощенної України . Чи може ти забув ,за що ти відповідаєш в Україні ?Чи може ,ви всі не розуміли,що після Оману-буде гаплик Україні ?
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06.06.2022 08:55
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Хай мене всі побачають, але я не вірю жодному слову "зеленої влади". Якщо вірити словам спікера з команди Боневтіка, то хто тоді здав південь і як його звільняти без величезних втрат? Чи можливо його підуть звільняти "слуги" і "95 квартал" на чолі з Юзіком і шиферами?
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06.06.2022 08:47 Ответить
та хай розкажуть, хто здав південь, а то "будем розбиратись після війни", а зрадники де, хто !?
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06.06.2022 09:50 Ответить
дуже підозріла ситуація із здачею Півдня. Звичайних коригувальників судять одразу (їх і потрібно судити) а тут -"будем розбиратись після війни", бояться "вийти на самих себе"!
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06.06.2022 10:19 Ответить
а в мене є чуйка, що Стефанчук незабаром розпочне давати правдиві відповідді на твої запитання....
Згадай Разумкова...
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06.06.2022 09:57 Ответить
Стефанчук! Ти чого Шольца не з'їв?
Була ж можливість!
А там новий уряд, новий канцлер...
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06.06.2022 08:50 Ответить
А з сивочолим ЗЕ ти погодив те що зараз кажеш?
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06.06.2022 08:51 Ответить
Так от хто "доносить" думки українців до зеленського. Тепер все стало понятно. Я так і підозрював.
"Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати"- Коломойский 13.11.2019
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06.06.2022 08:52 Ответить
Під людьми, що хочуть гарного життя, каломойка має на увазі виключно себе коханого.
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06.06.2022 09:10 Ответить
Звісно, з простими смертними він не спілкується - олігархи-манкрути визначають думку "людей". Хоча більшість з них взагалі тут не живуть, а тут лише "касу" знімають.
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06.06.2022 09:33 Ответить
Руся,все ваше шобло несе відповідальність,як і бєнін червяк,за те ,що витворили з Україною і те ,що ви не зробили :сушіть сухарі всєю кодлою-немає вам прощення від потрощенної України . Чи може ти забув ,за що ти відповідаєш в Україні ?Чи може ,ви всі не розуміли,що після Оману-буде гаплик Україні ?
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06.06.2022 08:55 Ответить
Пане Стефанчук, ви з'ясували, яка су.а дала наказ прикордонникам послати нафуй другу людину держави і не випустити Пороха на саміт НАТО?
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06.06.2022 08:57 Ответить
Не голений Бонапартій дає наказ забрати Крим.
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06.06.2022 08:59 Ответить
З такою рішучою фізіономією він може наказувати здати якесь нове місто. Напевно Сєверодонецьк.
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06.06.2022 09:09 Ответить
Тварина,відкормлена кровью і сльозами українців,сміє вимахуваться перед сплюндрованную Україною??
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06.06.2022 08:59 Ответить
а це що тоді це ж ваша влада яка вважає донбас вже росіею і в Крим виявляеться будуть міжнародні проблеми?які міжнародні Венесуэли і Абхазії? адже ніхто Крим російским не визнав -Щоб повернути Донбас, необхідно зайти на територію РФ - радник голови МВС Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що для того, щоб повернути контроль над усією територією Донбасу, Україні доведеться зайти на територію РФ.Про це він сказав в ефірі 24 каналу.За словами Андрусіва, зараз усім очевидно, що Україна веде оборонну війну, проте захід на територію РФ може мати небажані наслідки.Читайте також:«Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, щоб його відбивати з тактичного погляду, треба розуміти, що ми маємо зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків», - пояснив він.
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06.06.2022 09:00 Ответить
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06.06.2022 09:38 Ответить
Невже з цілої 50 млн. Нації не можна вибрати кількох розумних людей, що , принаймні уміють толково і зв"язано говорити? Чого зеленські, подоляки, арахамії, якісь безмозглі дівулі ********* на весь світ бідну Україну своїм пустопорожнім і шкідливим та дратівливим для людей патяканням?
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06.06.2022 09:01 Ответить
Олігархи не допускають до влади розумних та чесних.
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06.06.2022 09:21 Ответить
а ми кого вибрали, хто нас змушував?* лапшу вішали ,а народ аж в ейфорію впадав...
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06.06.2022 09:46 Ответить
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06.06.2022 09:04 Ответить
Слухай, земляче, не захищаючи Зеленського. В 14-15 московія не використовувала ракети, не використовувала авіацію(правда є декілька не підтверджених випадків), ховала свої БТГ під місцевих ідіотів. На кордоні, за різними данними тримала до 300 тисяч. Якби та орда посунула, які б карти ти зараз малював?
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06.06.2022 09:29 Ответить
Я нічого не малюю, я лише намагався знайти підтвердження слів пана Стефанчука.
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06.06.2022 09:36 Ответить
То може Україна щось застосовувала, що дозволило не бикувати далі в той час?
