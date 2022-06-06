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Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спикер президента Турции Ибрагим Калин рассказал Anаdolu во время визита в Мадрид.

Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.

По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.

"Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера", – очертил переговоры Калин и добавил, что "есть определенные законные ожидания безопасности" относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.

Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, "не смотрит на это негативно".

"Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются", - говорит он.

Он добавил, что ожидается встреча властей и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.

"Даже если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Потому что время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку такого коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам, что чем быстрее мы начнем, тем лучше", - заявил он.

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Топ комментарии
+21
Турки втирают дичь. С кацапнёй нельзя в принципе договориться.
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06.06.2022 08:58
+14
Какое зерно? Которое у нас украли? Мы сейчас наше отдадим, а если кацапье не даст собрать мы с голоду сдохнуть должны, чтоб Европу и турков порадовать? Нет нет, сначала вы нам помогаете выиграть войну, а потом будет зерн
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06.06.2022 09:05
+10
"Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів."

дальше можно не читать!
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06.06.2022 09:01
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Мне вот интересно как это будет выглядеть? Транспортировка зерна по заминированному морю. Там столько мин что на берег Одессы выбрасывает. Боюсь представить что в море творится. Они что совсем больные?
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06.06.2022 08:52 Ответить
Шо єто за дичь?
Зерно - принадлежит Украине.
Она кому хочет и когда хочет - продает.
Где какие договора. что Украина ДОЛЖНА выращивать зерно ради Африки.
Сколько можно на этом спекулировать.
Такое ощущение, что зерно принадлежит не Украине, а туркам, африканцам, оон и прочим...
... что они постоянно требуют - отдай, отдай.
Пора Зеле сказать - зерно наше, оно нужно нам самим - ничего не продаем ибо воюем - точка.
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06.06.2022 10:56 Ответить
Турки втирают дичь. С кацапнёй нельзя в принципе договориться.
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06.06.2022 08:58 Ответить
наверное будут в сопровождении ВМС Турции. Украинские сельчане должны продать свой продукт и даже из оккупированных земель. потому что на что они живут это продукция их.
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06.06.2022 08:59 Ответить
с окупированных уже успешно "продают" в часности в Турцию
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06.06.2022 09:07 Ответить
Турки уже помогли вывести беженцев с Мариуполя
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06.06.2022 09:45 Ответить
"Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів."

дальше можно не читать!
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06.06.2022 09:01 Ответить
Це спільна зрада з Ердоганом на користь Путлера. Зерно тут взагалі ні до чого. Як моряк я скажу, що безпечно цю операцію, якщо серйозно готується, можна провести наступного літа. Але з Путлером це і наступного року не вдасться. Наші міністри - спільники Зели.
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06.06.2022 09:02 Ответить
Какое зерно? Которое у нас украли? Мы сейчас наше отдадим, а если кацапье не даст собрать мы с голоду сдохнуть должны, чтоб Европу и турков порадовать? Нет нет, сначала вы нам помогаете выиграть войну, а потом будет зерн
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06.06.2022 09:05 Ответить
Дайте Едику горелого зерна что рашка спалила ракетами и пусть отстанет. И вообще вопрос експорта зерна ето скорее повод надавить на Украину чтобы пошла на переговоры и снять с Рашки санкции.
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06.06.2022 09:07 Ответить
Хрен вам а не зерно. Тут хоть бы самим хватило. Так как на будущий урожай надеяться особо незачем. Потому что половина с/х земель или под окупацией или под обстрелами. А другая половина засеяна на 30-50%
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06.06.2022 09:11 Ответить
Думається, що питання вирішене і не йому наживаться на зерні України. Контейнери,Дунай і Одеса в безпеці.
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06.06.2022 09:11 Ответить
Да пусть оно лучше сгниет, чем Одессу сдадим. А вообще нужно переработать его все в муку и попрятать по закромах. Самим нужно чемто харчеваться. Негры и другие бибизяны идут лесом
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06.06.2022 09:21 Ответить
Порівняй, скільки можна зберігати зерно та скільки - борошно. І не мели дурниць.
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06.06.2022 09:32 Ответить
Якщо послухати рашистського турецького холуя турка і зробити так, як він каже, то незабаром в порти зайдуть рашисти і аферистович скаже "про,бали".як і Південь України.Хай ООН займеться відведенням війск з України включно з Криму.тоді лише давати зерно. А поки що на крові і смертях українського народу, с,,,ки , збираються гешефт жидівський мутити .
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06.06.2022 09:26 Ответить
В історії України - турки були нашими союзниками лише ситуативно.
В основному - краще не згадувати...
Цей їхній інтерес - щоб не накрився туристичний сезон з рашкою.
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06.06.2022 10:13 Ответить
Як там евакуація з Азовсталі?? Ось так буде із зерном - його просто вкрадуть, а по розчищеному маршруту зайде десант.
Пам'ятаєте як було із масками? Ось все йде до такого ж повтору.
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06.06.2022 10:20 Ответить
А как рассчитаться за ворованное зерно
Ведь скупщик краденого тоже вор
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06.06.2022 11:48 Ответить
нічим в готелях на Олл-інклюзів кормити кацапських туристів???? Ще власну чартерну компанію організували щоб возити їх до себе. Як санкції то ми не будемо вводити а купувати крадене зерно то ми перші
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06.06.2022 12:05 Ответить
меняем на байрактары с самовывозом из Мариуполя
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06.06.2022 12:19 Ответить
 
 