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Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания, - брат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

найєм,масі

Врачи в больнице им.Мечникова в Днепре прооперировали раненого на Донбассе адвоката и воина Маси Найема.

Об этом сообщил в телеграм-канале его брат Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении" , – отмечает Найем.

Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает и продолжает поддерживать.

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Топ комментарии
+39
Боже, поможи
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06.06.2022 08:54
+34
Одужуй, Масі !
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06.06.2022 08:54
+28
Якщо ваш близький поранений, то пишіть. Ми підтримаємо і посумуємо разом. А про Масі то в його образі ми бажаємо усім захисникам України, які на разі поранені,травмовані чи просто хворі найшвидшого повернння додому, а далі як доля
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06.06.2022 09:02
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Боже, поможи
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06.06.2022 08:54 Ответить
Брат, шуруй на фронт и отомсти за кровного или у вас так не принято? Серло ты продажное.
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06.06.2022 13:56 Ответить
Одужуй, Масі !
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06.06.2022 08:54 Ответить
А других раненных нету? Про них цензору взападло писать? Про сотни!!! Есть мишико и наем???
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06.06.2022 08:56 Ответить
Пишуть бо людина відома у суспільстві. А диванним критикам слід стулити пельку.
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06.06.2022 08:59 Ответить
Відома чи не відома в своєму героїзмі і пожертві заради свого народу вони рівні. Якщо ми хочемо щоб жертви не були марні і кращої долі
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06.06.2022 09:42 Ответить
Якщо ваш близький поранений, то пишіть. Ми підтримаємо і посумуємо разом. А про Масі то в його образі ми бажаємо усім захисникам України, які на разі поранені,травмовані чи просто хворі найшвидшого повернння додому, а далі як доля
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06.06.2022 09:02 Ответить
а ти мабудь за кордоном сидиш і попиваєш пивко коментуючи це??? Так приїдь і на фронт, про тебе напишуть обовязково. Масі Наєм міг не йти на фронт, сидіти в офісі або дома , він пішов по власному виклику і він заслуговує щоб про нього говорили
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06.06.2022 09:07 Ответить
Ну далеко не каждый адвокат, и уж тем более этнический афганец с оружием сейчас защищает Украину. Можно двадцать слов про это и написать. Может, некоторым малоросам станет немного стыдно. А украинцы и так в строю.
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06.06.2022 09:15 Ответить
слезь с дивана и вернись в Украину воевать
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06.06.2022 09:15 Ответить
Ну в каждой новости обязательно вылезет какой-то зрадобот! Приедь сюда и проведи репортаж с передовой или из госпиталя! Покажи как надо освещать события!
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06.06.2022 09:22 Ответить
Чому ж нема, є, причому важко в голову це Oleg S. 416831fd
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06.06.2022 10:02 Ответить
одужання, тримайся, брате...
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06.06.2022 09:20 Ответить
Мустафа Найем , зелене підсмоктайло , напевно навідь і зараз , після тяжкого поранення брата , розповідає про геніальну підготовку зелею України до війни і вдале / ! / розмінування Чонгару .
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06.06.2022 09:34 Ответить
расскажи мне, кто по твоему не "зелене підсмоктайло" ? Дай угадаю, наверное сыновья Порошенко.
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06.06.2022 09:58 Ответить
Ні, йде мова про особу, що на пості президента. І тут Порошенко...мабуть, якщо птичка на голову сирне, то будуть згадувати Порошенко. Багато в нашому суспільстві неадекватних, нажаль.
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06.06.2022 11:25 Ответить
Я извиняюсь, но имею васспросить, - а вы в каком городе в Польше находитесь?
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06.06.2022 12:11 Ответить
russo ivan , tvoi rot zelenju pomazan , kak tak poluchilos ?🤣🤣🤣
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06.06.2022 12:34 Ответить
Ваня Пупкин, какой же ты поцяра.
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06.06.2022 13:59 Ответить
У хірургів Мечнікова мабуть найбільша в світі практика лікування поранень.
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06.06.2022 09:45 Ответить
а в Киевском госпитале думаешь меньше я по 14 году помню как в Киев борты с ранеными приходили один за другим
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06.06.2022 09:58 Ответить
Щодо хірургії скажу нейтрально "не знаю, сам не бачив та на собі не перевіряв" (хоча спілкувався з хлопцями, яких евакуювали звідти, і багато хто виказував негативне відношення до тих, хто працює в шпиталях Дніпра), а ось суспільству в Дніпрі слід більше приділяти уваги пораненим в шпиталях - в військових шпиталях забезпечення традиційно пагане, а в Дніпрі та Харкові - вкрай пагане. Хлопців звідти привозять реально голих.
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06.06.2022 12:54 Ответить
Masi qardaşımızğa Allah şifa bersiñ!
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06.06.2022 09:58 Ответить
Мнда, видать очень серьезно все
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06.06.2022 10:54 Ответить
Одруження Масі !!! ‼️‼️‼️

А його брата Найема гнати під дупу із влади України . Пристроївся в міністерство інфраструктури зам міністром І ГАДИТЬ УКРАЇНЦЯМ, які хочуть мати авто по цене ЕС, а не дорожче на 30-40% , по тому барижному закону про евробляхі . Було 7 пунктів пропуску для оформлення авто, А НАЙЕМ ЗМЕНШИВ ДО 3 пунктів ( це по всій евро границі)
Укравнці ( і які до речі загубили свої авто в війну ) стоять по 4-8 дней на границе з дітьми і сплять в авто.
А як скоро сам Найем став їздить на джипах ???? Чому цей афганец творить проблеми українцям ?

ГНАТИ В ШІЮ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА ІЗ ВЛАДИ !!!
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06.06.2022 10:57 Ответить
Соррі - ОДУЖЖЕНЯ МАСІ. Авторедактор помилився.
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06.06.2022 10:58 Ответить
Тримайся, Масіку!
Дай Боже одужати!
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06.06.2022 14:10 Ответить
 
 