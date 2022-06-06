Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания, - брат

Врачи в больнице им.Мечникова в Днепре прооперировали раненого на Донбассе адвоката и воина Маси Найема.

Об этом сообщил в телеграм-канале его брат Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении" , – отмечает Найем.

Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает и продолжает поддерживать.

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