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06.06.2022 11:01 Ответить
Застосовувала. Хвилі мобілізації. Танки, з трьох один міг стріляти, але не їхав, інший їхав, але не міг стріляти, і третій не міг ні їхати, ні стріляти, але в ньому була робоча рація. Добровольчі батальйони на шкільних автобусах. І ще багато чого подібного. От лише авіацію не застосовувала після того, як сепари нанесли відчутних втрат.

То може в них планів не було лізти так далеко, а лише бажання відволікти світ від анексії Криму?
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06.06.2022 12:51 Ответить
Обрали би Порошееко на другий строк - і дали би не використовувала. Вважати, що «гірше не буде» можуть тільки зебіли з обмеженою уявою. Поржали
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06.06.2022 11:53 Ответить
Ти так думаєш? Бажання ху@ла знищити Україну не залежить від прізвища її президента. Був би Порошенко, то йшли на Київ не парадними колонами, а так, як зараз на Донбасі - поступово випалюючи село за селом і місто за містом. Був би інший президент - була б інша тактика. 20 років антиукраїнської пропаганди не можна було за день припинити. Рано чи пізно мало цей гнійник-московію прорвати.
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06.06.2022 12:56 Ответить
От тільки захоплені ці території були до.
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06.06.2022 12:07 Ответить
Ще один папуга у нас з'явився, котрий не відповідає за свої слова.
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06.06.2022 09:05 Ответить
Хтось сьогодні тут написав про високі рейтинги зе. Згадується, як Луценко з окопу дав оцінку рейтингам. Невже після Чонгара Маріуполя Бучі не зрозуміло Хто є Хто. Тільки ось диктатура зе іде семимільними кроками. Тримайтесь, бо це ще не вся війна.
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06.06.2022 09:08 Ответить
Стефа, з'їж їх усіх!
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06.06.2022 09:10 Ответить
Не будет Параша ни в Польше, ни в странах Балтии.
Потому что там НАТО, а вам, 73%-ным дебилам, "какая разница".
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06.06.2022 09:12 Ответить
Зелені пізд...боли, вам ше не надоіло? Це і є сенсом вашого перебування у владі... А, забув, ще красти гроші та свободу у власного народу.
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06.06.2022 09:18 Ответить
Стефанчук лукавить. Вони вже віддавали - відводили у мирний чкс війська з лінії розмкжування, розміновували мости і дороги. Тому немає гарантії, що не зроблять це знову, у військовий чам. Одне добре, що земля, по яку Стефанчук каже "своя" насправлі не його, не їхня, а українська - наших дітей, майбутніх поколінь. І незалежно від слів чи дій Стефанчука і зелені ми її точно не віддамо.
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06.06.2022 09:21 Ответить
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06.06.2022 09:29 Ответить
может часть зарплаты отдашь в помощь армии? И во время войны можно было свои зарплаты урезать, это всех депутатов касается
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06.06.2022 09:33 Ответить
Мы будем бороться до победы (какой) , если ещё до освобождени Донбасса и Крыма, то это задачи для наших детей. А оружие с Запада скоро иссякнет, их народы не согласятся платить податки для нашей войны, хоть призывай их круглосуточно. Да, конечно, можно и нужно помочь
страждующим, но не кормить же их всё время, да ещё в такой требовательной форме, как дома
у жены. Здесь жена точно сбежит. Призывы и требования здесь начинают восприниматься как
наглость, невоспитанность, недолугий народ, которому до ЕС, как до луны, что сразу все симпатии уходят к больному путину. То, что делают хорошего другие страны, это для многострадального украинского народа, а не для власти, которая нормальных людей уже задолбала.
Не держите Запад за идиотов, они видят, что у нас делается, знают, кто сколько имеет и тратит,
и даже, кто с кем и как.
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06.06.2022 09:53 Ответить
Як що це барило вякає про червоні лінії цілісність і т.п. то ця зелена мразота щось замислила.під шумок вивезення зерна.хай лежить нехер папуасів годувати.
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06.06.2022 10:01 Ответить
Мова йдеться про території (маєтки, будинки етс), що свої для земерзоти.
територія України та й українці цім істотам байдужи вже 3 роки
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06.06.2022 10:29 Ответить
Пан Стефанчук, ти хоча б повернув території за станом на 24 лютого, це була б уже велика перемога.
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06.06.2022 10:33 Ответить
Ти краще розкажи про продаж гуманірних ліків вдесять разів дорожче ніж в тих країнах звідки їх завезли.
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06.06.2022 10:40 Ответить
е( люди) якщо можно так називати прогнили до кісток обзивают владу такими словами що і на голову не натяниш но це тільки слова реакції на них нуль. в 14 році запроданці так же говорили і де вони тепер ? денеери разні .Вопрос чим ці (люди ) одрізняються ? відповідь - вони ще хужі тому що це не 2014 рік
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06.06.2022 10:51 Ответить
Можно отдать им только русских обиженных здесь людей, которым говорить не разрешают по-русски, и всячески угнетают.
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06.06.2022 10:54 Ответить
Субмарини для захисту Сєвєродонецька вже в дорозі?
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06.06.2022 12:05 Ответить
Вы для начала юг отвоюйте, который про*бали, шапкозакидатели зеленые.
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06.06.2022 12:46 Ответить
 
 