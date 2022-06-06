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Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания, - брат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Врачи в больнице им.Мечникова в Днепре прооперировали раненого на Донбассе адвоката и воина Маси Найема.
Об этом сообщил в телеграм-канале его брат Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении" , – отмечает Найем.
Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает и продолжает поддерживать.
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Топ комментарии
+39 Чайка Київ
показать весь комментарий06.06.2022 08:54
+34 Vedana
показать весь комментарий06.06.2022 08:54
+28 Валентина Саюн
показать весь комментарий06.06.2022 09:02
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А його брата Найема гнати під дупу із влади України . Пристроївся в міністерство інфраструктури зам міністром І ГАДИТЬ УКРАЇНЦЯМ, які хочуть мати авто по цене ЕС, а не дорожче на 30-40% , по тому барижному закону про евробляхі . Було 7 пунктів пропуску для оформлення авто, А НАЙЕМ ЗМЕНШИВ ДО 3 пунктів ( це по всій евро границі)
Укравнці ( і які до речі загубили свої авто в війну ) стоять по 4-8 дней на границе з дітьми і сплять в авто.
А як скоро сам Найем став їздить на джипах ???? Чому цей афганец творить проблеми українцям ?
ГНАТИ В ШІЮ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА ІЗ ВЛАДИ !!!
Дай Боже одужати!