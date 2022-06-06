Мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
"Красными линиями" для Украины являются компромиссы по суверенитету и территориальной целостности, а потому Украина не отдаст России ни Крым, ни Донбасс.
Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью немецкой медиагруппе FUNKE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас есть "красные линии": мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым. Они только временно оккупированы. Кроме того, мы не пойдем на компромисс относительно суверенитета и независимости. Украина будет бороться до победы", – сказал он в ответ на вопрос, каковы предпосылки для того, чтобы Украина согласилась на режим прекращения огня.
Стефанчук отметил, что каждая война заканчивается капитуляцией или мирным договором, и Украина хочет договариваться, однако российские военные преступления в Украине все больше уменьшают такое предполагаемое соглашение.
"Но после военных преступлений россиян в Буче или Ирпене пространство для договоренности сужается. Донбасс и Крым – наша территория. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их", – заявил Председатель ВРУ.
Он также отметил ожидание Украиной быстрого решения со стороны Германии относительно передачи нового и современного оружия. Прежде всего, Стефанчук призвал предоставить Украине тяжелое вооружение: самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы и противокорабельные ракеты.
По его словам, если Украина проиграет войну, то российские войска очень скоро будут уже в странах ЕС.
"Жители Европы чувствуют, что мир в мире не очень стабилен. А президент России Владимир Путин сделал только первый шаг. Если Украина проиграет войну, российские войска в течение месяца будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии", – сказал он.
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Згадай Разумкова...
Була ж можливість!
А там новий уряд, новий канцлер...
"Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати"- Коломойский 13.11.2019
То може в них планів не було лізти так далеко, а лише бажання відволікти світ від анексії Криму?
Потому что там НАТО, а вам, 73%-ным дебилам, "какая разница".
страждующим, но не кормить же их всё время, да ещё в такой требовательной форме, как дома
у жены. Здесь жена точно сбежит. Призывы и требования здесь начинают восприниматься как
наглость, невоспитанность, недолугий народ, которому до ЕС, как до луны, что сразу все симпатии уходят к больному путину. То, что делают хорошего другие страны, это для многострадального украинского народа, а не для власти, которая нормальных людей уже задолбала.
Не держите Запад за идиотов, они видят, что у нас делается, знают, кто сколько имеет и тратит,
и даже, кто с кем и как.
територія України та й українці цім істотам байдужи вже 3 роки