Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин
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Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спикер президента Турции Ибрагим Калин рассказал Anаdolu во время визита в Мадрид.
Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.
По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.
"Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера", – очертил переговоры Калин и добавил, что "есть определенные законные ожидания безопасности" относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.
Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, "не смотрит на это негативно".
"Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются", - говорит он.
Он добавил, что ожидается встреча властей и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.
"Даже если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Потому что время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку такого коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам, что чем быстрее мы начнем, тем лучше", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Зерно - принадлежит Украине.
Она кому хочет и когда хочет - продает.
Где какие договора. что Украина ДОЛЖНА выращивать зерно ради Африки.
Сколько можно на этом спекулировать.
Такое ощущение, что зерно принадлежит не Украине, а туркам, африканцам, оон и прочим...
... что они постоянно требуют - отдай, отдай.
Пора Зеле сказать - зерно наше, оно нужно нам самим - ничего не продаем ибо воюем - точка.
дальше можно не читать!
В основному - краще не згадувати...
Цей їхній інтерес - щоб не накрився туристичний сезон з рашкою.
Пам'ятаєте як було із масками? Ось все йде до такого ж повтору.
Ведь скупщик краденого тоже вор